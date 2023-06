«A ti no puede haberte sorprendido la rapidez con la que Mazón ha pactado con Vox. Como tú dices: en política, lo que suma, suma, y el que no acata esa norma, palma, mira Albert Rivera dónde ha quedado, él y su partido, pudiendo haber sido vicepresidente del Gobierno con Sánchez. Guste o no, no estamos hablando de ideologías. Ni siquiera de principios. Estamos hablando de poder. Y de pragmatismo. Tú lo conoces: Mazón es pragmático. Como lo era Zaplana, que pactó con Unión Valenciana el primer gobierno de coalición de esta comunidad al mismo tiempo que le robaba todos los cuadros que podía al PSOE después de quedarse con los restos del CDS. Como Aznar, que se puso a hablar catalán en la intimidad la misma noche en que ganó las elecciones por los pelos y necesitó que el enano de Pujol recuperara su condición de respetable hombre de Estado. Como Sánchez, que se encamó con Pablo Iglesias 24 horas después de decir que no podría dormir con él al lado. No estoy comparando. Pero sí hablo de instinto, de ADN, llámalo como quieras».

- Bueno. Antonio Fernández Valenzuela, que lo fue todo en el PSOE de Alicante y al que Mazón reconoce como uno de sus mentores, decía que un político de verdad es uno al que dejas en una baldosa, le dices que tienes que salir un momento pero que no se mueva de ella, y cuando vuelves el tipo ya tiene ocupadas cuatro.

- Pues eso».

La conversación que aquí se recoge se produjo en dos partes, al atardecer del mismo día en que el PP y Vox anunciaron su acuerdo para gobernar en coalición la Comunitat Valenciana y 48 horas después, cuando se conocieron las áreas que dirigiría la ultraderecha. Los populares, pese a un formidable crecimiento en las últimas elecciones, en las que Ciudadanos desapareció del mapa, obtuvieron el 28 de mayo 40 escaños, a diez de la mayoría absoluta y seis menos de los que sumaron, cada uno por su lado, el PSOE y Compromís. Los 13 diputados que anotó la ultraderecha eran pues indispensables para que Mazón se instalara en el Palau. El interlocutor, cuyas reflexiones recojo de memoria, es un veterano político valenciano, que tuvo importantes responsabilidades en anteriores etapas del PP, y hoy sigue informado (y, a veces, interviniendo entre bambalinas) de todo lo que se cuece en esa olla.

Mazón si de algo tiene fama es de negociador. Es un pragmático, como lo era Zaplana. En la Diputación lo demostró

- «Si tú ya lo has visto antes. ¿Qué pasó en la Diputación de Alicante? En 2015, el PP fue el partido más votado, aunque necesitaba del escaño de Ciudadanos. Pero Císcar y César Sánchez, que se las daban de listos, eran muy torpes y, sobre todo, tan vagos como prepotentes. Gobernaron, pero a cambio de que Císcar tuviera que volverse a Valencia con el rabo entre las piernas, de dar un espectáculo diario durante meses, de saltarse el pacto antitransfuguismo y de vegetar durante todo el mandato. Un desastre. ¿Y en 2019? En 2019 el PSOE fue el más votado, pero el día en que se constituyó la Diputación Mazón ya tenía cerrado con Ciudadanos un pacto de hierro, que no se ha roto en toda la legislatura. Cuando entró por la puerta del Palacio Provincial ya llevaba tiempo hablando con los de Alicante, con los de Valencia y con los de Madrid; con el Argüeso ese, que nunca ha dejado de ser nuestro, algo sacará ahora; con Toni Cantó, con Fran Hervías… yo te diría que hasta con Rivera personalmente. Ahora ha hecho lo mismo que entonces».

- No compares una diputación con el gobierno de la cuarta autonomía de España. Ni pactar con Ciudadanos, un partido muchos de cuyos dirigentes daban vergüenza ajena por su escasa preparación, a pactar con Vox, cuyos líderes lo que dan es miedo.

- «No comparo eso. Comparo la forma de actuar. Las estrategias, si las quieres llamar así, aunque más que estrategia sea táctica de manual. Digo que Mazón, si de algo tiene fama, es de ser hábil en las negociaciones. Los llama, los acompaña, los envuelve, tiene claro dónde están sus propias debilidades pero también cuáles son las del otro. Mazón hace meses que estaba trabajando en este gobierno con Vox, a sabiendas de que pasara lo que pasara la cosa iba a acabar así. Hablando por su cuenta con los de aquí pero también con los de Madrid. Sondeándolos. Pensando en cuáles debían ser sus líneas rojas, pero sobre todo midiendo cuáles eran las de los otros, cuánto de grandes eran sus tragaderas. ¿Que decía que quería gobernar solo? Claro, es lo que toca. Lo mismo debería haber dicho Puig. Las coaliciones, o se firman antes, o se anuncian después. No tiene sentido pasarse la campaña hablando del tercer Botànic, cuando cada partido iba a las elecciones por su cuenta e intentando quitarle votos al otro. O registras la coalición de entrada, una sola lista, un solo programa, o haces tu campaña reafirmando que eres el PSOE y quieres gobernar solo, y cuando se abran las urnas ya se verá. Aunque sepas que solo no llegas, si eres el PSOE o eres el PP no puedes decir otra cosa que la de que aspiras a gobernar sin ataduras. Y luego ya haremos números. Pero eso sí: trabajando desde antes. ¿Tú has visto en esta campaña a Mazón dándole estopa a Vox? ¿Y a Flores atacando a Mazón? Nada. Pellizquitos de monja para contentar a la parroquia. Guante blanco total. El entendimiento ya estaba a la vista ahí».

Vox no se ha llevado ninguna de las áreas más sensibles. Pero Cultura será un problema. Vamos a ver enfrentamientos con el Consejo Valenciano de Cultura

- Pero esa es precisamente la estrategia que Mazón, con su coalición acelerada, le ha desmontado a Feijóo. El gallego lleva varios días que no puede hablar de otra cosa que de los pactos con Vox, por culpa de lo que ha sucedido en la Comunidad Valenciana. ¿Tú crees que Mazón se la ha jugado?

- «Ni si ni no. Desde luego, en Génova no están contentos. Eso de ‘Feijóo me ha felicitado’… en fin. Pero es que en política las estrategias no se dibujan con tiralíneas, ni por suerte las puedes hacer con ChatGPT. Juegan las personas -su carácter, sus errores- y también los imprevistos. Mazón no ha ido por libre pero lo tenía todo avanzado para firmar con Vox. ¿Lo del condenado por violencia de género? Resuelto desde días atrás de que se reunieran por primera vez, ¿por qué te crees que Vox estaba retrasando sus listas al Congreso? Mazón tenía ya cerrado que lo quitaban de en medio y había informado de eso a Madrid. Pero entonces a algún “genio” en Génova se le ocurre que eso hay que aprovecharlo, y sale Borja Sémper a forzar la situación, a decir que no consentirán que Flores siga, que un maltratador no debe estar en política y patatín y patatán. A apuntarse el tanto. El cabreo de los de Vox fue monumental: “Pero, oye, ¿no habíamos quedado en que lo anunciábamos nosotros, que lo queríamos en Madrid y tal y cual? ¡Pero qué habéis hecho!”. A Mazón se le llevaban los diablos con lo de Borja Sémper. No es que temiera por que el acuerdo se fuera al traste (lo que suma, suma). Pero se lo estaban complicando, porque si los otros, como reacción, se encastillaban y salían con que a Flores no lo movía de su sitio ni Franco que resucitara, a ver hasta dónde llegaba el estropicio. Pero, mira, si me preguntas lo que pienso, creo que en el fondo le vino bien. Porque le dieron la coartada para corregir algo que le estaba reconcomiendo. Ya te he dicho que en esto también juega el carácter, la personalidad de cada cual. Y Mazón no quería ser el primer presidente de la Generalitat no investido en primera votación. Es una chorrada, ya lo sé. O eres presidente o no lo eres. Pero a él eso le molestaba. Así que le dieron la excusa para no esperar a que pasaran las elecciones. ‘Oye, habéis metido la pata con lo de Borja, esto se está complicando y tengo que firmar antes de que se enturbie más’. ¿Se ha liado? Mucho. Sólo tienes que ver la reacción de nuestros medios. Digo ‘nuestros’ entre comillas, ya sabes lo que pienso de que todos los días nos digan lo que tenemos que hacer, como si fueran ellos los que mandaran. Pero salieron todos en tromba a poner a Carlos a parir. Da igual. Les dura un día. Eso también lo sabe. Aunque está más pendiente de ellos que Zaplana en sus buenos tiempos, que ya es decir. La cuestión es la relación con Feijóo. Es fluida, yo diría que buena. Aunque del gallego nunca puedes decir que sabes lo que piensa, y no es un tópico. Pero cumple lo que dice y eso a Mazón le da seguridad. Esto es como todo, dependerá de los resultados. Pero lo que va delante, va delante. Y Mazón va a ser presidente antes del 23J».

- Pero cerrar un pacto de gobierno con la ultraderecha en dos horas…

- «Ya te he dicho. No son dos horas. Son semanas, meses si me apuras, no con reuniones formales, pero sí con conversaciones a muchas bandas. Y luego, qué quieres que te diga. ¿Tú viste la foto de la reunión? ¡Pero si de los seis, cinco han sido durante años compañeros de partido y el otro ha sido uno que hemos ido colocando nosotros en instituciones y tertulias? Es que a veces parece que la izquierda se cree que Vox ha surgido por generación espontánea. Sus votantes eran, en gran medida, nuestros votantes y sus dirigentes, nuestros dirigentes. Qué esperaban, ¿problemas para juntarnos y quitarle un gobierno al PSOE, los nacionalistas y Podemos? A mí me hacía gracia alguna cosa que leía: ¿Gil Lázaro es un señor envenenado contra el PP, en el que lo ha sido todo? ¡Venga, cuánta ingenuidad! ¡Pero si Gil Lázaro es el que más ha facilitado el pacto!».

No ha ido por libre. Pero la salida de Borja Sémper le dio coartada para precipitarlo todo y ser investido a la primera

- Lo cierto es que la Comunidad Valenciana va a estar en el foco, por algo que no es precisamente muy bueno.

- «¿Y crees que a mí me gusta? Ya me conoces. Yo soy un liberal. Esta gente, no todos, porque también están sacando votos de nichos nuevos, los teníamos dentro, con nosotros. Pero a raya. Nosotros nos cargamos a Ruiz Gallardón cuando quiso liquidar el derecho al aborto. Pero la realidad es la que es: ahora están fuera y sacan votos. ¿Es que al PSOE le venía bien gobernar con Podemos? No, pero lo que suma, suma. Y tengo que reconocerte que, en ese sentido, no ha sido lo mismo Pedro Sánchez que Puig. Aquí, Podemos no parecía Podemos. Con sus cosas, sobre todo al final, pero han sido mucho más moderados en la Comunidad Valenciana que en Madrid. Puig los ha tenido controlados, aunque mira de qué le ha servido al final. El reto que tiene ahora Mazón es ese mismo, solo que sacando rédito cuando termine la legislatura».

- No va a ser fácil, en absoluto.

- «Depende. Mira, Mazón ya es un barón. Presidir la Comunidad Valenciana te convierte automáticamente en eso. Y un barón rampante. Juego con el título de Italo Calvino, aunque no venga a cuento. ¿Has visto las definiciones de rampante en la RAE? Más allá de la heráldica, el león y todo eso, hay otras dos: una es trepador, ambicioso, sin escrúpulos; otra, ascendente, creciente. Yo me refiero a esta segunda. Depende de él que su estrella brille o se apague, pero ahora mismo está en fase expansiva. De momento, ha demostrado que sabe lo que tiene que hacer. Tú lo escribiste el mismo día en que se anunció el acuerdo con Vox: si le da a la ultraderecha lo que el propio Vox ha filtrado que va a conseguir, Educación, Agricultura y Medio Ambiente, y Asuntos Sociales, más una vicepresidencia y la presidencia de las Cortes, saldrá más días en las páginas de Tribunales que en las de Política. Cuando tú lo publicaste, él ya tenía amarrada otra cosa, que es la que ha salido. Tenía claro que no podía tocar ninguno de los pilares del Estado de Bienestar (Educación o Sanidad), que no podía darles nada que tuviera que ver con el cambio climático, o la oposición no la tendría en la bancada de las Cortes sino en Bruselas y en la calle; y que no podía dejarles meter mano en las áreas sociales. Así que se llevan Cultura, pero no Educación; se llevan Agricultura, pero no Medio Ambiente; y no entran en Asuntos Sociales».

La clave de todo va a estar en no dejarse arrastrar por Vox. El tema de la mujer va a ser un quebradero toda la legislatura

- Cultura, que ha sido históricamente un tótem en esta Comunidad, y que ahora va a dirigir un torero. Y Justicia, que no suele citarse como una de las consellerias mayores, pero siempre lo ha sido también.

- «Cuidado con lo del torero. Si la izquierda se cree que haciendo chistes y memes con eso va a ir a algún sitio, es que no sabe todavía donde está. No te voy a recordar los lazos culturales precisamente entre el toreo y la izquierda, Lorca y Sánchez Mejías y todo eso. Sería una chorrada. Digo que ese error ya lo cometimos nosotros con lo de Irene Montero y lo único que conseguimos es ofender innecesariamente a miles de cajeras de supermercado. Montero ha caído por sus errores, no por esas campañas. Y el torero, que es abogado, empresario y un genuino representante de la burguesía valenciana (la que nos vota a nosotros, no tanto a Vox), tendrá que ser juzgado por lo que haga. Desde luego, no va a hacer una política de izquierdas. Hemos ganado nosotros, ha ganado la derecha, y ese es el programa que se va a aplicar, para eso hay elecciones. Tendrá problemas desde el primer día. El Consejo Valenciano de Cultura, por ejemplo, lo va a estar esperando y no hay votos para remover a sus miembros. Ese es el toreo que habrá que ver y no el otro. Ahí empezarán las cornadas y a Mazón le pueden dar muchas pitadas en esa y en otras plazas. Ya veremos. Y lo de Justicia… Mira, ahí tengo alguna preocupación, que no estoy viendo reflejada hasta el momento. Hasta donde se sabe, Mazón les da Justicia e Interior. No Administraciones Públicas. Bien. Habría sido un disparate entregarles la maquinaria de la Generalitat. Pero Interior tiene la Policía Autonómica. Y la Policía Autonómica tiene encomendada, entre otras, muchas misiones relativas a la lucha contra la violencia de género. Ahí vamos a ver cuánto de hábil es Mazón para manejar este gobierno de coalición. El tema de la mujer va a ser fuente de conflictos permanente. Para nosotros es fundamental que Vox no nos arrastre en este asunto. Pero no va a ser fácil. Fíjate la metedura de pata de la primera reunión: seis hombres negociando el futuro de la Comunidad!».

- ¿Esa es la clave para que el barón sea rampante, que Vox no imponga su marco?

- «Esa. La izquierda nos acusa de blanquear a la extrema derecha al incorporarla a los gobiernos. No es así. La ultraderecha se ha blanqueado sola, por la fuerza de los acontecimientos y por la realidad de los votos. Y con la colaboración nuestra (no se pudo manejar peor la crisis del procés que como lo hicieron Rajoy y su muñeca diabólica, Soraya) y del PSOE, con esos pactos que ni sus propios votantes entendían pero que ahora nos vienen bien a nosotros para justificar los nuestros. Y no es un fenómeno español: mira Suecia, mira Noruega, mira Finlandia, donde la joven esa, Sanna Marín, ha sido también desbancada; mira los Países Bajos, mira lo que pasa en Francia, mira Estados Unidos… Yo creo que no se trata de cordones sanitarios, sino de contenerlos, de diluir sus políticas. Al menos, por lo que a nosotros nos toca. Mazón se la va a jugar en el día a día. Lo que se diga importa, porque sobre eso se construye el relato, pero cuenta lo que se haga. La izquierda política no va a ser problema por un tiempo: en vez de buscar discurso, buscan secretario general. Pero hay muchas organizaciones, movimientos sociales, que van a despertar. Esos son los que, si el barón pretende escaparse por las ramas, lo harán bajar a pedradas».