A raíz del fallecimiento de Mª Carmen (la ventrílocua más famosa de nuestro país) he recordado el miedo que siempre me dieron los muñecos que aparecían por televisión. Los primeros que me marcaron, y de qué modo, fueron los Thunderbirds, una serie de supermarionetas que en España se tituló Guardianes del espacio.

Creada por los hermanos Sylvia y Gerry Anderson, cada uno de sus 32 episodios, de sesenta minutos de duración, reproducía con una fidelidad digna de mención, a base de maquetas, lo más parecido a una película de género de ciencia ficción y aventuras galácticas, en donde se cuidaba hasta el más mínimo detalle de ambientación. Las marionetas se movían con hilos y el diseño de producción asombraba para tratarse de 1965. Aquí se emitió los sábados, tres años después. En blanco y negro, por supuesto. Desde hace 8 semanas, en El Toro TV (Movistar), se puede ver en las matinales del domingo en alta definición, a todo color y como telonera de otras dos reliquias: los episodios primigenios de Los Picapiedra (cosecha de 1960) y la serie El Virginiano (259 episodios producidos entre 1962 y 1971), que fue el segundo western maratoniano después de Bonanza. Lo que tienen en común estas tres ofertas vintage de las mañanas dominicales es que se emiten en idéntico acento latino neutro en que las pudimos escuchar los espectadores españoles hace más de cincuenta años. Advierto, para los no avisados, que El Toro es una cadena en sintonía con los postulados de Vox, algo que no oculta en su programa emblemático: El gato al agua. Volviendo a los muñecos y al miedo, aunque todo cause terror en esta columna, termino citando el capítulo de Historias para no dormir titulado Freddy. Una obra maestra de Chicho.