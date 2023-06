La sociedad se ha quedado tonta de ver televisión y engancharse a internet. Nuestra historia demuestra que los grandes avances científicos provocan un salto adelante en la conducta humana, lo que no quiere decir que el paso vaya en la dirección correcta y mucho menos que no dejen en la cuneta otras formas de evolución posible. La invención de la pólvora se cargó un mundo mágico de luchas a espada, aunque, ahora que lo pienso, quizá sea más misericordioso que te peguen un tiro a recibir un tajo en el vientre, así que cuidado con la mitificación. La tele, internet y la globalización son peligrosas desde el momento que permiten la manipulación de muchos con poca inversión; un mismo mensaje llega hasta la aldea más recóndita. ¿Nos podemos esconder de este nuevo Ojo de Sauron? Tengo muchas dudas.

Yo me refugio a menudo en la literatura del diecinueve o principios del veinte. Llámenme simple pero me gusta el costumbrismo, el naturalismo, algo del romanticismo y la ingenuidad de muchos autores que creían en la bondad intrínseca del ser humano y en un retorno a los orígenes, a esa vida en microcosmos donde generación tras generación la vida transcurría sin grandes sobresaltos. Para mí es más literatura de ficción que la saga de Star Trek y las novelas de Frank Herbert, pero las utilizo para pensar que otro mundo es posible, o lo fue, al menos. Eça de Queiroz, Fernandez Flórez, Pardo Bazán, Pereda, Baroja, Galdós incluso, describen una sociedad donde importan más las pasiones del ser humano que el consumo de bienes o experiencias. De Fortunata a una influencer existen muchos pasos atrás en la evolución. Entre la aldea global y la aldea, sin adjetivos, me quedo con la segunda.

El mundo actual está lleno de ruidos, en el sentido de distracciones. Resulta imposible leer el periódico en internet con tranquilidad, porque te saltan/asaltan correos, mensajes y anuncios relacionados con tus búsquedas o lo que cree el chinito de la inteligencia artificial que te interesa. Concentrarse requiere de la fortaleza mental de un lama.

Estoy en fase de silencio cartujo, lo que quiere decir que no se extrañen si me llaman y no contesto al teléfono ni leo wasup. He llegado a la conclusión de que prefiero apagar las influencias externas y tratar de incrementar las internas, lo que toda la vida se ha llamado pensar o meditar.

Ya, tienen razón: ¿pensar qué o para qué? ¿Voy a escribir un tratado filosófico cual Platón redivivo? ¿Tengo en mente iniciar una trayectoria profesional de manuales de autoayuda , bien sea para ordenar trastos o crear jardines zen? ¿Les daré la lata en estas columnas con apologías veganas, de ecologismo extremo o de terraplanismo práctico? ¿Me dedicaré a construir un refugio nuclear en el jardín?

No sé, la verdad. Cuando piensas es difícil saber si el sueño de la razón produce monstruos o es que los humanos con los que sueñas son así de feos. En todo caso no me complace para nada el curso que está tomando la sociedad y, aunque aislarse definitivamente no sea una opción, permite descansar a ratos. También sirve para limpiar de hojarascas la escondida senda por la que han ido los pocos sabios que en el mundo han sido, aunque ese camino está más que tapado por la vegetación e incluso por la acumulación de basuras, con lo que quitar dos lianas ofrece el mismo resultado que tratar de meter el mar en un hoyo.

Tanta basura no surge espontáneamente. Hay escarabajos peloteros que la arrastran de acá a allá y no todos son políticos profesionales, hay también aficionados a esparcir basuras por donde pasan. Es como el complejo de Diógenes pero al revés: en vez de guardarla para su disfrute personal prefieren que todos gocemos de la parte alícuota que nos corresponde. Con gusto renuncio a mi ración.

En este mundo de estruendos el silencio debería ser un bien tan apreciado como el agua o los boquerones. Hago un paréntesis para explicarles mi tesis de que cuando a alguien le dé por poner los boquerones a precio de rodaballo salvaje, estarán haciendo un aprecio a un humilde pescado que para mí es rey indiscutible, al tiempo que lo convertirán en bocado gastro e intocable. Pasó con las angulas o los percebes que nadie quería y tengo oído que los machacaban para pienso del ganado, hasta que alguien los “descubrió” y el resto es historia.

Afortunadamente escribir es un vicio silencioso, aunque sus efectos sean a menudo como si cayera al mismo tiempo una vajilla de veinticuatro piezas. Tenía en el iPad un teclado que emulaba el clac-clac de una antigua máquina de escribir, que es una melodía que me relaja, pero he quitado el sonido en ese ideal del silencio cartujo.

Con voto o sin él lo que no voy a hacer es callar por escrito, más quisiera alguno. Una cosa es que no quiera escuchar las tonterías de los demás y otra que renuncie a añadir mi voz al rio de ruido. Total, from lost to the river, que, como todo el mundo sabe, quiere decir de perdidos al rio.