Se quejaban los palmeros de Sánchez (créanme, me cuesta decir PSOE -aunque cada vez menos- cuando el señor Pedro o Zapatero están por ahí pululando), los medios de comunicación afines a don, sus tertulianos engrasados y el propio gobierno del autócrata, de que en las pasadas elecciones autonómicas y municipales salieran a relucir los pactos políticos que Sánchez ha mantenido y mantiene con los dirigentes y dirigentas de Bildu, ese partido político salido del fuego abrasador de ETA. Y no solo los pactos, sino los acuerdos y concesiones que se le ha dado a ese grupo que tuvo la desafiante y miserable idea de incluir en sus listas electorales a 44 condenados por pertenencia y colaboración con la mafia terrorista de ETA, 7 de ellos condenados por asesinato. Cuando don Sánchez plantea las elecciones como un plebiscito a su persona -ante el horror que eso provocó en barones autonómicos y centenares de alcaldes- abría una caja de resonancia nacional hacia su política, incluidos, lógicamente, su elección de socios para mantenerse en el poder. Por tanto, las quejas del sanchismo mediático-político fueron fruto de la propia constatación del inmenso error cometido por Narciso al resumir las elecciones pasadas en “o yo, o el caos”. Y claro, la gente votó abrumadoramente por el caos.

Las quejas, de otro lado, las disipaba con tautología escalofriante el filósofo del marxismo deconstruido post etarra y hombre de paz, Arnaldo Otegui, al pronunciar ante los medios de comunicación lo de: “Oye, ¿cuándo se acaba el recreo? ¿Cuándo dejamos de tomar a la gente por boba? Pero si llevamos cuatro años… haciendo las cosas juntos”. Pues eso, cómo se puede tener el descaro de quejarse de que el tema de Bildu y sus candidatos condenados por terrorismo se debata en la campaña electoral cuando el propio Otegui nos dice que el recreo se ha acabado y es hora de entrar los amigos a la misma clase cogidos de la mano, como desde hace cuatro años. O que el propio señor Pedro, en 2020, en el pleno del Senado de España y con la solemnidad funeraria de los tanatorios, lamentara “profundamente” la muerte de Igor González, preso de ETA que se había suicidado. Lo dicho: “profundamente”. No pueden luego extrañarse de que la cornada electoral haya sido tan profunda. Como también fue una ensoñación de los poderes de la derecha, de su armada mediática, que la socialista María Chivite se alzara con el Gobierno de Navarra gracias a la abstención de Bildu, cuyo portavoz, Adolfo Araiz, comentó profundamente rotundo que EH Bildu había cumplido su palabra al haberse abstenido, lo que permitió la investidura de la socialista Chivite. Araiz fue vinculado por las víctimas del terrorismo a la llamada “socialización del sufrimiento” de ETA.

Y si todo quedara ahí -pese a constituir una desvergüenza política y moral inaceptable, rayana en la abyección- podría atenuarse el tema, con mucha indulgencia, endosándoselo al equipo de fontanería de Moncloa que dirige personalmente el fontanero jefe don Pedro, dado el aislamiento narcisista y bunkerizado en el que se encuentra el núcleo duro, los últimos “pelotilleros” del súper barón. Pero mucho me temo que no va a ser posible. El tema de Bildu lo sacan los propios sanchistas dado el carácter recidivo de la cuestión y la metástasis que ha producido. Hace unos días, el delegado del Gobierno de Sánchez, el sanchista Francisco Martín, en un desayuno informativo, dijo solito, sin que nadie se lo chivara desde el ventanuco teatral del apuntador, que "los supuestos enemigos de la patria [en referencia a una pregunta sobre Bildu y los pactos con el PSOE], han hecho mucho más por los españoles, es decir, por España, que todos los patrioteros de pulsera juntos" [en alusión a PP y Vox]. ¿También ha sido la derecha y sus terminales mediáticas, judiciales y empresariales quienes han introducido torticeramente en el debate electoral el tema de Bildu? Pregúntenle al pelotillero Martín.

Como también lo fue el hecho de que Pedro Sánchez, y no otros, entregara el Sáhara a Marruecos en una decisión unilateral que no tuvo a bien consultar con nadie; y nadie de los socialistas que antaño gritaban por la libertad del pueblo subsahariano se atrevieron a romper el carnet de partido, ni tan siquiera lanzaron una mínima crítica a don por su autocrática decisión. ¿Era, pues, para el PSOE, Podemos y la extrema izquierda el asunto del Sáhara una línea roja, una convicción ética, o pesó mucho más seguir disfrutando del poder y sus beneficios? Y también han sido los socios de extrema izquierda del señor Pedro, con su icónica ministra Belarra a la cabeza, quienes arremetieron contra empresarios españoles señalándolos con nombre y apellidos, descalificándolos como avariciosos y usureros, como capitalismo salvaje. Y todo eso a los ojos de Europa, allí donde la OTAN tiene su sede y que ahora no ha invitado a una reunión con la industria de defensa a ninguna empresa española. Será por lo poco de fiar que le resulta a la OTAN Bildu y el Gobierno de Sánchez con sus socios de extrema izquierda comunista.

No, no se engañen ni quieran engañar al ciudadano. Aunque ahora les moleste, les resulte incómodo a Sánchez y la compaña que se les recuerde a Bildu, a los xenófobos separatistas y a la extrema izquierda, no se han colado ni los ha colado en la campaña electoral la derecha y los medios de comunicación críticos. Bildu está en campaña electoral desde el inicio, desde hace más de cuatro años. Y lo está por sus propios méritos, por su importancia estratégica en el organigrama de poder de don, en su patológica obsesión por el poder a costa de cualquier cosa. Bildu es parte integrante de este monstruoso Frankenstein que definió el socialista Rubalcaba. Ahora, Sánchez, su régimen y sus aduladores ven las agujas del tiempo acercarse a su fatídico final, a su inexorable 23J, y tiemblan. Es normal que así sea. Bildu seguirá respirando, seguro, aunque quizá con mayor dificultad. “Oye, ¿cuándo se acaba el recreo? ¿Cuándo dejamos de tomar a la gente por boba? Pero si llevamos cuatro años… haciendo las cosas juntos”. Tendrán que salir al recreo solos o en compañía de quienes están abocados a muchos años de soledad. A más ver.