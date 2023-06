En la memoria política de la Marina Alta está grabada con letras de oro una famosa frase que pronunció Eduardo Zaplana en Dénia hace casi 25 años, durante la campaña electoral de 1999. De mitin en una plaza, Zaplana agarró el micrófono y clamó: «¿Por qué Dénia no puede ser normal?». El entonces presidente de la Generalitat no comprendía cómo era posible que, en una época en la que los populares ya ganaban en todas las geografías, todavía no hubieran tocado poder en esta ciudad. De hecho, en los comicios anteriores allí había arrasado algo llamado Unitat del Poble Valencià, una fuerza política ya de notable implantación política y embrión del actual Compromís, pero que a Zaplana le debía sonar a galimatías islandés.

Más de dos décadas después, y con un nuevo vuelco político conservador, las legiones de PP y Vox con campamento general en València, donde Carlos Mazón está a punto de convertirse en el nuevo dueño del Consell, tienen aún varias aldeas galas que desmantelar. Una de ellas desde luego es la Marina Alta, que continúa sin ser normal: tras la constitución de los ayuntamientos este sábado, Compromís y PSOE han copado la mitad de alcaldías, 16 de las 32 que se dirimieron (falta por adjudicar Alcalalí). Que el partido de Aitana Mas y Gerard Fullana sea nombrado en primer lugar no es arbitrario: los valencianistas lograron 9 consistorios frente a 7 de los socialistas. El PP, atención, se quedó tan solo con 6 y Vox apenas cuenta con 3 ediles en todo el territorio y sólo ha ingresado en un ejecutivo local. ¿Por qué el PP ha obtenido tan pocas varas de mando? Pues porque a la resistencia de la izquierda se une un fenómeno muy de esta comarca también, la asombrosa proliferación de formación independientes, que han conseguido 10 alcaldías . Más que nadie. No es broma: en Benimeli una de esas fuerzas se quedó todas las concejalías; y en Castell de Castells, con todas menos una. También en este territorio, Mazón ha cosechado su peor fracaso en su camino de gloria por no consultar a su gente: Calp y Ana Sala. ¿Por qué el territorio que para Zaplana no era normal tampoco lo es para Mazón? Existe en estos lares un aislamiento histórico que antes que nada es físico, de comunicaciones públicas (el único tren que existe es un trenecito que tarda 3 horas en llegar a Alicante mientras el ferrocarril que de verdad quiere la gente, el que va a València, duerme en el cajón de los sueños olvidados de Moncloa); pero que sobre todo es un aislamiento identitario, cultural que aquí se defiende con un orgullo muy intenso y que en realidad alude a la profunda metáfora que escondían los divertidos cómics de Uderzo y Goscinny : en el caso de la Marina Alta una presencia muy fuerte del valenciano pero también una forma de ser que es de aquí y de ningún sitio, y del que la gente se siente orgullosa y pretende conservar. Eso pasa sobre todo en el interior (donde por eso ganan tantas fuerzas independientes y Vox no ha osado presentar ni una sola lista) pero también en los municipios del prelitoral, enclaves ya de unos cuantos miles de habitantes a ambos lados de la AP-7, donde Compromís y secundariamente el PSOE son muy fuertes. Un Mazón volcado Mazón sabía que este es territorio hostil. Por eso se volcó en la campaña con la Marina Alta. Incluso prometió desde la Diputación proyectar un tranvía entre Dénia y Gandia (pese a no tener competencias para ello). Y vino a esta comarca como no lo había hecho nunca ningún otro candidato popular. Eligió a una buena alcaldable en Dénia, Pepa Font, que no pudo doblegar al socialista Vicent Grimalt pero logró un buen resultado, y ha obtenido algunos triunfos notables: las mayorías absolutas de Benissa y Teulada y sobre todo la conquista de una plaza tan simbólica como Xàbia, bastión histórico del socialista José Chulvi, que ahora pasa a gestionar la popular Rosa Cardona eso sí, a través de un estrambótico doble pacto: uno con Vox y otro con una fuerza independiente (Ciudadanos por Jávea) que sin embargo no se habla con el único edil ultraderechista. Se antoja allí una feliz legislatura. No le ha ido mal a Mazón pero desde luego sí peor que en otras latitudes. Y ha sido aquí donde ha cosechado uno de los fracasos más sonoros en su camino hacia la gloria: acaeció en Calp, donde se empeñó en imponer como candidato propio a César Sánchez desbancado a la alcaldesa del PP, Ana Sala, quien se revolvió, fundó un nuevo partido y ha logrado seguir como munícipe al pactar con PSPV y Compromís mientras los populares tras 12 años se van a la oposición. Esta comarca es un excelente laboratorio para comprobar que, desaparecido el pegamento del Botànic, las relaciones entre PSPV y Compromís irán a peor. Esa es una buena prueba de que a veces no conviene meterse en los asuntos internos de la aldea sin consultar. Y cuando Mazón sea president tendrá que escuchar más a su propia gente de aquí: otra de las razones por las que el PP no arrasa es la gestión de un hospital comarcal privatizado por Francisco Camps. Todo el mundo quiere que regrese a la gestión pública y cuando es todo el mundo también son los populares locales: Pepa Font lo dijo y advirtió de que «ya lo saben en València», instando así al propio Mazón a que le haga caso. Y aunque PP y Vox se pirren por el modelo de concesiones privadas, deberán atender ese ruego o puede que Astérix y Obélix vuelvan a usar su poción mágica contra las legiones. Tiempos de matemáticas en la izquierda Aún así, en la Marina Alta la izquierda también tiene motivos de inquietud: las relaciones entre Compromís y PSPV son cada vez más difíciles. Este territorio es un buen laboratorio para verificar cómo ahora, ya sin el pegamento del Botànic, cada una de esas formaciones va a hacer la guerra por su cuenta. En Pego, los socialistas y en Pedreguer, Compromís gobernarán en minoría porque no han sido capaces de alcanzar acuerdos con la otra fuerza progresista. Sí lograron pactar en Dénia y en Gata, pero a costa de compartir la alcaldía. Y de forma muy curiosa: en Dénia los tres primeros años serán para el socialista Grimalt y el último para el valencianista Rafa Carrió; y en Gata casi hay que estudiar matemáticas: 2 años y 6 meses para Compromís y 1 año y 6 meses, los últimos, para los socialistas. La que se avecina: en esta aldea y en otras muchas.