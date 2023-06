Menuda lección de periodismo nos dio Juanma Lamet en la Casa Bardín el 16 de junio. Recordaré siempre esa velada a la misma altura de las grandes que he podido gozar en foros exquisitos. Esas ocasiones en las que Juan Cruz, Juanjo Millás, Manuel Jabois, David Trueba, Ignacio Camacho, Antonio Papell, Maruja Torres o Rosa Montero departieron en la Magdalena y El Escorial y desde la primera fila seguí hipnotizado sus intervenciones. Parafraseando a Serrat en una de sus canciones de amor, “no eché al fuego ni uno solo de los besos que me disteis”. Para mí la palabra bien dicha, el verbo inteligente, las ideas razonadas son intercambio de amistad. Ya ponía Adolfo Aristarain en boca de Eusebio Poncela en ‘Martín H’ eso de que él hacía el amor con las mentes. Perdonen que me ponga cursi, pero en estos tiempos no andamos como para desperdiciar islotes de felicidad.

Este encuentro con ‘Un periodista de la Villa y Corte’ lo fue por varios motivos. Porque con él se consumaba el sueño de un amigo común, el de Juan Carlos Vizcaíno, su anfitrión. Porque alegra descubrir en la cercanía, sin pose que valga, cómo todavía quedan apasionados por el periodismo, que lo ejercen con una honestidad que desarma. Juanma Lamet, que cumplirá en septiembre 40 aunque aparente 30, se levanta cada día a las seis y media de la mañana, escucha la radio, se documenta, y acude a la tertulia que le toque, en La 1, Telemadrid o con Ana Rosa. Luego va a su medio. El día que menos llamadas hace a sus fuentes, son 60. Participa en el café Varela en las tertulias ‘off de record’ por donde ha pasado todo el que es alguien en la política de este país. Y encima es muy buena persona.