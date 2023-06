El próximo sábado 17 de junio se constituyen los nuevos Ayuntamientos. En el caso de Elx, al igual que en gran número de poblaciones, ha sido necesario un pacto entre el PP y Vox para que la lista más votada, que fue la del PSOE, no tenga la Alcaldía.

Vaya por delante que este tipo de pactos son actos plenamente legítimos y democráticos. Y lo son siempre. No se puede alegar, como tantas veces ha hecho el PP, cuando la situación se daba a la inversa (eran ellos la lista mayoritaria), que estos eran «pactos de perdedores» o «cambalaches en despachos de espaldas al pueblo». Por no hablar de que sólo entonces sacaban aquello de que «debía gobernar siempre la lista más votada». Ahora ya se conoce que estas preocupaciones son selectivas, que las dicen sólo cuando a ellos les interesa.

La posibilidad de mandar en las instituciones aclara muchas situaciones, aunque se intente disimular su razón última: Hay mucho poder en juego. Tanto que hasta se ha oído decir, desde Madrid, que para el PP pactar en la Comunidad Valenciana con un partido (Vox), en el que está una persona condenada por maltrato a su mujer es una «línea roja» y, en el mismo día, se observa que esa línea roja se va clareando rápidamente hasta llegar a ser incolora con tal de conseguir la Generalitat.

Ha bastado que al afectado en cuestión se le reubique en otro importante cargo público como cabeza de lista al Congreso por Valencia (nada de mandarlo a su casa) y pelillos a la mar.

Y ése es el problema. No es sólo que exista gente así, que ya es, sino que el verdadero fracaso es que haya partidos como Vox donde individuos así quepan y puedan seguir siendo sus referentes públicos. ¡Menudo ejemplo hacia las mujeres están dando!

Y ese partido es el que nos va a gobernar en Elx, en el Consell y en muchos otros sitios, en coalición con el PP. Y mira que éstos han intentado difuminar dicha alianza, ante la cercanía de las generales del 23 de julio. Feijóo pretendía que estos acuerdos con Vox se retrasaran al máximo para llegar a ese día sin pactos estables. Se han hecho los «estrechos», los que marcaban líneas rojas y similares. Hasta que Vox ha tirado de la manta y ha dejado desnudo al PP reclamando, desde ya, pactos, cargos, sueldos y similares, todo lo cual se les ha aceptado, y así gobernará con el PP ya que éste no puede, ni tal vez quiera, contradecir a tan singular socio de gobierno y todo lo demás es un simple postureo de cara a la galería.

También en Elx hay pacto PP-Vox. Y, además, firmado en una pedanía, por lo que pueda significar, y delante de la ermita de Valverde. Hay que ver la obsesión que existe con mezclar lo terrenal con lo celestial.

El anterior equipo de gobierno también lo hizo en el claustro de San José y ni así se consiguió que se les iluminara todo lo bien que hubiera hecho falta. Los apagones han sido frecuentes en temas trascendentales, y han sido una lástima algunos claroscuros.

El bipartito PP-Vox ha anunciado un pacto por la gobernabilidad en Elx, con muchas declaraciones y generalidades. Parece un encaje de bolillos para anunciar cosas sin concretar mucho y poder justificar un acuerdo para repartirse el Ayuntamiento.

Aun así hay mensajes muy peligrosos, incluso algunos que violan legislación sobre movilidad, temas ambientales, igualdad etc. Muchos de ellos nos retrotraen a modelos antiguos que la evolución de la sociedad ilicitana había superado. Pronto se verá cómo se concreta la gestión del nuevo equipo. Hay muchas cosas pendientes para avanzar y no deben primarse las que nos produzcan retrocesos.

Se anunció que se gobernaría para todos, que sería lo correcto. Las creencias personales, fobias, manías o actitudes de imposición de modelos no actualizados no deberían ser los dominantes en el Ayuntamiento de Elche, que es la casa de todo Elx, de los que les han votado y de los que no.

Pronto se verá si es, o no, la primera promesa incumplida.