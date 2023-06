El pasado sábado 17 de junio Pablo Ruz fue investido alcalde de la ciudad de Elche, respaldado por la mayoría social de los ilicitanos. Yo pude ser testigo de la ceremonia solemne. Tras su juramento, Ruz pronunció el discurso de investidura de rigor, en el que el neófito alcalde expone las líneas generales de su acción de gobierno. Me dispuse a escuchar con atención.

Creo que en la política española nos hemos acostumbrado a las alocuciones de perfil bajo, donde se alternan la ideología demagógica y los eslóganes vacíos, en unas peroratas articuladas -por no decir amontonadas- con una forzada gramática discutible.

Quizá ésta sea la causa por la que se ha saturado nuestra capacidad de escucha. Y sucede que, en la ampulosidad de lo solemne, hay un momento en el que se dormita con los ojos abiertos, perdidos en el infinito, y las palabras del ponente se convierten en un ulule de fondo. No fue este el caso; los discursos previos habían generado la suficiente tensión como para estar muy atento.

Pablo Ruz hizo un repaso de todo lo que será necesario llevar a cabo, habló de concordia, de trabajar juntos, entre otras muchas cuestiones interesantes. Pero llegó un punto de la intervención en el que el alcalde dijo dos palabras que hinchieron el Salón de Plenos como algo que no se puede contener, como una explosión; no sé si pasaron desapercibidas para muchos, para mí no, desde luego.

Exactamente Ruz dijo: “Porque el bien y la Verdad existen y los buenos gobernantes han de ir a buscarlos”.

Me parece que nunca había escuchado a un político hablar con estos términos. Previamente, la doctora Aurora Rodil, líder de VOX y socia del nuevo gobierno, había hablado del bien común; también lo hizo Ruz en varias ocasiones. Pero cuando las palabras bien y verdad se pronuncian juntas, se está hablando de lo que es la base sobre la que se obra el bien común, y de lo que debe ser el eje de toda la acción política, más aún, de lo que es específico de la criatura racional: el conocer y el amar. Eso nos hace únicos, individuos -algo que también dijo Ruz-, para no diluirnos en lo colectivo (como pretendieron los totalitarismos del pasado siglo XX, aún vigentes en la concepción materialista del universo, de la que se nutre el comunismo).

Señala Jaime Balmes en su obra El Criterio que, cuando conocemos, queremos alcanzar la verdad. No queremos vivir en el error. Y cuando amamos de verdad, queremos el bien del otro.

Con nuestros actos humanos, porque no somos animales, somos capaces de mover nuestra voluntad hacia el bien, hacia lo que es amable, digno de ser amado.

La verdad no es lo que opina la mayoría, la verdad no siempre consigue el aplauso. Para decir la verdad y hacer el bien hay que ser muy valiente. Un político que afirma lo verdadero, lo que es bueno, aunque a veces no guste, y no se paraliza por el miedo, es un político auténtico.

La verdad de las cosas posibilita la justicia, que es lo ajustado a lo que a cada uno le corresponde, ¿según qué? Según la verdad. Sin la verdad está en juego el concepto mismo de persona, y en crisis la institución de la familia, primera sociedad. La verdad no puede ser sustituida por la ideología, que perpetúa en el gobierno al tirano de lo políticamente correcto. Tiranía intolerante con todo el que no le rinde pleitesía.

Dice Santo Tomás de Aquino, en su tratado De regimine principum, que para dirigir a otros hay que conocer el bien. El bien es lo que conviene según la verdad de las cosas. Por eso también nos dice el Aquinate que la verdad y el bien convergen. Convergen en el ser, en lo que las cosas son, es decir, en la realidad. La acción política no puede desconectarse de la realidad, de los anhelos de la gente, de lo que las personas necesitan para su realización, para ser felices.

Bien y verdad deben ser el principio y el fin de toda la acción política, que se proyecta hacia la virtud, hacia el éxito de las personas, que es su realización, y en ello radica la felicidad. Esto es a mi entender lo que significa “la persona en el centro de la acción política”, como bien dijo Ruz.

El discurso de investidura me pareció muy esperanzador y sé que Pablo Ruz y Aurora Rodil, por lo menos, son personas de palabra.