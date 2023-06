Con la entrada del Verano surge de nuevo en nuestra costa mediterránea la práctica de deportes acuáticos, o el uso de medios de transporte por mar en sus muy diversas variantes. Y, desde luego, muy pocas veces puede pensar una persona en la posibilidad de que pueda tener un accidente en el mar, y cuando ocurre es cuando surgen las dudas. Por ello, solo a quien ello le ha afectado directamente se ha planteado las cuestiones múltiples que surgen acerca de los accidentes producidos en el mar con los variados medios de transporte que existen hoy en día, tanto sean las motos acuáticas, los veleros o cualquier tipo de embarcación que, al igual que los vehículos de motor o los ciclomotores, puede ser objeto de un accidente cuando circulan por el mar, bien con otra embarcación, causando lesiones graves, o incluso la muerte, a otro ciudadano que pueden estar dándose un baño, o practicando el buceo por ejemplo.

Una primera cuestión que surge es cómo atender estas situaciones y la respuesta la vemos en las conductas imprudentes, que pueden ser con resultado de lesiones, o, incluso, si se causa la muerte, que el Código Penal tiene una serie de particularidades en casos de delito imprudente cuando se utiliza un vehículo de motor, pero que no es extensivo a cuando se utiliza un medio de transporte en el mar, porque las especialidades solo lo son cuando el accidente lo es en el tráfico viario, no en los accidentes en el mar, pero ello no deja al hecho impune, sino que se aplicarían las reglas generales de las conductas imprudentes, si así ha ocurrido, salvo que se trate de un caso fortuito, o en el que no tenga culpa quien pilotaba el tipo de embarcación de que se trate.

Con ello, los accidentes en el mar concurriendo culpa del autor del accidente y lesiones a otros ciudadanos o daños causados tiene protección, como también ocurre en los casos de accidentes aéreos si ha habido conductas imprudentes, aunque en estos últimos suelen ocurrir más por fallos técnicos que por imprudencias, ante la gran preparación de los pilotos de aviones y su elevada formación a la hora de pilotar un medio de transporte muy sofisticado y en el que causa admiración la destreza y habilidad con la que los pilotan. Se habla, así, de que el avión es el medio de transporte más seguro, aunque sea una evidencia que algunas personas tengan miedos a usarlos por el temor humano lógico que pueda provocar el mero hecho de despegar de la tierra y adentrarse en el aire. Pero, indudablemente, el porcentaje de accidentes es ínfimo ante la gran seguridad que conlleva al transporte aéreo.

Sin embargo, en el mar pueden ocurrir las mismas circunstancias que en el transporte con vehículos de motor o ciclomotores, aunque con el dato de que en el mar no hay “carreteras” y lo que debe imperar es la prudencia de navegar, siendo consciente de que también existen posibilidades de colisionar con otra embarcación, o de “atropellar” a otro medio de transporte más reducido si no se guarda la debida prudencia y acabar con la vida de personas que están bañándose o utilizando tablas de surf, canoas, o veleros de reducidas dimensiones. Por ello, es preciso extremar la prudencia en el mar, sobre todo con las motos acuáticas que se han puesto de moda y que alcanzan importantes velocidades y el peligro de colisionar con otras, o con bañistas u otras personas que se adentran en el mar con otros medios, dadas las elevadas velocidades con las que se circula con estas, y la asunción de que se está conduciendo con un instrumento con altas posibilidades de cometer una imprudencia grave.

En estos casos suele ocurrir que quien utiliza estos instrumentos que suelen alcanzar altas velocidades en el mar no se llega a asumir del riesgo que existe y solo se es consciente de ello cuando ya ha ocurrido un accidente y causado un daño grave a otras personas, o, incluso, la muerte.

Con respecto a las cuestiones indemnizatorias señalar, también que, recientemente, en el caso de una catástrofe aérea, una sentencia del Tribunal Supremo 704/2023 ha fijado indemnizaciones con un incremento del 50% del baremo de tráfico con respecto a lo que fija el baremo de la circulación. Pero en lo que se refiere a los accidentes en el mar podrá acudirse de forma orientativa a este baremo, aunque no vinculante y con la posibilidad de elevarlas atendidas las circunstancias del caso.

Importante también es señalar que en las embarcaciones, y medios utilizados en el mar de transporte y recreo, incluidas las motos náuticas, se exige un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños causados, algo que no se exige en otros casos como los patinetes con las peligrosas consecuencias que de ello se derivan para el patrimonio de sus usuarios.