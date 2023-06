El pesquero de la naviera

Ha pasado por las noticias el hundimiento en el mar Jónico del pesquero que parecía una conserva humana con unas 750 personas. En cubierta, los hombres, a la intemperie; en bodega, las mujeres y los niños, algo mejor que los mandingas hasta mediados del XIX. Han rescatado a 104 hombres vivos y recuperado 78 cadáveres. Podrían llegar a ser 600 los muertos, 100 de ellos niños. Unas 200 personas se manifestaron en protesta ante la oficina de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, que apoya a los países de la UE y de Schengen en la gestión de las fronteras exteriores y en la lucha contra la delincuencia transfronteriza.

Los pasajeros querían llegar a Italia desde Pakistán, Siria, Egipto, territorios palestinos. Pagaron su billete hacia la potencial prosperidad más caro que en cualquier transporte legal. Los traficantes de personas maximizan sus beneficios por el riesgo que supone trabajar fuera de la ley. En Grecia han detenido a una docena de sospechosos de ser tripulantes y les pueden caer 3.000 años de cárcel, aunque no puedan cumplirlos.

No hay un escándalo en Europa porque estamos muy ocupados, porque hay alguna gente que no ve a estos emigrantes como personas y otros muchos que los reconocen como humanos, pero no como nosotros. Nosotros viajamos legalmente y asegurados, algo que supera en prestaciones a los derechos humanos. Por eso podemos reclamar. Cuando emprendemos viaje solemos hacer dos cosas: recorrer kilómetros fuera de casa y reclamar. Los retrasos, los incumplimientos, las pérdidas de conexiones... hasta que los gallos canten al alba en las aldeas interrumpiendo el sueño. Se parece poco a que te encierren en una bodega para mantener en control de los pasajeros, que puedas estar cuatro días sin agua en cubierta. Hay indicios de que el rescate que se intentó a este pesquero atiborrado de captura humana, tuvo mucho que ver con el hundimiento, no a intención, pero sí con menos cuidado del que se tendría con un petrolero o un portacontenedores, que llevan la carga asegurada.