Félix Viscarret es un cineasta navarro concienzudo, riguroso y muy serio. De hecho, no entiende que se califique como comedia «Una vida no tan simple» puesto que lo que va contando a cada secuencia y a cada plano es que esto de hacernos mayores no tiene ni pizca de gracia. Que todos esos sueños, proyectos o aspiraciones se descomponen como una pompa de jabón cuando se materializan. Que la palabra felicidad, en definitiva, es una entelequia.

Viscarret aborda la crisis de los cuarenta y lo hace como mejor sabe. Contándonos la historia mediante un alter ego, encarnado de forma muy naturalista y creíble por Miki Esparbé, y por su amigo del alma Álex García, con el que ha formado un estudio de arquitectura que no atraviesa su mejor momento. El punto de vista es siempre el del protagonista de la historia, sobre el que orbitan además del amigo que le equilibra, la madre de sus hijos y otra madre que acude al parque a llevar al suyo, con el que entablará una curiosa relación. Los parques, la urbe de Bilbao, se convertirán en un personaje más de esta historia. En ese sentido, se emparenta con una de las historias burguesas de Cesc Gay trasladadas al norte. Félix Viscarret es uno de esos cineastas que llegó para quedarse. A principios de siglo nos cautivó con el cortometraje en blanco y negro «El álbum blanco». En 2007 ganó el Festival de Málaga con «Bajo las estrellas», adaptación de una novela de Fernando Aramburu, por lo que fue de lógica que él dirigiera varios capítulos de la serie «Patria». El año pasado se enfrentó con el reto de adaptar la novela de Millás «No me mires a los ojos». Por encargo, también dirigió «Cuatro estaciones de la Habana» de Padura. No creo que veamos un proyecto suyo banal. Sus conversaciones con él no lo son en absoluto.