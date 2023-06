Derechas e izquierdas

Feijóo ha manifestado que “no acepta lecciones” de nadie por su política de pactos con Vox, la extrema derecha, y menos de la izquierda, que pacta con independentistas, filoetarras y gente de extrema izquierda.

Uno no entiende en absoluto un código moral en que los excesos del antagonista sean coartada ética para justificar los propios, pero seguramente este argumento forme parte de la naturaleza humana. En lo que no hay duda razonable es en que no tiene sentido equiparar a la extrema derecha con la extrema izquierda. Evidentemente, muchos reprobaremos ambos porque rechazamos el dogmatismo, por bien intencionado que parezca, pero la asimilación no es realista.

Detrás de la extrema izquierda está una utopía igualitaria que arranca con Tomás Moro y llega al marxismo y al leninismo, y que sin duda contiene apelaciones al desprendimiento y a la equidad. Otra cosa es que algunos —muchos— radicales hayan cometido el desmán de convertir la utopía en una cárcel totalitaria.

Detrás de la extrema derecha, en cambio, hay elementos y objetivos inaceptables. El ultranacionalismo expansivo basado en la superioridad racial, en la xenofobia, en el antisemitismo, en el elitismo, en el racismo en general, es abominable, de forma que ninguna persona de bien querrá tener concomitancia con semejantes postulados.