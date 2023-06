Los demócratas canónicos de toda la vida –es decir, aquellos y aquellas que desde sus puestos de responsabilidad política presumen de haber impulsado con ejemplar comportamiento los valores de la democracia, la libertad, el respeto, la tolerancia y la aceptación de la voluntad popular expresada libremente en las urnas–, son hoy legión en nuestro panorama patrio. No hay más que echar una ojeada a muchos de ellos y ellas tras las pasadas elecciones municipales y autonómicas (más las generales del próximo 23 J), para comprender hasta qué punto aman de verdad la democracia, lo respetuosos que son con sus reglas y el sincero aprecio que sienten por el pueblo y sus representantes. Tan es así, que en España, según esta legión de demócratas, hay ya, como mínimo, diez millones de fascistas, de energúmenos de extrema derecha (incluido el PP y antes también Ciudadanos), porque no les han votado a los demócratas y progresistas de toda la vida, es decir: ellos y ellas. Y según el mantra impuesto por los perdedores de esta gauche divinne y la extrema izquierda tras la debacle de las pasadas elecciones, el fenómeno alcanza a Europa, donde, siguiendo las mismas pautas contables que emplean para España, debe haber, al menos, más de ciento cincuenta millones de fascistas. Pues que les den.

Y no vayan a creer mis estimadas dos lectoras que el educado y neoescatológico exabrupto que cierra el párrafo anterior es invención del articulista, no. El copyright lo tiene registrado un independentista pata negra, Javier Trías (alcalde de Barcelona de 2011 a 2015), menestral del huido Puigdemont y, por lo que dice, un artesano de las buenas formas, un ejemplar impoluto del sobrevalorado seny catalán, un alumno modélico en educación de colegio de pago y un demócrata cum laude doctorado en la universidad catalana de democracia y libertades. Resulta que Trías iba para alcalde de Barcelona en las pasadas municipales y un pacto de última hora entre PSC, BComú y el PP lo ha impedido. La alcaldía será para el socialista Jaime Collboni. Cuando Trías se enteró de la noticia se puso doblemente escatológico, como señala la RAE, tanto por lo que se refiere a la ultratumba política, al más allá en el que ha quedado sumido, como a las filosóficas valoraciones verbales que hizo al conocer tamaña sorpresa: «Si no salgo alcalde, que les den a todos». El demócrata independentista, la voz de su amo Puigdemont, no tiene quien le escriba con la frasecita: tanta teoría de género impostada, tanto lenguaje inclusivo y, al final de la escapada, se le olvida decir «a todos y… todas». Si el independentismo catalán reacciona de esta coprológica forma cuando la democracia es contraria a sus intereses, imagínenselo con el uso de la fuerza en sus manos. Para temblar. E imagínenselo también imponiendo sus diktat a los «países catalanes del sur», esa segunda división en la que el supremacismo catalán coloca con desdén a la Comunidad Valenciana, a los alicantinos, y de la que algunos y algunas se sienten tan satisfechos.

El frenesí electoral en el que se encuentra sumida España (vean a Trías) está sacando las costuras de la nariz a más de un político Pinocho que, barruntando lo que se le viene encima el 23 J, apostata evangélicamente del catecismo que nos ha vendido durante cinco años. Léanse, por todas, las declaraciones de don Pedro esta semana al periodista Carlos Alsina. ¿Es normal que un presidente del Gobierno de España tenga que escuchar a las primeras de cambio. «¿Por qué nos ha mentido tanto, presidente? A partir de la pregunta, el otrora sobreactuado y prepotente Sánchez no hizo más que bajar la cabeza y defenderse intentando, con patetismo impropio de su soberbia, justificar cuantos incumplimientos ha hecho de sus promesas. El señor Pedro, que siempre se había negado a dar entrevistas a medios de comunicación que no tuviera en su nómina ideológica amiga –además de la muy plural RTVE–, va ahora tocando de puerta en puerta mediática para implorar que le escuchen, con la de veces que los ha despreciado incluso imponiendo en las ruedas de prensa que no hubiera preguntas.

Para intentar salvar su egregia cabeza, para justificar las mentiras y contradicciones en que ha incurrido sistemáticamente («¿Por qué nos ha mentido tanto, presidente?»), el señor Pedro carga las culpas a sus colaboradores más cercanos, a ministras como Irene Montero, en un ejercicio de cinismo político que sonrojaría a Nicolás Maduro, Daniel Ortega o Arnaldo Otegui (éste no es cínico, por eso dijo que ya estaba bien de tomar al pueblo por bobo disimulando el PSOE sus pactos con Bildu cuando llevan cuatro años trabajando juntos). Ahora resulta que la ley del «solo sí» no es de su Gobierno, que ni él ni sus sumisos diputados socialistas han tenido nada que ver con la misma, y pone a los pies de los caballos a Montero diciendo que intentó persuadirla para que modificara la ley. Pero sigue de ministra. Y, además, le afea su feminismo excluyente: «Tengo amigos que se han sentido incómodos», dijo. Es el colmo de la desfachatez. De sus pactos con Bildu y el elogio que su delegado del Gobierno en Madrid les dedicó porque «han hecho más por los españoles que lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos», Sánchez dice que se equivocó, el delegado, claro. Pero sigue en el cargo. Menos mal que no tuvo el descaro de emular a Trías y decirles además «que os den». Es muy difícil, imposible, negar a estas alturas del reinado de Don Pedro su egolatría, su enfermizo narcisismo y su patológico apego al poder, para lo cual no duda ni dudará en abjurar de sus propios actos endosándoselos a sus colaboradores más cercanos.

En la desesoladora, amarga película de Ettore Scola «Una jornada particular», mientras el pueblo de Roma se prepara para recibir a Hitler, dos personajes derrotados, dos vecinos resignados a la asfixiante vida que les ha tocado en suerte (Marcelo Mastroianni y Sofía Loren), se encuentran solos en el edificio donde viven porque el resto está en el homenaje a Hitler y Mussolini. En un momento determinado él le dice a ella: «Llorar puede hacerlo uno solo, pero para reír hacen falta al menos dos». Tengo para mí que tras el 23 J más de uno y de una buscará a alguien con quien poder reír. No lo encontrará: habrá llegado el momento de llorar solo. A más ver.