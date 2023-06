Como vecino de la partida ilicitana de Valverde desde hace más de 25 años, he tomado la decisión junto a mi esposa, y tras el enlace matrimonial celebrado en la plaza de dicha pedanía el pasado 13 de junio entre el PP y (no quiero ni nombrarlo), de trasladarme a vivir a otro lugar. Vincular este pacto - léase error histórico- con un espacio o una parte de la población, es a mi juicio, y como diría quien fue mí profesor de Filosofía, de una gran ignorancia supina.

Hace ya muchos años tuve la ocurrencia de explicar la importancia, no del uso de las palabras, sino del modo en que eran expresadas. Pues lo mismo ocurre con los gestos, las expresiones o los espacios que utilizamos para llevar a cabo determinadas acciones. Mientras que los conservadores en el resto de Europa deciden no pactar con el radicalismo de la extrema derecha, Pablo Ruz, en Elche, decide aliarse con un partido cuyas ideas nos arrastran de nuevo hacia el pensamiento más antiguo y reaccionario.

Y para mayor decepción, no tienen mejor idea que utilizar un espacio público, con abrazo y cruz incluida como fondo para rubricar sus firmas.

Ha de saber Sr. Ruz como futuro alcalde de la ciudad que ya en el año 1833 se celebraban las primeras representaciones teatrales en el salón de sesiones del Ayuntamiento, - por supuesto que las que la Iglesia permitía-, convertido en salón de comedias a lo largo del siglo XIX. Tal vez ahí hubiera quedado mejor la foto que ustedes buscaban, en un lugar neutro y sin contaminar la imagen de la pedanía de Valverde y su vecinos.

Sólo debiera haber repasado un poco de historia, no mucho, para darse cuenta del error cometido.

Me asalta, como con rabia, una pregunta: ¿por qué en Valverde?

Me he dado cuenta de que todos los partidos que se presentaron a las municipales, se deshacían en halagos hacia el campo de Elche prometiendo mejoras e inversiones. Lo curioso es que estas promesas no son nuevas, ni las suyas ni las de los otros. Llevan muchos años, ustedes y los otros, hablando de lo mismo y del mismo modo.

¿Alguna vez se han detenido en alguna parada de autobús sin bancos ni techado a esperar bajo la lluvia o el intenso sol del verano? ¿Han visto a los ancianos o a los niños y niñas esperando sentados en las piedras y arrugados por el frío hasta la llegada del autocar que los traslade a la ciudad?

Pues lo mismo pasa con otras cuestiones, como la cultura en las pedanías (véase la inoperacia de los Centros Sociales y su programación). Aunque ésto, Sr. Ruz, es otro cantar.