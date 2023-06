La llegada a parlamentos y plenos municipales de la ultraderecha organizada con apoyo de sectores empresariales y audiovisuales ha normalizado, paulatinamente, la difusión de discursos de odio contra la diversidad sexual y los avances legislativos en materia de reconocimiento de derechos.

El punto de inflexión de la reforma impulsada por Zapatero de la ley de matrimonio, que hizo posible la unión en igualdad de parejas homosexuales y heterosexuales, dio lugar a la promoción de normas de carácter autonómico que han desplegado dentro de sus competencias un conjunto de medidas consolidando la protección, el reconocimiento e incluso la reparación histórica de colectivos vulnerabilizados a lo largo de los siglos. El hito de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, sin ninguna duda ha supuesto un salto cualitativo en la mejora de las vidas de cientos de miles de familias sometidas a calvarios burocráticos y administrativos, que todavía les hacían sentir gentes de segunda en su propio país.

Ni que decir que los avances en materia de derechos siempre han generado resistencias, esta vez con Vox avivando la llama de la discriminación poniendo en cuestión en el programa televisivo más visto la opción de gais y lesbianas de optar a la adopción, además de sometiendo a las personas trans y especialmente a las infancias y mujeres a una persecución discursiva lapidaria como no habíamos vivido desde que se nos comparaba con animales hace 18 años, cuando exigíamos nuestro legítimo derecho a casarnos. Una posición ultra que ha encontrado aplausos en el Partido Popular y guiños desde filas socialistas con afán de desgaste hacia Unidas Podemos. Y con estos ingredientes, el freno a los avances estaba servido si las derechas, como ha ocurrido, aumentaban su poder institucional.

No es una casualidad que la primera medida municipal de Barcala haya sido eliminar el área LGTBI, a penas una unidad administrativa a la que sólo se le había otorgado un papel testimonial y cuya función más allá de la aprobación de un plan específico y la visibilidad de su existencia, fue languidecer presupuestariamente acuerdo tras cada acuerdo entre PP y Vox. Pero esta vez, aunque el Partido Popular en Alicante no necesita a la ultraderecha sí asume sus posiciones más conservadoras como lo hace en Elx, en Orihuela y en general allá donde los de Abascal se han integrado en gobiernos, lo que nos indica que la lgtbifobia como ideología no sólo nunca marchó del PP, sino que sigue en él y peor: No sienten que les penalice. La incertidumbre viene en conocer hasta dónde estará dispuesto a llegar Mazón desde la Generalitat, porque la previa a su investidura nos augura más complicidades con los extremistas.

Los próximos cuatro años los partidos progresistas tienen el deber de robustecer como columna vertebral de su acción de oposición la defensa del feminismo y los derechos LGTBI, aunque también haya disminuido la presencia de activistas en sus filas, y para eso es inevitable la superación de las posturas asimiladas a la del autobús de Hazte Oír que paseaba la recién escogida presidenta de les Corts, de Vox. La alianza feminista y por los derechos LGTBI debe ser de forma, para no permitir ninguna modificación que de un paso atrás en lo logrado legislativamente. Debe ser también de fondo, vigilando las líneas presupuestarias para que no se lamine lo construido mediante la técnica del ahogue presupuestario, y debe ser también de lenguaje, porque sustituir la palabra “igualdad” por “políticas públicas” como se ha hecho en el consistorio alicantino, es mucho más que una declaración de intenciones.

Por otra parte el papel de los movimientos sociales, su reivindicación y capacidad para señalar el rumbo político es una obligación de emergencia. La explosión de orgullos locales, en municipios rurales de los que hace sólo unos años la población diversa salía en busca de aceptación e inclusión, es una revolución de una magnitud enorme que se suma a la de las grandes manifestaciones urbanas, pero no suficiente si no se concluye una estructuración capaz de encontrar las complicidades, manejar las diferencias e incorporar lo pendiente como la lucha no binaria, el abordaje de la perspectiva LGTBI como factor de discriminación y pobreza y abrazar al resto de colectivos que han quedado en los márgenes como las personas migrantes,

Se avecinan tiempos oscuros en el conjunto del País Valenciano. Aunque nada si lo comparamos con la larga travesía por el desierto que el colectivo ha venido caminando plagado de exclusión, violencia, exilio y muerte y que hemos combatido con alegría, pero también con contundencia como el Stonewall de 1969 y la Barcelona de 1977. La diferencia es que ahora, que ya nos ven gracias a quienes soportaron los golpes en sus cuerpos, no podrán devolvernos a los armarios.