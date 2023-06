Desde siempre he querido estar en una mesa electoral. El azar nunca me sonrió. Lo que no entiendo es que la gente esté tan sobrada de socialización, y de euros (70 de gratificación con comida de sobaquillo) como para temer de esa manera ser llamado un domingo a permanecer activado, sintiéndose útil en compañía de otros. Una oportunidad excelente, sea en julio, mayo o pleno invierno.

Nunca soporté los domingos. A los veinte me parecían incómodos, a los treinta desagradables, a los cuarenta comenzaron a tornarse odiosos, a los cincuenta paralizantes, a los sesenta un problema serio, por lo que de llegar a los setenta pueden ser fatídicos. Insisto. No entiendo cómo en una sociedad como en la que vivimos, donde nadie se soporta y así van separándose las parejas al ritmo que lo hacen; una sociedad en la que para quedar a tomar café hay que echar una instancia o, ahora que está tan de moda, ‘pedir cita’, y como ocurre en la administración, esperar a ver si te toca transcurridos unos meses, cuando ya casi te olvidaste que la pediste; en una sociedad individualista como ella sola, donde el contacto directo se ha convertido en poco menos que un milagro (se sepulta día a día lo presencial en pro de lo online como si eso fuera el progreso), que para el común de los mortales ser elegido por el azar para gestionar una mesa electoral un domingo sea el peor de los males, es de todo punto incomprensible. Es posible que los elegidos no vayan tener la oportunidad de saludar a tantas personas diversas en vivo y en directo en mucho tiempo. Pero como se ha perdido la necesidad y el placer de saludarlas, poco les importa.