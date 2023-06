Dos meses. Dos meses es lo que ha durado la señora Mercedes González al frente de la guardia civil.

El Presidente del Gobierno, perdón, quería decir el comité electoral del Partido Socialista, ha decidido que dimita de su cargo para presentarse a las elecciones generales en el número 10 de la circunscripción de Madrid.

—Pero, señor Presidente, yo llevo solo dos meses al cargo de la guardia civil, tengo un proyecto que quiero desarrollar, he hecho unos nombramientos, hemos comenzado con algunas decisiones…

—Vamos a ver, Mercedes, tú que prefieres: ¿quedarte en la Benemérita hasta agosto, y luego irte al paro o enrolarse en el Congreso cuatro años más?

—Bueno, señor presidente, visto así…

El pasado viernes hemos asistido a las negociaciones entre diversos micro partidos, de las que ha surgido la plataforma Sumar.

A esta amalgama se han incorporado desde Compromís, Izquierda Unida, Más País, Más Madrid, los Comunes catalanes de Ada Colau, un partido musulmán, ceutí y Podemos. Pues resulta que todo el problema y la atención mediática se ha centrado en la inclusión de los miembros destacados de Podemos en las listas electorales de esta nueva criatura sumatoria.

Que si no queremos a Echenique, que si Irene Montero es tóxica, que si la señoras de Igualdad se han pasado tres pueblos y son un lastre electoral…

Con Irene Montero sucede un caso curioso: no la quiere la derecha, no la quiere la izquierda y el único que parece quererla es el señor Rufián (lo que no parece un aval demasiado deseable): “a Irene Montero se le ataca por ser mujer, por ser de izquierdas y por ser de clase trabajadora”. No, señor Rufián. A Irene Montero no se la quiere por ser prepotente, estar escasamente preparada y creerse en posesión de todas las verdades, las razones y la superioridades morales habidas y por haber. Por haber declarado una guerra soterrada a los hombres y crear un feminismo excluyente en el que no se sienten cómodas ni siquiera las mujeres. El ministerio de la señora Montero no resolvía problemas: generaba polémica para justificar la existencia de tal ministerio.

En el Partido Popular se ha generado un evidente malestar entre sus filas por las designaciones de la lista de “perfil bajo” por Madrid y la inclusión de exmiembros de Ciudadanos en posiciones relevantes de otras listas.

Lo cierto y verdad es que se ha desatado una guerra por los puestos que tienen reales posibilidades de llegar al congreso o el Senado: de pillar un sueldo público para los próximos cuatro años.

¿Realmente los españoles merecemos algo así? ¿Hemos de resignarnos a que con nuestros dineros los partidos jueguen en clave interna, a colocar a sus acólitos y a no dejar a la intemperie a individuos o individuas con los que están en desconocidas deudas? Es cierto que fuera de la política hace mucho frío para sujetos/as poco preparados para competir en el ámbito privado, pero eso no es nuestro problema.

La partidos, y menos los cargos públicos, no pueden ser agencias de colocación. A esos niveles han de llegar aquellas personas que puedan aportar algo a la gestión de la cosa pública.

Que debieran ser menos y más preparados. Es algo en lo que la mayoría estamos fervientemente de acuerdo. Que la política española está alcanzando niveles difícilmente superable de mediocridad, lamentablemente también. Pero este espectáculo de subasta de sueldos públicos entre amiguetes y afines, constituye una nueva prueba de que estamos tocando fondo, en algo que cada vez se diferencia más del resto de la sociedad española. Porque no cabe duda de que en un país con grandes artistas, científicos, ingenieros, empresarios, comunicadores, enseñantes y sanitarios, los políticos desentonan cada vez más.