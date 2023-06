El colectivo LGTBI debe estar muy agradecido a la figura de Paloma del Río, que tras haber cubierto 16 Juegos Olímpicos ha decidido despedirse antes de su jubilación con un trabajo singular, Yo no quiero esconderme, comprometido donde los haya.

En tres entregas, articuladas en torno al fútbol, el olimpismo y el deporte base, Paloma y el periodista David Guerrero, especializado en género en el deporte, conversan en persona y por videollamada con numerosos deportistas que cuentan de primera mano sus experiencias relacionadas con la «salida del armario».

Yo no quiero esconderme es un programa sincero, honesto y cargado de emociones, producido por Play RTVE y dirigido por César Vallejo y Ángela Gallardo. Su estreno se programó en Teledeporte. Craso error. Sus tres capítulos fueron engullidos por las transmisiones en directo y a la hora prevista no salieron en antena. Esta trilogía merecería, como mínimo, ser emitida en La 2.

Porque es un gusto escuchar los testimonios de quienes entablaron una tertulia cómplice con Paloma del Río (unos homosexuales y lesbianas, otros no). Personas tan empáticas como la esgrimista paralímpica Gema Hassen-Bey, quien siempre que me la he encontrado en la vida me ha cargado las pilas. O el atleta Marc Tur, el patinador Javier Raya, el karateka olímpico Damián Quintero o el nadador de artística Pau Ribes, la árbitra de baloncesto Sara Peláez, la futbolista Alba Palacios y el campeón de gimnasia rítmica Eneko Lambea.

Desconozco las cifras que puede alcanzar la ventana de Play RTVE porque no se publican. Pero si algo necesita un programa tan atinado como este es visibilidad, por lo que no se entiende muy bien que no se emita en un canal en abierto. Ya le están lloviendo premios de colectivos. Qué menos.