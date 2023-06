Los 33 litros por metro cuadrado caídos en Elche este pasado martes dejaron una vez más estampas insólitas en la ciudad a las que estamos tan acostumbrados que ni nos preocupamos por qué siguen pasando.

El paso subterráneo de la nacional 332, a la altura del centro comercial El Sauce anegado, la avenida de la Libertad convertida en una piscina o los desagües de la zona centro escupiendo aguas negras y suciedad en vez de tragársela, son una imagen tan habitual que para la mayoría de ilicitanos nos preocuparía no verlas. No vamos a hablar de cómo queda bajo las aguas algunos tramos de la carretera de Santa Pola ni de esos enormes charcos que siempre aparecen cuando caen cuatro gotas porque deben ser invisibles para el resto de ojos humanos.

Macroinversión

Algunos de estos problemas deberían tener una solución fácil porque se condensan siempre en los mismos puntos. Otros, en cambio, son endémicos con la ciudad y sabido es aunque nadie lo confiesa que no tienen solución sin una macroinversión que nadie esta dispuesto a soportar ni forma parte de campaña electoral alguna porque no tendría el rédito político que se podría esperar.

Estoy hablando especialmente de la avenida de la Libertad, construida para coser la ciudad sobre lo que antaño eran las vías del tren y que se inunda de forma sistemática cada vez que llueve, generando enormes charcos que parecen piscinas y problemas de tráfico, mientras la población se ha acostumbrado a calarse hasta los tobillos para cruzarla.

Son los deficientes aliviaderos construidos bajo ella, junto al túnel del tren que actúa como barrera, los que hacen que la enorme cantidad de agua que se va acumulando y cae desde el barrio de Carrús colapse los desagües y haga saltar las tapas de alcantarilla inundándolo todo.

Entre los proyectos que PP-Vox anunciaron este martes uno de ellos es precisamente la remodelación de esta que es una de las principales arterias de la ciudad. No hay equipo de gobierno que no haya prometido, jurado, garantizado o anunciado mejorarla si se le votaba sin que, a la hora de la verdad, nadie se haya atrevido a cambiar su fisonomía. No digo ya acabar con el problema que les traigo, no.

Futuro alcalde

Hace algunos días le preguntábamos al futuro alcalde de la ciudad, Pablo Ruz, si quería ser un regidor de pequeños o grandes proyectos, si quería que estos cuatro años quedaran marcados por una o varias (vista la cantidad de ideas que es capaz de desarrollar en muy poco tiempo) obras y no me quedó claro lo que quería... bueno sí, me quedó claro que lo quiere todo, pero me temo que cuando acabe este mandato que ni ha comenzado la avenida de la Libertad continuará como hasta ahora y cada vez que caigan cuatro gotas el agua le llegará a los tobillos a todos aquellos que quieran cruzarla un día de lluvia....

Por cierto, otro día les hablaré de los mosquitos que generan estas lluvias.