Cuentan las crónicas que cuando el califa Omar se apoderó de Alejandría allá por el siglo VII de nuestra era, un obispo le pidió al poderoso gobernante que salvara los libros de la famosa Biblioteca, una biblioteca que ya había sufrido un voraz incendio en los tiempos de Julio César. La respuesta del califa Omar no dejó lugar a dudas sobre la capacidad intelectual del individuo: “Si dicen lo que el Corán, esos libros no son necesarios. Y si señalan lo contrario del libro sagrado, que se quemen”. Parece ser que esas “sabias” palabras surtieron efecto porque, según algún otro malintencionado cronista, durante los siguientes seis meses los libros de la Biblioteca, muchos de ellos únicos, sirvieron para calentar los centenares de baños árabes que existían en la ciudad fundada por Alejandro el Grande.

En estos días tristes para una parte de la izquierda que ha visto con estupefacción derrotadas sus propuestas y también sus logros en nuestro País Valenciano, los gobernantes de la derecha de siempre, aliados con los ultras de ahora y que vivieron hasta hace poco en la misma casa común a la que volverán en cuanto el elector se descuide, han hecho una jugada a lo Omar, célebre precursor de Ray Bradbury: hay que destruir todo aquello que huela a progreso y libertad. Todo aquello que los socialistas han ido levantando en ocho años en que la Generalitat valenciana ha recuperado el prestigio perdido ante tanto latrocinio cometido por las huestes conservadoras. Todo, pues, tiene que desaparecer. Como los libros, los de Alejandría y los otros. Para ello no han tenido ningún escrúpulo (sería un oxímoron señalar que la derecha tiene algún escrúpulo) en pactar una de las secretarías de la mesa que se acaba de constituir en les Corts Valencianes con los “compañeros” de Compromis, los mismos a quienes se tuvo que sufrir en el Botánic II y cubrir sus errores debidos a la falta de seriedad en alguna de las consellerías que, en teoría, debían de gestionar, departamentos de agitprop para promocionarse ellos mismos que no de gestión para la ciudadanía. El pacto del Partido de Mazón, un antecedente en otorgarle el poder legislativo a la extrema derecha (otro oxímoron porque según los seguidores de las pandas fascistas que pululan por Europa, ¡ay!, no creen en el sistema autonómico) deja sin ninguna representación en la Mesa de Corts a la provincia de Alicante.

Parece que vuelve el “anguitismo”, un fenómeno que tanto daño produjo a la izquierda de este país y que el nuevo y máximo dirigente de Compromis no ha tratado de ocultar. La pinza, pues, vuelve a manifestarse y algunos insensatos, líderes de nueva creación y escasa preparación, curtidos en cadenas televisivas de la derecha, creerán que esa sea su tabla de salvación. Craso error, como lo fue el del califa Omar, de infausto recuerdo para los que creemos en la cultura liberadora. Este califa, que había renegado continuamente del Islam y que más tarde abrazó con la fe de los nuevos posesos, murió asesinado y su gobierno fue tan efímero como sus días de gloria.