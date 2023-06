Hay jóvenes que están siempre lloriqueando y otros que buscan soluciones. Si no obtuviste suficiente nota en Selectividad para hacer la carrera que deseabas, deberás encontrar otras alternativas. Eso requiere sacrificio y esfuerzo, ese que precisamente no hiciste para sacar un 10. La universidad utiliza la selectividad como un embudo, y si hace diez años había la mitad de estudiantes presentándose, pero no se han doblado las plazas, obviamente, es más difícil entrar en las carreras más demandadas, y los exámenes deben ser más difíciles. El que quiera hacer algo encuentra el medio, pero quién no, ya buscará alguna excusa. Como decía Séneca: "no hay viento favorable al que no sabe dónde va". Los que jugáis al ajedrez (no es mi caso, soy un zopenco) sabréis que estáis en un zugzwang cuando cualquier movimiento empeorará vuestra situación. Fill meu, espabila, piensa que lo lejos queda cerca cuando hay interés.

Oigo a muchos estudiantes, incluso a padres, decir que buscan "pillarte" en el examen, e incluso que habría que impugnarlo. ¿Quién fue el illuminati al que se le ocurrió que hicieran un comentario de texto sobre la apología de la violación del infame general franquista Queipo de Llano? Fernando Ull , ahí tienes tema. A ver si van a tener razón. No obstante, yo creo que el problema es que se aprueba a los chavales por decreto. Pasan de curso sin haberse esforzado ni tener el nivel necesario, y encima, en su casa, si suspenden, los padres van al colegio y montan un pollo. Yo no diré que mi educación franquista era la mejor del mundo, pero, desde luego, si no te esforzabas, no pasabas de curso.

En los Jesuitas de Alicante éramos 40 por clase, y ahora ponen el grito en el cielo si hay 25 alumnos por aula, diciendo que son "incontrolables". Cuando yo era niño, se buscaba la excelencia, no la complacencia. Si no llegabas al nivel, estabas fuera. Y el lloriqueo no te servía de nada, nadie te hacía caso. ¿A algún padre actual se le ocurre castigar a su hijo porque ha suspendido? Si ya sólo falta que haya manifestaciones por las calles, pidiendo que se baje el nivel, y que se pongan los exámenes masticaditos y más fáciles. Vivimos en una sociedad infantilizada del "todomelodenhecho". Tal vez la culpa sea nuestra, que montamos una fiesta de premio Nobel cada vez que nuestro hijo hace un razonamiento natural y normal, que no es propio de un genio, sino idéntico al chaval de la casa de al lado.

Nuestros estudiantes no saben lidiar con la frustración. Porque jamás tuvieron una adversidad en el colegio, se les aprueba "alegremente" curso tras curso. Les hemos acostumbrado a ser mediocres. ¿Buscamos una sociedad de gente que sepa operar, domine temas de ingeniería, incluso tocar un instrumento? Imagínate que vas al médico y le dices que tienes una dolencia aquí y otra allá y te contesta: "huyhuyhuy , eso es demasiado difícil para mí". ¿Verdad que fliparías en colores ? Pues hacia allí estamos yendo, con tanto aprobar a gente que no sirve, que termina el colegio, como decía mi madre, con una "completísima incultura general" . Preguntas quién gobierna en Francia o Alemania (no me atrevo a decir Inglaterra), ¡y lo ignoran ! ¿Quién dijo que son la generación más preparada de la historia? Yo defiendo que los estudiantes tengan una base de valenciano , y aprendan inglés. Pero, por favor... que sepan hablar y escribir el castellano sin cometer errores garrafales.¿Es mucho pedir? Estoy convencido que leer a tu pareja: "haber si quedamos" o "a venido", además de dar dolor de ojos, baja la lIbido hasta los tobillos.

Y si bien tengo claro que hay personas eruditas que no tuvieron la oportunidad que se merecían, y por cuestiones económicas no pudieron estudiar, es obvio que no todo sirven para ir a la facultad (por cierto,facultad viene del latín y quiere decir facilidad.....¿a quién se le ocurrió ese nombre, con lo difícil que es?). Puedes ganarte la vida en una tienda de vinos, o conduciendo el Tram. Recordemos a Mark Twain: "nunca he permitido que la escuela entorpezca mi educación". Hay cursos de formación profesional muy útiles, y con interesantes salidas profesionales. Recuerdo un ilustrativo artículo de Vicente Magro, publicado en INFORMACIÓN, al respecto. Pero, claro, siempre habrá quien culpe de todo ese fracaso escolar al profesor, que no dice "niñes,todes, hijes, elles ".

Acabaré con Cervantes: "Esta que llaman por ahí Fortuna, es una mujer borracha y arrojadiza, y sobre todo ciega. Y así no ve lo que hace ni sabe a quién derriba". Amigo estudiante, la suerte consiste en estar preparado cuando llega la ocasión, fía tu futuro al esfuerzo y no te equivocarás. Te lo dice un tío del montón, que nunca destacó en los estudios.