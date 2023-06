La aeronave de la coalición Sumar, pilotada por Yolanda Díaz, acaba de despegar. Vuela y pretende aterrizar en el aeropuerto de los comicios generales con toda la tripulación a bordo, en busca del éxito. «Vamos a ganar las elecciones», se dice en la pancarta. Darse la mano, con algún problema, es la primera acción para obtener un posible triunfo. En horas bajas, fruto de ciertos errores y de las tropelías de la derecha contra el ahora más débil grupo morado, Podemos se sube con dificultad, sin Montero ni Echenique, al avión multimotor con la nula confianza de que suban en la travesía.

La ley del solo sí es sí está causando los efectos indeseables de las rebajas de condenas y excarcelaciones de agresores sexuales. El Supremo los avala al rechazar el criterio de la Fiscalía, y entra en campaña al servicio de los conservadores. El PSOE sacó adelante la reforma de dicha ley que eleva la horquilla de penas, con el apoyo envenenado del PP, solo para aquellos que delincan desde su publicación en el BOE, que entró en vigor el día 29 del pasado mes de abril. Entre el sesgo mayoritariamente derechista de la judicatura y algunas goteras de la norma inicial, se ha producido la mayor herida de la legislatura, circunstancia que repercutió en las recientes urnas locales y autonómicas y que puede continuar produciendo algún estrago en las fuerzas de la izquierda.

Para Sumar, la idea es que la política rompa con el cinismo y no votar por miedo, sino esperanzadamente. Más que agitar fantasmas y soltar ocurrencias de última hora, mejor es defender un programa, programa, programa. Airear el desconocimiento deliberado y ajeno de la avalada realidad económica del país, las debilidades y la arrogancia popular. Contrarrestar el mucho ruido y las pocas nueces de quienes en eso basan su victoria. ¿No tienen nada que ofrecer a los españoles? Solo piensan en la España de sus intereses, de los intereses de unos cuantos, y en ahogar a buena parte de la población a la que solicitan el voto. Este es el «rancio» progresismo frente a la «modernidad» del conservadurismo puro y duro. El PP confía en que la ola reaccionaria del 28M puede empujar a Feijóo a ser el nuevo inquilino de la Moncloa. A sentirse el propietario.

La aún ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, propone diálogo, debate y acuerdo. Dar respuestas a los problemas de la ciudadanía. Esto es «sumar más y mejor». La cuestión es evitar siempre las rencillas internas, movilizar al electorado progresista y comunicar los logros. Acercar la gente a la política y reconstruir la confianza entre los ciudadanos y las instituciones. Dibujar un horizonte compartido. Los resultados que fueron posibles en 2019 lo siguen siendo ahora también. Intoxicar a la opinión pública no debería obtener, eso sí, ningún galardón más. Es lo único que han venido haciendo, y no parece lógico entregar la batuta a un director de orquesta que agravie a los músicos.

Por tanto, se debe superar el tedio y tener un proyecto claro, con las medidas y reformas estructurales que hagan falta. El Gobierno de Sánchez aporta lo suyo en lo que se refiere al ámbito energético o al despliegue de energías renovables. La mejora de las políticas activas de empleo, la formación para empleados y desempleados… Fomentar el acceso a la vivienda y la protección social. Y todo para que el próximo Ejecutivo pueda acceder a los fondos europeos. Un modelo de crecimiento sostenido y sostenible que, ganen unos u otros, deberá tenerse en cuenta para culminar el Plan de Recuperación, como lo de la reforma fiscal, por ejemplo.

Habría serias penalizaciones en caso de que alguien quiera revertir las reformas pactadas y aprobadas. Véanse la reforma de las pensiones y la ley de vivienda. El presidente Sánchez ha comprometido estos asuntos con Bruselas, legítimamente y en el uso de sus facultades, escuchando las propuestas de las comunidades autónomas y de todos los partidos políticos. Y el nuevo Gobierno podría hacer modificaciones sin cambios de peso. ¿Quiere esto decir que existiendo una hoja de ruta, en función de ciertas directrices europeas, da igual que gobierne quien sea? No exactamente. A los hechos y a los planteamientos de unos y de otros nos remitimos.

La derecha extrema promete eliminar el impuesto a los ricos y el de patrimonio, y reclama a la vez más dinero para las comunidades. A fin de evitar un mayor fraude democrático, las centrales sindicales piden a Feijóo que aclare su postura sobre la reforma laboral, de pensiones y el salario mínimo, mientras Ayuso y el resto de comediantes nos invitan a una ronda de cañas pagadas por nosotros. ¿Están ustedes dispuestos a perder la partida obsequiándoles una segunda medalla de vencedores?

Los proyectos con horizontes, no los caramelos electorales, y la protección social son básicos. Las surrealistas acusaciones, dirigidas a Sánchez y al Gobierno, y la batalla mediática, especialmente en favor del PP y de Vox, seguirán en pie. El suelo nuestro de cada día es de derechas, y si se derechiza más, con la implosión del neoliberalismo, se lleva muy mal con los derechos de la población, por lo que hace falta un vínculo constante con la sociedad desencantada. ¿Está dispuesta a seguir perdiendo? Los socialistas aparcan las rencillas internas y tienden al viejo bipartidismo. Y su tradicional tibieza atrapa a los más incondicionales principalmente. Las derechas no tendrán tal vez mayoría absoluta. De modo que la oportunidad está viva si impera la razón. No la farsa.