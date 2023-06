«¡Alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres necesario!».

Amanece, que no es poco (1989), película de José Luis Cuerda.

El pacto de Santa Ana se hizo verbo y el verbo se hizo carne en forma de Pablo Ruz Villanueva y habitó entre nosotros, los ilicitanos (vuelve el masculino genérico, como manda la RAE). ¡Hosanna! No hubo campanas al vuelo en Santa María ni palio ni tedeum ni coetà pero sí ofrenda de palma blanca rizada a la patrona, como si se tratara del Elche C.F. al comienzo de temporada. El flamante alcalde popular, segunda persona de su partido en lograr la vara de mando (la suya obsequio de su querida Mayordomía del Corpus), tras su mentora/adversaria/repudiada/recuperada Mercedes Alonso, lo dejó claro en su apasionado (ardiente en ocasiones) discurso: todo para todos en todas partes. Urbi et orbi.

Autoridades y representantes sociales siguieron la constitución de la duodécima corporación municipal de la actual etapa democrática desde el climatizado salón de plenos; en la vecina sala del Consell, más invitados (con mayoría de seguidores del equipo entrante PP-Vox, según delataban sus reacciones a las intervenciones), y abajo, junto a las esculturas y bajo unas carpas, público en general y banda de música, pendientes de la pantalla, sudando la gota gorda y los abanicos batiendo sin parar.

Ruz recordó en su discurso de investidura que había pisado por primera vez el salón plenario con nueve años en una Prova de Veus como ángel mayor del Misteri, y que ya entonces, sin saberlo ni intuirlo, empezó a configurarse en la cabecita su proyecto de vida. Que no era otro que volver al mismo estrado tres décadas después no para cantar (bueno, también: demostró una vez más que es uno de los contados ilicitanos que se sabe de memoria la letra entera, con su correspondiente entonación, del Himno de Elche, lo cual tiene un innegable mérito, y no desaprovechó la ocasión para demostrarlo, como tampoco después con el regional); volvió al lugar, digo, no solo para cantar, sino para sentarse en el sillón desde el que le miraba a tan tierna edad el alcalde socialista Manuel Rodríguez, que ahora le sonreía en primera fila junto a sus sucesores Diego Maciá, Alejandro Soler y Alonso. Para ellos tuvo elogios, además de para el último regidor franquista, Vicente Quiles, y el primero socialista, Ramón Pastor. Dos de sus referentes, dijo. El otro es Maciá. Ya ven.

También intentó hablar bien de su antecesor, Carlos González (Ruz es así: duro en la batalla política pero tierno en la intimidad), aunque le costó más de lo que hubiera deseado. El alcalde saliente, en su discurso previo de despedida del cargo (o de entrada a la oposición, según se mire), abandonó su habitual tono institucional para afearle a Ruz que fuera a desatender la exigencia de su presidente nacional, Núñez Feijóo, de que sea la lista más votada la que gobierne cuando no haya mayoría absoluta (en este caso la del PSOE encabezada por él mismo, precisamente). O, como ya sentenció otro gran prócer popular, Mariano Rajoy: es el vecino el que elige el alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Ya, pero, señor González, le vino a decir Ruz, ¿no perdió usted en 2015 y acabó de alcalde por un pacto entre perdedores? Zas en toda la boca.

A la portavoz de Compromís, Esther Díez, también le agradeció, a su manera, el trabajo realizado en el cesante gobierno bipartito de izquierdas. Ruz anunció que van a quitar carriles (aplausos generalizados) pero no todos los que la edil de movilidad extendió por la ciudad, sino solo algunos (el de las Jesuitinas el primero, para reinstaurar la tan anhelada doble fila colegial, ya para el próximo curso). Pero para desazón de los aplaudidores, desveló que van a crear más carriles, como señal inequívoca de que la sostenibilidad móvil no va a ser erradicada, sino reencauzada, reconducida y reconsiderada. No se quedó la concejal compromisaria muy tranquila, aunque Díez ya le había dicho lo que tenía que decirle al afearle que con él entra la extrema derecha por primera vez en el gobierno municipal. Pues eso.

Aquí (en el nuevo equipo de gobierno) no hay fantasmas ni ectoplasmas, reiteró Ruz, solo declaraciones de amor. No solo a su socia Aurora Rodil, por hacer posible un himeneo político tan rápido que casi ni se enteraron ninguno de los dos (bajo la advocación de la mismísima madre de la Virgen María), sino también amor hacia todos y todo. Porque, aseguró el flamante regidor, citando ad hoc tanto a Antonio Machado como al socialista (o lo que sea ahora) José Bono, ser alcalde implica confiar, confiar mucho, confiar todo. Muchos besos, muchos abrazos, mucha concordia, lo mejor para todo el mundo, incluida la bona gent del Camp d’Elx (en valencià, para que no se diga). Y lo que falte, que lo pague Carlos Mazón desde la Generalitat.

Suerte, al toro (no es metafórico)… y que la Mare de Déu nos ayude