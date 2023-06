Di por perdida toda esperanza de decencia y prudencia cuando escuché a Borja Sémper, con el suave vigor que le caracteriza, anunciar que el PP nunca pactaría un gobierno en el que estuviera Carlos Flores, por su antigua condena de maltrato. En estas cosas la intuición no se equivoca. Pactado en la noche profunda, mientras los erales sueñan verónicas de alhelí, estaba el traslado de Flores a Madrid, donde no dudo que el PP le tendrá garantizado hermoso puesto en el Congreso. Quizá es que Sémper ambiciona recuperar el Ministerio de Información y Turismo, para, con languidez morbosa, anunciar todas las estocadas que su partido y Vox, llegado el momento, tengan a bien asestar en el lomo de la modernidad dolorosamente alcanzada. Conviene, no obstante, recordar que los Ministros de Información y Turismo también asentían a las penas de muerte. Lo digo por si prohíben la memoria, la historia y hasta hablar mal de Franco y sus circunstancias. Y además tiene publicado un libro que se llama “Sin complejos”. Qué miedo.

Este temprano juego de espejos deformes y filigranas que aún contemplaremos en las próximas semanas, tiene, no obstante, la virtud de poner en evidencia algunas verdades, algunas inercias, algunas incapacidades que van emergiendo. La gran pregunta, aquí, es a santo de qué la prisa de Mazón por escenificar la pantomima del pacto, que podría advertir a muchos votantes de lo que nos espera, de que el PP ya ha empezado a ser juguete de Vox. Me inclino por la explicación más obvia: Mazón no da para más, no usa mayor sutileza que la que aparenta y debe andar invadido por una inseguridad que, piensa, podrá reducir siendo el primero en tomar la decisión en la piel de toro. Se evita presiones de dentro y fuera.

Parte de la idea de que tener un figura de vicepresidente y 50 puntos programáticos es suficiente para empezar la faena. Tener al figura ahí colocado está dando entretenimiento a muchos amigos, que tampoco dan para más que para el chiste obvio. Pero no sé si Mazón cae en que traer como novedad a un matador convierte a todos los demás en monosabios. Ya veremos cómo puede gestionarse el capoteo sin gracia del torero, novillero de la política, con la necesidad de poner en suerte al toro de la gobernabilidad. En cuanto se descuide, Mazón puede verse con unas banderillas en la espalda. Y de las propuestas poco hay que decir. La estupidez habitual de remover sangre con las señas de identidad -¿abolirá la Acadèmia Valenciana de la Llengua este hijo de Zaplana?-, los tópicos sobre impuestos y enunciados sonoros en materias en la que no hay competencias estatutarias. Aparte, claro, de la canallada de jugar con la violencia de género: desgraciadamente algo que caerá sobre el alma y la cara de Mazón cada vez que torero y picadores no guarden minutos de silencio. Vamos, que no existe programa de gobierno: ¿cómo podría tenerse entre los malabarismos de Borja, el quitarse de en medio de Flores y la entrada por la puerta grande del Vicepresidente? Todo suena a sainete falso e improvisado. El programa es la ausencia de programa. El pavor al compromiso. Mala cosa.

Ahora bien, a mí que el señor Barrera fuera torero me da igual. Lo que me alarma es ver a un Vicepresidente de la Generalitat con bastantes negocios, entre ellos, si no me engaña internet, dos inmobiliarios –de los textiles, exportación de atún y vitivinícola no insistiré-. La cosa ya va cuadrando. Casi entiendo que quieran suprimir los instrumentos de transparencia. Y fíjense que no creo que el problema con el que nos va a obsequiar el Vox-PP a corto y medio plazo sea la corrupción, aunque alguna querencia nunca puede menospreciarse. No están los tiempos ni las economías para ir directamente al grano, o sea, al cemento, a los usos en los que se tejieron las perdurables alianzas entre PP y el fango de otras épocas. Clientelismo sí, claro. Poco a poco.

Lo que me preocupa ahora es el puro y duro retroceso en planificación medioambiental y urbanística, derechos y en fórmulas de diálogo y acuerdo social. Se nos viene encima una Comunidad mucho más dura, cruel para los débiles, incapaz de verse a sí misma en líneas de progreso europeo y sí en tupido trato con todas las formas de ultraderecha. Ya sé que Mazón, en gloriosas noches de vino y rosas, en las durísimas y agotadoras jornadas de trabajo en la Cámara de Comercio, no se imaginó a sí mismo así. Entonces aún se podía ser de centro-derecha o algo parecido. Ahora sólo puede y sabe ser de ultraderecha: quien pacta con prisas con Vox y alienta ese programa es de ultraderecha. Mala suerte. Poder y conciencia a veces viajan en vagones separados. Porque más cornás da el hambre. Ya verá usted la de veces que volveremos a hablar de este asunto.

Pero también me preocupa saber dónde está la izquierda, las izquierdas. La frase es retórica: ya he dicho que, en general, están haciendo chistes del torero y profiriendo lamentos. Pero, en particular, Compromis anda de Primarias, lo que mejor se le da. Yo considero una falta de respeto a esos y esas vulnerables que tanto van a sufrir ponerse ahora a estos juegos de salón que para nada aportan comprensión a la ciudadanía. Pero cuando lo digo casi nadie lo entiende. Ya me da igual. Lo del PSOE es peor: no cede un puesto en la Mesa a Compromis en un gesto que desanima a miles de votantes que (aún) sienten nostalgia por el Botànic. A cambio, eso sí, por fin han conseguido garantías para ver suprimida la tasa turística, un paso de gigante para la CV y la socialdemocracia. Pero lo esencial es que, según tradiciones vivamente sostenidas y penosamente contenidas durante 8 años, han vuelto a aplicar su peculiar normativa de memoria histórica y andan removiendo momias en sus particulares valles de los caídos, santas sedes que han visto de todo. Todos contra todos. Estas cosas les suelen durar varios años. Pues nada. A ver la corrida desde la barrera.

A mi modo de ver sólo hay una cosa que hacer: conformar candidaturas razonables que aporten confianza, que sugieran la posibilidad de conformar equipos y que estén cerradas cuanto antes, para armar un discurso que, a la vez, marque las grandes líneas de oposición. Porque no hay que ser un genio para saber que el mensaje que ahora incorporemos al imaginario será, en buena medida, el que perdure durante la legislatura. Pero, a la vez, ese discurso debe ser el que marque el eje de la demanda de voto para las elecciones de julio. Correr histéricos, como pollos sin cabeza, gritando “¡antifascismo!, ¡antifascismo!, ¡resistencia!, ¡resistencia!, ¡valentía!, ¡orgullo!, ¡me dejaré la piel!” no va servir de nada. Y encima parecen lemas propios de la tauromaquia. Lo que sirve es llevar ante los ojos de abstencionistas y exvotantes de Ciudadanos la evidencia del mapa de lo que quieren hacer Vox-PP. Porque ahora ya lo sabemos: está firmado. Y no hay más. Antiguamente se llamaba política. Ahora, la verdad, no lo sé.