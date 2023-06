El ministro Grande-Marlaska, el actual director del Instituto Cervantes en Los Ángeles Luisgé Martín y yo nacimos en 1962. Lo que quiere decir que vivimos las primeras pulsiones homosexuales de la infancia y adolescencia en paralelo desde el País Vasco, Madrid y Alicante, con idénticos referentes televisivos y cinematográficos y similar contexto sociológico.

Leí con mucho interés los libros de memorias que ambos publicaron contando con detalle cómo fueron sus respectivas salidas del armario. En el caso de Marlaska (‘Ni pena ni miedo’) ofreció un tour radiofónico para hacer catarsis. Pareciera, por el tono de su discurso, que fuese el primer gay del mundo que atravesó ese trance, para él, doloroso.

Aunque para duro, el relato de Luisgé Martín. El tono de su ensayo (‘El amor del revés’), en exceso relamido, asemejaba por momentos un cuento de terror. También parecía que con él había llegado el primer homosexual a la faz de la tierra. Empaticé tanto con el personaje que sentí compasión por todo lo que debió sufrir. Como si yo (y muchos de mis conocidos anónimos) no cargásemos en nuestras mochilas historias tremendas.

Hasta que me enteré que llevaba tiempo instalado en el aparato de Moncloa, escribiendo discursos a Pedro Sánchez. Ya había pertenecido al equipo de la ministra Sinde. Lo más chocante es que yo la había conocido como guionista mucho antes de que fuese presidenta de la Academia de Cine, lo que propició su salto al Ministerio. Compartimos mantel y risas, y hasta el prólogo de alguno de mis libros da fe de aquello. Jamás me postulé a nada. Como si no me hiciera falta. O peor, no estuviese capacitado. Siempre pequé de ingenuo. Qué factura tan alta me pasó mi prudencia.