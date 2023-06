No parece que enviar un correo electrónico pasada la medianoche en tras un día de resaca en Alicante como el 25 de junio sea el método más «presidencial» de optar a la reelección a dirigir la Federació de Fogueres. Menos aún si el mensaje se manda unas horas después de que se vivieran momentos de máxima tensión en el Coso Multicolor, cuya recuperación ha sido uno de los principales «hitos» del mandato de la ahora también precandidata y en el que hubo hasta insultos a miembros del órgano gestor de la Fiesta por la más que controvertida organización, con intervención incluida de la Policía. Pero es que ese comunicado no solo se distribuyó con nocturnidad y tras una agria polémica en un acto festivo que buscaba un objetivo bien distinto, sino que evidenció que Toñi Martín-Zarco, pese a ser la actual presidenta de la Federació, ya va a la contra, como si fuera la aspirante a destronar a su rival. En eso David Olivares también le lleva ventaja. No es lo mismo anunciar que te presentas arropado por cinco exdirigentes de la Gestora en un acto masivo que hacerlo con un correo a medianoche, como a escondidas. Las formas cuentas, y más en Hogueras.