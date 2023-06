El comportamiento humano es tan variopinto como personas hay en el mundo, porque cada cual tiene su micro mundo, el que enseña a los demás, y el que se guarda para sí mismo como el más celoso de los secretos. Lo apasionante del tema está precisamente en las diferencias individuales, que son aplicables absolutamente a todos los mortales.

Pero lo más asombroso ante este panorama de desigualdades es que al final somos capaces de generar grandes grupos de similitudes para conseguir llegar a promulgar teorías. Los publicistas son los que mejor entienden estos determinantes generales, porque necesitan convencer y persuadir a la hora vender.

Se suelen basar en elementos que podríamos denominar universales, porque a todo el mundo les llega de alguna forma. Esta supuesta contradicción, es la que hace mucho más apasionante el comportamiento, que por una parte permite la distancia entre personas y por otra es capaz de agruparlos por centenares de miles.

Por ejemplo, una imagen apoyada en las emociones positivas de amor, ternura y afecto agradará a la mayoría, dejará indiferente a una minoría y desagradará a muy pocos, mientras no se pasen de empalagosos.

En los últimos treinta años, hemos sido condicionados a consumir de una forma desaforada, descontrolada y apoyada por todos los estamentos públicos y privados. Vivimos una historia de amor con el consumo. Una situación idílica, donde lo que menos interesa es que se pierda la valentía de gastar por gastar, con independencia de la economía personal y global.

Ahora nos encontramos con miles de compradores compulsivos que necesitan desahogar sus impulsos emocionales mediante la adquisición de cosas que, en el mejor de los casos, no necesitan para nada.

Las posibilidades de hacer compras han adquirido un estatus demoledor desde la irrupción de Internet, porque podemos obtener cientos de productos sin necesidad de movernos de la silla. Es la panacea del comprador compulsivo, poder satisfacer su deseo irrefrenable de comprar practicando el sillón bol.

Una vez que entras en la espiral consumista en la red, la progresión del enganche se multiplica exponencialmente, ya que las tiendas virtuales a las que les has comprado algo no dejan de bombardearte con nuevos productos para que no decaiga tu interés.

Aunque tengas tres televisores en casa, no podrás resistirte a la tentación de comprar un cuarto, que te lo venden como una ganga, siendo mucho mejor que los tres anteriores, porque siempre le añadirán una característica nueva de la que los demás carecen. O simplemente comprarás por comprar, por mera compulsión.