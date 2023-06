▶ No sé ustedes qué pensarán, pero conforme avanza el tiempo hasta llegar al 23-J, la concentración de luz matinera me anda insuflando optimismo y esperanza en que esta partida política todavía no está ganada para el PP. La sociedad española no queremos perdernos en la oscuridad que PP y Vox quieren llevarnos. Las pisadas de esta ultraderecha suenan a peldaños desvencijados, pues, aunque se creen como la madera vieja, en realidad son maderas podridas, arcaicas y franquistas. Vociferan eso de: «Que te vote Txapote», o erradicar el sanchismo, pero claro se han creído muy sagaces e imaginativos con sus escarnios mientras desde la izquierda no se les contestaba, pero ya ha quedado claro la inoportunidad y el error de mentar en su eslogan al etarra Txapote, pues a los familiares de sus víctimas no le ha hecho ninguna gracia recordarlo y más como mofa a Sánchez, por otro lado, si Feijóo quiere erradicar el sanchismo, también habría que acuñar el slogan de: erradicar el franquismo, el de Vox y el que todavía subyace dentro del PP.

Y sí, parece que a todas estas nuevas generaciones de jovenzuelos del PP al amparo de las victorias de Ayuso y la soberbia y desfachatez que se gasta, están proliferando y quieren dejar de ser formas fugitivas para creerse los más duros del panorama político. Y hoy diseñan una estúpida camiseta con el slogan de que te vote Txapote, ofendiendo gravemente a las víctimas, pero es que su jefe Feijóo es todavía peor, pues acuña la frase de erradicar al sanchismo, cuestión que a tenor de los últimos resultados le ha ido bien, pero Feijóo no se atreve, es cobarde y no acuñará la frase de: erradicar el franquismo, frase que todos los españoles no franquistas estaríamos de acuerdo. Ya hemos llegado al umbral de la vida en que o Feijóo deja de blanquear a Vox, o erradicamos al franquismo o lo que está por venir no nos va a gustar. ▶ Isabel Rodríguez de política territorial del gobierno PSOE repite sucesivamente que los pactos del PP y Vox son «los pactos de la verguenza». O sea el PSOE pacta con terroristas, comunistas e independentistas, y esos pactos les parecen buenos para España. Creo personalmente que para mantenerse en el poder el presidente Sánchez. El pueblo soberano español ha elegido lo que cree más conveniente. Alcaldes anteriores, algunos soberbios y fatuos actuando frente a los ciudadanos, no han dado una buena figura ni aciertos políticos. Los pactos siempre se han dado. Incluso en un ayuntamiento el PP ha dado sus votos para que gobierne el PSOE, y ellos sabrán porqué. El pueblo soberano quiere ver ya trabajar a los nuevos componentes de ayuntamientos y consejerías. Me ha extrañado mucho lo que a mi persona le ha parecido ese excesivo cariño del ex alcalde Ribó con la nueva alcaldesa del PP, la señora Catalá, que quiere gobernar en solitario. Creo que empieza mal, tanto por la aceptación de las carantoñas de Compromís como por no querer pactar con Vox. Ella sabrá lo que hay detrás.  Francisco Javier Sotés Gil