Que no se engañe nadie, su frase tenía toda la intención. Claramente dejaba dicho que se iría, no ya si no ganara, si no gobernara. Y no va a repetir como alcalde, pero tampoco tiene intención de asumir sus responsabilidades, como aseguró. Carlos González no será líder de la oposición en Elche y ve a Héctor Díez de portavoz Una nota del PSOE esta semana despejaba las dudas de qué haría el que ha llevado las riendas del municipio en los dos últimos mandatos: todos los ediles electos cogerán el acta, incluido Carlos González. Este jueves, despejaba otra duda, no será portavoz en la oposición, queriendo ceder, obligado o no, el puesto que da visibilidad a Héctor Díez, a quien en su comparecencia elogió, y al cual se quiere preparar como futuro alcaldable. Se suele decir que las palabras se las lleva el viento, pero en el caso de algunos políticos las arrastra directamente el huracán Katrina Se queda como concejal raso en el siempre difícil, e ingrato, sillón de la oposición. Pero quien ha estado ocho años como alcalde e, incluso, diputado del Congreso, poco pinta entre la bancada de su grupo municipal. Bueno, lo único es que será la diana de todas las críticas de los nuevos gobernantes cada vez que encuentren algo de su legado que sea criticable. Y también de su «enemigo» político, el futuro alcalde Pablo Ruz, a quien no puede ni ver. De hecho, en sus círculos más cercanos, González no dudaba en reafirmarse en esa frase que dejó como titular. Cómo iba a quedarse alguien que ha estado ocho años gobernando aguantando a un crecido Pablo Ruz en los plenos, decía. ¿Qué ha cambiado? ¿Cobrar un sueldo? ¿Una media dedicación? ¿Los jugosos emolumentos por asistencia a los plenos? Si hubiera cumplido su palabra, y se hubiera ido a ejercer su profesión como abogado, lo habría hecho por la puerta grande, nadie le hubiera reprochado nada, todo lo contrario. Los 12 concejales del PSOE de Elche cogerán el acta el sábado, incluido Carlos González Otra circunstancia es que tuviera otras aspiraciones políticas. Algunos pensaban que estaría en las próximas listas al Congreso o, más probable, al Senado. Pero González, ahora mismo, no tiene padrinos. En política, a los enemigos, que suelen estar en las mismas filas, debes hacerles creer que son tus amigos. Esa habilidad no la tiene el que dejará de ser alcalde en 24 horas. Pero, sobre todo, un político debe cumplir su palabra. Y para el que será edil raso del PSOE en la oposición en Elche, donde dije digo, digo Carlos.