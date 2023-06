Llevo muchos años acudiendo puntualmente los domingos a estas páginas. Y cada año, justo en estas fechas, escribo un artículo un punto crítico con las fiestas de Alicante.

No se trata de que no me gusten las hogueras, las mascletás, las barracas o los desfiles callejeros. Porque por encima de todo lo que ha de prevalecer en una sociedad es la tolerancia y el respeto hacia las opciones de todos.

Quien quiera divertirse, tiene todo el derecho a hacerlo. Pero no olvidemos el derecho al trabajo, al descanso, a la libre circulación, al no participar en festejos que no sean propios.

Estos días Alicante está bloqueada, sucia, ruidosa, casi invivible.

Son miles de ciudadanos los que ven su vida cotidiana afectada por algo que solo interesa a un porcentaje menor de la población. Sí; un porcentaje menor. Es cierto que para la restauración, los hoteleros y muchos negocios de nuestra ciudad estas fiestas son beneficiosas. Y que un grupo significativo de alicantinos las disfruta en su integridad. Nada que decir, nada que oponer, excepto el derecho –vuelve a salir el concepto– de muchos más alicantinos que desean trabajar, descansar o deambular.

Ha aparecido varias veces en este artículo el concepto derecho.

Y precisamente en ello creo que está la clave de la solución del problema. En las sociedades evolucionadas está muy bien definida la jerarquía de derechos, aunque probablemente nuestro país adolezca de este concepto en general.

Porque si esta jerarquización estuviera bien definida evitaríamos muchos de nuestros problemas: el propietario de una vivienda tiene más derecho a ella que el individuo que la «okupa». El derecho de la sociedad a su seguridad prevalece sobre el de la libertad de ciertos delincuentes irrecuperables.

Y en el caso que nos ocupa, los derechos al trabajo y al descanso deberían prevalecer sobre el derecho a divertirse.

Esta colisión de derechos tiene una fácil solución, adoptada en muchas otras ciudades. He aquí una propuesta sensata, al alcance de los alicantinos y que probablemente contente a todas las partes: En el polígono de las Atalayas, a pocos kilómetros de Alicante, se instala un recinto ferial, donde se plantan todas las barracas, en un lugar donde pueden estar 24 horas al día vomitando ruido a discreción. Allí mismo se plantan las hogueras, excepto quizá dos o tres significativas que podían permanecer en el centro de Alicante, en lugares donde no molesten, como podría ser la plaza del Ayuntamiento, la puerta del mar y alguna plaza de los barrios más significados. Para evitar la conducción bajo los efectos del alcohol una bien nutrida línea de autobuses uniría la ciudad con el recinto ferial.

Resultado: los Foguerers disfrutan, los Barraquers ven ampliados sus horarios y el volumen de su música y los ciudadanos que no tienen interés en la fiesta no ven perturbada su vida habitual.

Todos contentos… ¿o no?

¿O es que molestar, vomitar en la calle, destrozar la plaza de los Luceros a base de petardazos, impedir que se puedan sacar vehículos de los garajes, hacer que algunos negocios tengan que cerrar durante estos días y que miles de ciudadanos pierdan sueño y paciencia también forma parte de la fiesta? ¿Es que tienen obligatoriamente que sufrirla niños, ancianos y objetores festivos?

¿Por qué no le damos a todo esto una vuelta, ahora que queda un año para las próximas Hogueras?