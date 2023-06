En Elx el nuevo equipo de gobierno se ha puesto en marcha. Llama la atención que el nuevo alcalde, Pablo Ruz, haya imprimido tal ritmo frenético a su actividad. Las reuniones, contactos, visitas, etc. que cuentan con su presencia se multiplican. Parece querer estar en todo. No es mala señal, teniendo en cuenta lo que hay pendiente de hacer, pero hay que tener cuidado con los excesos.

Con lo que cuesta llegar a ser alcalde, es lógica dicha reacción. Pero también hay que destinar tiempo a la gestión, y esta tarea no es tan sencilla y menos con la composición actual del Ayuntamiento de Elche.

Es cierto que hay cierta expectación por ver cómo funcionará el Ayuntamiento. Es la primera vez que hay una coalición entre la derecha del PP y la ultraderecha de Vox para gobernarlo. Pero también hay mucha preocupación por las actitudes que un gobierno así vaya a tomar. Alguna de ellas ha sido reiterada al poco de tomar posesión como es, por ejemplo, su decisión de suprimir determinados carriles-bici en la ciudad. Era esta una medida que pretendía, por un lado, facilitar un uso mayor de la bicicleta en la ciudad y reforzar la seguridad de los ciclistas y, por otro, contribuir a una mejora de la movilidad urbana en línea con las tendencias europeas y que ya venían aplicándose en otras ciudades españolas. Que es una medida polémica ya se sabía desde el primer momento. Nunca ha sido fácil quitar un metro cuadrado a la circulación de coches. Pero que la realidad debe ir en esa dirección tiene pocas dudas. Otra cosa es que es que haya faltado más información o coordinación y, sobre todo, lo que más ha faltado es tiempo para consolidar e ir mejorando su aplicación, en un entorno que no es fácil, recordémoslo.

Cortar de raíz con una propuesta, que tan bien funciona en otras ciudades, es lo que motivó la reciente marcha de protesta, con más de 300 personas asistentes. No cabía esperar a los célebres 100 días de gracia. En este caso y para entonces, ya se habría consumado la reversión.

Tal vez abriendo una etapa de diálogo, con todos los sectores interesados, se pueda buscar una solución más consensuada para su desarrollo futuro. Todo es mejorable. Pero empezar por devolver espacio al coche privado no es buena señal cuando, por cierto, tan poco se ha hablado de concretar nuevos espacios peatonales.

Y, en otro orden de cosas, pasa lo mismo. Los temas de mujer, igualdad, etc. están siendo atacados por todos los gobiernos de PP y Vox que se están formando en Ayuntamientos y CC.AA.. Con lo que ha costado empezar a concienciar a la sociedad sobre lo que significa la violencia de género, la violencia machista, en definitiva, es incomprensible la polémica que ha introducido la coalición de derechas en tantas instituciones. Negar, incluso, que dicha violencia exista es una forma de violación hacia las mujeres. Y que dirigentes de Vox repitan dicho discurso no sólo es lamentable, sino que, a partir de ahora, es peligroso ya que van a tener mucho poder y, desde esos poderes, pueden acabar estropeando el trabajo previo que se había estado haciendo para luchar contra esta lacra social. Y no son las mujeres las que saldrán ganando, al contrario, serán las perdedoras de este debate estéril y contraproducente que las derechas se han sacado de la manga.

Y no es un problema sólo de Vox. Es que el PP está asumiendo gran parte de ese discurso reaccionario. No puede alegar que no va con ellos. A todos los altos cargos de Vox que están siendo nombrados en diferentes instituciones, lo están haciendo con el voto favorable y expreso del PP. Los populares son cómplices necesarios de la situación.

Por eso la concentración de este 25 de junio en Elx también ha sido más numerosa: hay miedo a que nuestro Ayuntamiento y, especialmente, el Consell den pasos atrás en esta lucha. Y, por desgracia, sobran motivos para temerlo. Y ahí el alcalde y su equipo deben disipar todas las dudas.