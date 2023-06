Ha muerto Florentino Regalado. El más relevante de los técnicos que ha tenido esta ciudad. El ingeniero de referencia para un cálculo difícil, para una estructura arriesgada, para un problema de suelo, para una patología compleja, para una emergencia en obra. Nos sorprende siempre cuando muere alguien con la capacidad de esfuerzo, con la energía física y mental, con la disposición entusiasta a seguir aprendiendo y construyendo que él tenía. Y nos entristece.

Conocí a Florentino muy pronto, en mis inicios de carrera profesional. En el estudio de mi padre, en las mesas de discusión y divulgación de foros diversos, en la prensa escrita. Y en el tajo; ahí donde sacaba lo suyo mejor.

Él sabía de mi deseo de haber sido Ingeniero de Caminos. Y yo sabía de cierta frustación artística que él veía en su profesión frente a la mía. Grave error, se equivocaba de pleno. Así le insistía yo. Y así, cada uno defendiendo la belleza de la profesión del otro, a pesar de su sospecha permanente sobre la inconsistencia de los arquitectos como técnicos, pasé y pasamos buenos ratos juntos.

Compartí con él algunos trabajos difíciles. Debatí mucho con él, en público y en privado. Disentimos en aspectos técnicos sobre las mejores soluciones, hasta consensuar. Y también sobre otras cosas que la vida trae a la mesa de dos casi colegas cuando ambos coinciden, casualmente, muchas veces, en una mesa sencilla de un bar en el que tomar un bocadillo y una cerveza para volver cada cual a su despacho. Esos días que el trabajo no da tregua para pasar por casa. Y de nuevo lo pasé bien en esas ocasiones. Y aprendí mucho siempre de él y con él. Discutimos mucho Florentino y yo. Debatimos, en realidad. Siempre con argumentos. Y eso siempre genera amistad y respeto.

Tres respetos me mereció siempre. El que debemos al que sabe mucho de algo y se aplica insistentemente en seguir aprendiendo, arriesgando con la audacia inevitable de quien quiere saber más. El que debemos a quien enseña. Al que disfruta explicando y razonando. Y el muy importante respeto que siempre he tenido por quien quiere intervenir en lo público. Quien no se conforma con ser un idiotes más y se preocupa y ocupa de la cosa común. Quienes no somos funcionarios ni periodistas sabemos lo caro que se paga el posicionamiento público; lo hemos pagado. Por eso, lo dicho, un respeto.

Hará algo menos de un par de años leía su libro de memorias y hechos de su vida profesional. Le llamé para decirle que estaba disfrutando mucho con su lectura. Y le conté entonces que yo también andaba escribiendo historias de mi vida sólo posibles por haber sido arquitecto. «Pues apúrate y publícalas», me dijo. «Que cualquier día la palmamos y todo se pierde y se va al garete», Me dijo con su estilo habitual.

Y sí, Florentino, la palmaste. Demasiado pronto. Pero no todo se pierde ni se va al garete. Muchos aprendimos de ti, y eso queda. Muchas buenas obras siguen de pie por tu saber y tu esfuerzo. Muchos sabemos más, mucho más, gracias a tu gusto por contar. Y además, yo no olvido que cuando estuve en apuros y te necesité allí acudiste. Cada vez.