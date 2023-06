Los pactos del Partido Popular con el partido antisistema y ultraderechista VOX son una muy mala noticia para la democracia española. Esto es algo evidente. No sólo significa que un partido negacionista de la violencia de género, antivacunas, ultracatólico y machista llegue a tener poder real en las instituciones españolas, instituciones que regulan la vida de cientos de miles de españoles, si no que, sobre todo, evidencia la soledad del Partido Popular en el arco parlamentario español. La actitud matonista y faltona del PP con los nacionalismos de Cataluña y el País Vasco y su ninguneo a los partidos minoritarios hacen muy difícil que el partido que preside Alberto Nuñez Feijóo pueda pactar algún día con otra formación política que no sea VOX. Además de la dificultad de llegar a acuerdos con VOX que no parezcan una patada a los derechos constitucionales de los españoles, el Partido Popular se enfrenta a un futuro muy solitario en cuanto a pactos se refiere. La formación política que pacte con el PP lo hará, a partir de ahora, con el partido que introdujo a la ultraderecha en los parlamentos autonómicos y en los ayuntamientos.

Pero lo que más llama la atención de los pactos post 28M entre el PP y VOX es el cariz de las personas elegidas por la dirección de VOX para ocupar puestos tan relevantes como las presidencias de los parlamentos autonómicos de las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana y de la Comunidad de Aragón. De entre los posibles candidatos, VOX ha elegido a los más radicales de entre sus filas, a los representantes más estrambóticos, más frikis, si se me permite la expresión, más antivacunas y homofóbicos, como si los dirigentes de VOX hubiesen querido demostrar de manera clara y evidente el desprecio que sienten por las instituciones democráticas que, entre otras causas de culpabilidad, pusieron fin al franquismo, época dorada que los nostálgicos de la dictadura han redescubierto después de años escondidos bajo el paraguas de la casa común de la derecha española, es decir, el Partido Popular. Se ha querido comparar de manera falsa y con ánimo de esconder debajo de la alfombra la vergüenza de pactar con VOX, al partido Unidas Podemos y su pacto de gobierno con el PSOE con el pacto PP-VOX, como si ambos pactos estuviesen en el mismo lugar ético o moral. VOX representa lo más dañino para la democracia española por cuanto sus principios se basan en horadar la misma democracia. Desde los valores más básicos de convivencia y respeto a los demás hasta el cumplimiento de las normas democráticas más elementales, VOX pretende terminar con la convivencia, con el consenso entre los españoles que se consiguió gracias a la transición después de una miserables dictadura. Y lo hace pretendiendo regresar a la España de los años 50 con la expulsión de la sociedad de todos aquellos que considera no son dignos de vivir una vida plena y libre. Desde las posiciones ultracatólicas se quiere imponer una concepción de la vida desde el punto de vista del catolicismo, como si la sociedad española debiera regularse por la caduca forma de pensar de aquellos años. Desde posiciones xenófobas se quiere culpabilizar a los inmigrantes de los problemas que los propios españoles hemos causado y desde posiciones homofóbicas se pretende que los homosexuales vuelvan a la oscuridad de los años de dictadura franquista. Pero sobre todo se pretende conseguir la domesticación de la mujer a imitación del Servicio Social femenino del franquismo y bajo una falsa igualdad de escaparate controlar su vida y decirle lo que tienen que hacer respecto a su maternidad, el control de natalidad o la educación sexual en los colegios. Alberto Nuñez Feijóo, que llegó a Madrid investido de una supuesta auctoritas, ha demostrado que su voluntad de dejar atrás la crispación y las maneras rabiosas de Pablo Casado no fue más que un sueño pasajero. Enseguida adoptó el papel que los medios de comunicación de derechas y los mentideros de Madrid esperaban de él. Dio pábulo a los bulos y a las fakes news. Como ya inauguró Pablo Casado, Pedro Sánchez siguió siendo, para Feijóo, el felón que pacta con bilduetarras, que llegó al Gobierno de manera fraudulenta, que engaña a los españoles y que mentirá lo que tenga que mentir para seguir gobernando. Si alguna vez se ha desviado, aunque sea mínimamente, de la hoja de ruta que se espera de él, ahí ha estado Isabel Díaz Ayuso para devolverle al redil de la política del odio y la confrontación. De momento, el presidente del PP ya ha tenido que aceptar que los más pirados de VOX, aquellos que se van a rezar a las puertas de las clínicas donde se realizan interrupciónes voluntarias del embarazo, los contrarios al matrimonio homosexual y los que afirman que la vacuna contra el Covid19 es un intento de controlar a la población, estén presidiendo parlamentos autonómicos. A eso lo llamo yo tragar con lo que sea para conseguir llegar al poder el próximo 23J.