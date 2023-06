Molt poc de temps ens ha deixat Pedro Sánchez per a la reflexió (o la depressió). La seua recepta, al cap i a la fi, l’hem tastada moltes persones a les nostres vides. M’explique.

Qualsevol que haja passat un Nadal a soles ho pot comprendre, i això em va passar a mi en el del 2021, en quarantena per contagi (sí, coses que passaven no fa tant): t’envolta una societat d’aparent felicitat, un ambient d’acollida, nadales ensucrades… I tu, en el sofà, amb la sopa d’un putxero que t’han deixat a la porta veient Rafael.

En les campanyes electorals passa el mateix: hem de traure el millor de nosaltres, tant sí com no, perquè ens juguem tant, que ens ho juguem tot. Ens juguem, fins i tot, l’estat del benestar, la dignitat que hem pogut rascar després de tanta lluita, enfront del neofeixisme.

I ve el 29 de maig i novament sopa en el sofà i un poc de Rafael. Ens havien tornat a deixar a soles davant del televisor. Després de tant de camí, després de tot: havíem eixit a les places amb el 15M, havíem arribat a les institucions amb esforç i suor, havíem vist als xiquets alimentar-se gràcies als menjadors escolars (mentre la pròxima alcaldessa de València, no ho oblideu, volia cobrar 1 euro als xiquets que dugueren el menjar de casa). Hem vist a les aparadores il·licitanes donar la cara, jugar-se el seu lloc de faena i alçar la veu contra l’esclavisme que mata. Vaig plorar –ho reconec sense vergonya– quan Marian Campello pujà a la tarima de les Corts i es posà el “babi” de treballadora del calçat que havia dut sa mare, però també la meua. Hem viscut tantes coses que ens han tornat l’esperança que em pregunte: què quedarà d’allò que ha costat tant construir? Què passarà amb els avanços LGTBI? Què serà de la llei de la infància o de la memòria democràtica valenciana? Qui recordarà la comissió d’investigació de Ciegsa o l’accident de metro?

Aquell Nadal de Rafael vaig estar temptat a reobrir-me el Tinder, alguna amistat m’ho havia recomanat. Una espenta per a moure’s del sofà, sentir pessigolles perquè et volen conéixer.

El 29 de maig, la convocatòria d’eleccions generals va ser un “match” en tota regla a l’esquerra per a reactivar-nos. Tampoc estem tan malament, no hem perdut l’encís que tant ha fet per millorar la vida de molts. Som els que vam fer fora de la Generalitat a una màfia i els que hem sabut construir un país del qual ens sentim orgullosos.

Aquest procés tan boig, de tan pocs dies viscuts amb passió i rauxa, m’ha permés fer algunes reflexions que m’agradaria compartir.

La persecució judicial de la ultradreta a Mónica Oltra no ha pogut amb nosaltres. La visió dels pobles valencians i la generositat política de Baldoví han tingut una conseqüència clara: els resultats electorals. Només hem perdut dues diputades, una per Castelló i una altra per València. Per Alacant, no hem perdut cap diputada. Novament, hem jugat a la generositat i la valentia, encarnades en Aitana Mas.

Les Marines, en l’àmbit local, han augmentat alcaldies i regidors, gràcies al lideratge de Gerard Fullana, que ha estat 8 anys enfrontant-se a Mazón i tot el seu aparell. A l’Alcoià-Comtat mantenim alcaldies com la de Banyeres i irromp amb força un jove Jordi Pla a Cocentaina.

Si seguim baixant, tenim un bon resultat a la ciutat d’Alacant, on es mantenen els dos regidors i augmentem el vot. El tàndem Rafa Mas-Sara Llobell funciona i estic segur que encara es reserven per a donar el millor. A l’altra gran ciutat d’Elx, hem aguantat l’envestida de la dreta sent l’única formació amb representació a l’esquerra del PSOE. Possiblement, sense un procés tens de primàries i amb una confluència àmplia i motivadora, podríem haver millorat els resultats. En tot cas, pense que ens hem d’alegrar d’una excel·lent campanya encapçalada per Esther Díez.

Si mirem els municipis propers que han concorregut amb coalicions, veiem com el vot augmenta (Santa Pola o Crevillent en són exemples). Cas a destacar és el d’Elda, on ens hem tornat imprescindibles per a governar. D’alguna manera, els nostres votants han premiat l’enteniment i l’acord.

Dins de l’onada de la dreta i l’extrema dreta hi ha una altra bona notícia: el vot autonòmic de Compromís a la zona sud, on tradicionalment ha costat més captar el vot. Mirant amb calma les dades, hi ha coses tan cridaneres com que al Baix Segura hi ha més vot de Compromís que al Comtat; a l’Alacantí més que a la Marina Alta, i que el Baix Vinalopó és la tercera comarca amb més vots de tota la circumscripció.

Les comarques del sud, en definitiva, suposen més de la meitat del vot a Compromís a la circumscripció. Aquesta és la segona àrea poblacional del País Valencià i, per tant, ací tenim moltes possibilitats per a seguir creixent. Si afegim això al fet que les confluències normalment han millorat els resultats al sud, tenim la recepta per a augmentar l’espai polític transformador.

El valencianisme polític ha demostrat tindre capacitat si entenem la diversitat del territori i treballem amb una mirada àmplia. És necessari, per tant, gastar el “supermatch” que ens dona aquesta nova oportunitat electoral i convertir-nos en la casa gran de l’esquerra valenciana. Aprofitem aquesta amplitud de mires que ens ha permés arribar fins a qui sempre s’ha quedat en els màrgens i seguim influint i confluint. Sempre amb estima i pensant que “com més serem, més riurem”.