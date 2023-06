Cuando usted esté leyendo estas líneas, las y los ediles electos pasarán a ser ediles con atribuciones formales. Es muy posible que usted sepa ya que en estos comicios mi partido, el PSPV-PSOE, se verá representado por ocho de ellos en Alicante. Los ocho ediles elegidos tienen la misión de representar no solo al partido, sino a los 38.000 votantes que depositaron su confianza en ellos. Esas personas se verán dirigidas por una portavocía, que ha recaído según la decisión de la comisión ejecutiva de la agrupación local en Ana Barceló. Esas y esos ocho ediles deberán fiscalizar el gobierno en minoría del Partido Popular, del mismo modo que a mí me tocó en el anterior mandato. Y así nos podemos remontar a 1995.

Espero y confío en que al grupo municipal socialista le vaya muy bien. No puedo desear más que fortuna después de 33 años sin ganar las elecciones y con un breve mandato de tres años. A mí me hubiera gustado que las cosas hubieran ido de otra manera los tres años en los que fui portavoz, qué duda cabe. Me habría gustado acabar como tal, independientemente de que deseara repetir o no.

Pero ahora no es momento de resolver si fue homicidio o asesinato y enchironar al culpable, sino de tratar de que no se vuelvan a cometer más crímenes. Y para ello es imprescindible el respeto institucional a nuestro grupo. Y el apoyo proactiva de todas las ejecutivas. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que se hubiera tenido el mismo respeto conmigo que tuve yo en mis tres años como portavoz. Ese respeto que ahora reclaman tantos otros en distintas tesituras.

No digo nada raro si afirmo que para poder tener el respeto de los demás es preciso cumplir primero. Y no solo respeto a los demás, sino sobre todo tenerse respeto a uno mismo. A mí me hubiera gustado que se hubiera entendido que un portavoz o un secretario general no tiene ni nombre ni apellidos. Y que si desde tu instancia de lo local a lo federal no ofreces ese respeto o apoyo, no puedes confiar en que luego te lo tengan a ti, porque quien como césar mata, como césar muere.

No sé qué liderazgo hubiera completado yo con ese respeto, es posible que hubiera arrojado unos números espantosos, pero eso no se sabrá nunca. Y sé que la razón no es contra mi persona, sino contra el cargo. Nos toca llevar el 9 a la espalda y debemos marcar goles, pero con la pelota pinchada y con el resto de jugadores llevando clavos en las botas con el permiso del árbitro, se hace un tanto complicado. Y si además sumamos a butanitos que hacen su trabajo alrededor, pues se torna bien difícil.

A mí me hubiera gustado también que donde se tenía que escuchar pusieran el mismo interés en escuchar unas como otras voces, en poner más oídos. Pilar Bardem me decía que ella leía El País y El Mundo y luego hacía la media. Puede que quizá hubieran tomado otras decisiones, y al fin y al cabo, las voces autorizadas y los oídos sordos han quedado sin remedio desautorizados tras las últimas elecciones.

Por tanto, a mí me gustaría hacer una serie de ruegos a los dioses para este mandato municipal. Prometo realizar las debidas ofrendas y abluciones.

Dejen de culpar a Ángel Franco de todos los males del socialismo alicantino, eso es una mera entelequia. Al franquismo lo crean los militantes, el franquismo tiene muchos rostros y muchos apellidos en muchos lugares. Hay más franquistas que Franco y francos también en la acera de enfrente. Y si siembras vientos con Franco, no esperes recoger manzanas Golden. Soy un antifranquista irredento y convencido, pero solo si se admite el más amplio sentido del término. Dejen trabajar a nuestra portavoz. No le den un voto de confianza porque eso ya se lo han dado 38.000 personas. Es la portavoz y punto. Es ella la que se tiene que ganar la auctoritas, porque la potestas se la entrega el partido y la dignitas la traía puesta de casa. Dejen por una vez que la portavocía del grupo trabaje como consul sine collega. Dejen todos por una vez también que haya la posibilidad de que repita una candidatura socialista. Y cuando llegue el momento de decidir, se decidirá. Y si fracasamos, fracasemos mejor, como dijo Samuel Beckett.

Cuentan que unos aficionados del València mataron un gato y lo ataron a una palmera con un cartel que rezaba: “Quan el gat puje a la palmera, el Llevant estarà en Primera”. Y el Llevant subió a Primera. Un viejo socialista me aseguró una vez que la política es una partida infinita. Puede que llevara razón, pero solo en el caso de que no tengas nada que perder. Y nada que temer.