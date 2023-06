El miedo a la coalición PP-Vox, la insistencia en “la economía va como una moto”, las medidas sociales y laborales, el ruido de Sumar cuando suma, la presencia en el escaparate europeo e internacional de España son ideas fuerza. Ideas que oportunamente embadurnadas de independentismo y de transgenerismo en un totum revolutum al que la derecha llama “sanchismo” fueron derrotadas el pasado 28-M. En ese plebiscito Sánchez-Feijóo el “sanchismo” perdió por goleada. Mantener el mismo planteamiento es volver a equivocarse. Repetir el mismo planteamiento llevaría a la misma derrota.

Sánchez ganó dos elecciones hablando de los problemas y de la vida de la gente, de la clase media y trabajadora tras haber demostrado un arrojo y convicción infrecuentes, incluso frente al aparato de su propio partido. No ganó entonces por su gestión, ni por su experiencia- que no las tenía-; tampoco por las propuestas sino por el entusiasmo que su trayectoria despertaba entre los afiliados al PSOE y los votantes de fuera de su partido. En un contexto de apoyo a los bancos y a los poderosos por parte del gobierno de Mariano Rajoy y de pánico entre la gente por la tormenta y las medidas que trajo la crisis económica, las propuestas socialistas para mejorar la vida de la gente, especialmente de los que peor estaban despertaron la esperanza. El miedo a la crisis y el rechazo a las medidas de la derecha, la cercanía a la gente, el entusiasmo por la trayectoria de Sánchez y la ilusión de un cambio, fue lo que movió el voto de los ciudadanos en 2019. No fueron los sesudos y progresistas programas; fueron y siempre son principalmente las emociones, la inteligencia emocional que mueve a todo ser humano, tan sólo por el hecho de serlo. No se necesitan títulos, ni estudios. Es proximidad y sintonía.

Las ideas plasmadas en los programas son la teorización de la experiencia, pero es la experiencia personal la que moviliza las emociones de los ciudadanos. Los pactos de “la ultraderecha con la derecha ultra” es un buen retruécano; pero lo que moviliza a las mujeres contra Vox y sus socios de gobiernos es ver como convierten a un maltratador convicto en cabeza de lista autonómica o de las generales, como lo ascienden “por méritos propios”; como les bajan los impuestos a los ricos- patrimonio, transmisiones- mientras los pobres no tienen atención social ni durante la pandemia; como la responsable de servicios sociales es ascendida de concejala a diputada, por haber hecho bien el trabajo sucio. Economía irá en moto o en patinete, pero lo que saben los jóvenes es que cien mil más cada mes han encontrado trabajo, en lo que va de año; afortunadamente ya no sufren inevitablemente los contratos basura. Y saben que el autobús no les cuesta nada, o que el tren les cuesta la mitad, y hay más becas y menos barracones escolares.

Los programas electorales y de gobierno son imprescindibles, especialmente para recordar los compromisos contraídos, pero lo que moviliza a los ciudadanos es la inteligencia emocional. Cuando ven en peligro la identidad de grupo: sea de España, nacional, de clase, de generación, de estilo de vida o comunidad, el miedo campa a sus anchas y provoca la animadversión y la movilización de los que así lo sienten. El miedo y la animadversión, las distintas reacciones que provocan; o, el entusiasmo, y la credibilidad que despierta una opción política o sus candidatos que la encarnan son los principales factores que mueven la participación activa de la ciudadanía. El miedo y el rechazo los monopolizaron la derecha el pasado 28-M; en ésta segunda vuelta los que ya meten miedo son los pactos de gobierno de las derechas en la Comunidad Valenciana, en otras que vendrán y en ayuntamientos. La eliminación, agradecida, de impuestos a bancos, eléctricas y grandes fortunas está ahí.

Frente a “la España de charanga y pandereta,/ cerrado y sacristía,/ devota de Frascuelo y de Maria,/ de espíritu burlón y de alma quieta,/” (El mañana efímero. Antonio Machado). Hay que reivindicar la identidad de la España constitucional, plural, abierta y solidaria con los que sufren, con los marginados, los inmigrantes, los desahuciados. La España que aviva la esperanza de todos frente a los poderosos, frente a las identidades excluyentes y a las élites caducas, reivindicar la España constitucional, plural, abierta y solidaria. La España de izquierdas. “La España de la rabia y de la idea” que escribía Machado.