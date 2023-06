Consumado, con una rapidez inesperada, el previsible pacto del PP con Vox que llevará a Carlos Mazón a la presidencia de la Generalitat, los populares han salido fortalecidos del acuerdo mientras que el partido de Abascal muestra lo contrario al haberse plegado sin grandes resistencias a los deseos del PP de apartar a Carlos Flores, su candidato a la presidencia de la Generalitat, por un caso de violencia doméstica. A falta del reparto de consellerias, que podría ser de 8 para el PP y 2 para Vox, parecen pobres las contrapartidas obtenidas por estos últimos tras el «sacrificio» de su candidato, una decisión que el PP ha rentabilizado para dar la imagen de ser capaces de frenar las ocurrencias de Vox. Como ya pasara en Castilla y León, los ultras han conseguido también aquí la presidencia del parlamento autonómico, segundo puesto en importancia institucional de la Comunidad. Está en el alero que logren una vicepresidencia como pasó allí. Aunque es cierto, no obstante, que el peso proporcional del PP en la mayoría que sustentará el Consell es mayor en el caso de la Comunidad Valenciana que en el de la castellano-leonesa. El reparto, en ese sentido, respeta la proporcionalidad de los resultados electorales.

No puede separarse lo sucedido en torno al pacto anunciado ayer con las impresiones de que la marea azul que el 28M deglutió a Ciudadanos amenaza ya con pegarle un importante mordisco a la ultraderecha en la cita de julio. Parece que Vox empieza a admitir que sus perspectivas ya no son tan sólidas y toca por tanto convertir en puestos con poder real lo conseguido en las autonómicas y municipales, tal vez como precaución de lo que puede pasar en las Generales si el PP no necesita a Vox para gobernar.

Para entender cuánto han cambiado los de Abascal solo hay que recordar lo fuertes que se sentían hace unos pocos meses al nominar a un candidato condenado por violencia machista para presidir la Comunidad, y cuán débiles se sienten ahora como para apartarlo ante las líneas rojas del PP y su amenaza de que no pactarían con alguien con sus antecedentes. Amenaza de salón, eso sí, porque esos argumentos del Partido Popular estaban precocinados: fue evidente que el pacto en la Comunidad Valenciana ya estaba consumado cuando Borja Sémper salió a la palestra el lunes para poner límites a una negociación cerrada. No obstante, el paripé, sobreactuación aparte, demuestra hasta qué punto el PP está fuerte y se arrima al toro de Vox con descaro. Los sondeos de los ultras de cara al 23 de julio deben ser aún peores de lo que dicen las encuestas ajenas, que cifran la caída entre 20 y 21 diputados. De ahí la necesidad de practicar sin mayores disimulos ese «coge el poder y corre» que tanto ha criticado Vox cuando eran los otros quienes lo ponían en práctica.

La metamorfosis del partido de Abascal cuenta la historia de un singular pero efectivo engendro sociopolítico hijo del voto más cabreado y visceral que una mañana amaneció convertido en un partido político con los mismos defectos que los demás. Difícil es explicar, si no, cómo es posible que alguien que ha pedido la derogación del Estado autonómico hasta la náusea pugne ahora por colocar a los suyos nada menos que en la presidencia de parlamentos regionales como el castellano-leonés o el valenciano.

El PP se ha quitado complejos y ha apostado por que el fin justifica los medios. Han perdido el miedo porque detectaron que en el electorado de centro e incluso en el de izquierda el mensaje de frenar a la ultraderecha ya no moviliza como la había hecho anteriormente. Por supuesto, sus votantes no solo no encuentran nada reprochable a ese pacto, sino que lo apoyan decididamente. Pese a ello, al PP le conviene explicitar que gobernar con Vox no le gusta, pero recordando a su parroquia que solo es solo un paso obligado para recuperar algún día mayorías absolutas como la de Juanma Moreno en Andalucía. Vox buscará el ruido porque no va a conseguir una imagen de calidad de gestión como la que puede ofrecer un partido con experiencia y cuadros como el PP, con lo que al final será inevitable confrontar la inexperiencia de unos con la capacidad de gobernar de otros. Esa fórmula de desgaste lento del adversario acaba de funcionarle a los populares con Ciudadanos, así que ¿por qué no va a pasar lo mismo con el partido de Abascal?