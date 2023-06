Lo malo de dejar entrar al elefante en la cacharrería es que no te dejará sano ni un botijo. El propio paquidermo no tiene la culpa de ser destructor, está en su naturaleza y su volumen. Son culpables los que le franquean la puerta de un local incapaz de acogerlo. Si sustituyen elefante por fascismo y cacharrería por democracia lo entenderán mucho mejor.

Hasta ahora la democracia se ha salvado por fijar límites y dejar fuera a los animales salvajes. El ecosistema es tan sensible como un acuario tropical: cambias un poco la salinidad o la temperatura y los peces Picasso amanecen panza arriba. Hay que tener en cuenta que la democracia parte de un principio falso, que todos los humanos somos iguales, y a partir de ahí se establecen principios que parecen grabados en piedra pero que peligran ante la más mínima patada a la puerta. El zorro ya está en el gallinero al cuidado de las gallinas y raro será que deje algo más que plumas.

Siempre había creído que una derecha moderna era posible y que, si no evolucionaba, tendría pocos visos de convertirse en alternativa de gobierno, por el rechazo que provocaría entre sus mismos votantes. Pensé también que los españoles estábamos vacunados de franquismo, que era únicamente reducto de nostálgicos. La verdad es que no se qué círculos frecuentaba antes y cuáles frecuento ahora, pero me suena que social y culturalmente son los mismos o parecidos. Lo que han cambiado son los discursos y escuchas tales barbaridades entre gentes preparadas que dan ganas de encerrarse en la burbuja. O correr todo lo más que pueda, esperando no equivocar la dirección.

Las últimas semanas me han dejado claro que, contra todos mis pronósticos, el fascismo habita entre nosotros con toda su virulencia. Hay mucho nostálgico de un régimen autoritario y de cuarenta años de una dictadura que no han llegado ni siquiera a vivir. Quizá por eso añoran una España en blanco y negro más bien siniestra.

Yo dejaría fuera de la ecuación incluso a muchos de los votantes del PP, considerando que ellos quieren echar a Sánchez y a Podemos y poner a los suyos, solos, en la cúspide. Otra cosa es que las cuentas no salgan sin la ultraderecha y crean, ingenuos ellos, que sus dirigentes podrán agarrar al tigre por la cola e impedir que muerda.

Abandonad toda esperanza: acaban de colarle a Mazón todo su paquete ideológico y algo más. Entre tonterías de igualdad de género, memoria histórica, derechos de las minorías, sanidad y educación pública y otras chorradas de los progresistas y el bastón de mando de la Comunidad, no hay color. Y coronarse cuanto antes justifica los medios. Mejor que ir a Eurovisión es revestirse de armiño, con cetro y corona, en Valencia.

También es mala suerte que seamos noticia por estas cosas, pero prepárense porque no será la última. Recuerden que entre el 97 y el 2011 no dejamos de ser portada nacional y trending topic en los Tribunales.

Lo más probable es que en agosto el modelo Valencia se calque en España, con Feijoo poniendo la cara amable o civilizada y Abascal como vicepresidente sacando el kit completo de la vuelta a la posguerra. No pasa nada, piensan los bienpensados. Paris bien vale una misa. Y un jamón.

Al final si la derecha hace políticas de ultraderecha es ultraderecha, sin matices. Si el fascismo impregna un gobierno pueden vendernos el humo que quieran pero son cómplices de políticas del XVIII, pero no de finales del siglo, sino de los momentos más brillantes de Fernando VII «El Felón». Ya no hay «madres mías» posibles, nadie puede esconder la cabeza, esto es lo que hay y si mañana pasa lo que pasa todos seremos responsables. Me molesta ser tan pesimista, pero los que en algún momento votaron a Adolfo o a Benito, tampoco sabían a donde les conduciría el desahogo, ellos sólo deseaban el crecimiento de su país y el hundimiento de una izquierda insoportable y dividida. El resto es historia. Les pondré deberes: repásenla.

El porvenir es negro y el futuro negrísimo, y la apropiación de los símbolos, que son más importantes de lo que parece, lleva camino de contaminar varias generaciones. Soy español como el que más y me encanta la liturgia de los toros, pero no estoy dispuesto a compartir santos y señas con cayetanos y toreros. Ni la bandera, ni el himno, ni Belmonte o Sánchez Mejías se merecen que unos pocos se los apropien y den certificados de buenos y malos. Que se los queden, que yo paso.

Sólo me faltaba un torero de la ultraderecha como presidente de mi Comunidad, un tipo que presume de franquismo y llama Caudillo a su caballo. Que horror, Leoncio, que horror.

Un amigo me comentaba el otro día que nos íbamos a divertir y que contra Franco, no Ángel, se vivía mejor. Quizá. Me pilla mayor, pero probablemente, una vez que uno tiene amortizadas las lentejas (legumbre que odio, por cierto), nos dé vidilla ser pensante y escribiente del sainete que se avecina.

Puede ser divertido ver ese ejercicio de funambulismo, no digo que no. Y no me digan que serían igual de emocionantes la lidia o el trapecio sin la posibilidad del desastre. Pero prefiero que representen en su teatrillo tragicomedia y no tragedia, que no tengo vocación de Clitemnestra. Y bórrenme de los toros, háganme el favor.