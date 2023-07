Llevamos desde octubre siguiendo con interés la ruta de Un país para leerlo, esa que de la mano del poeta Mario Obrero nos lleva de ciudad en ciudad mostrándonos las librerías más relevantes de cada lugar y conversando cada semana con dos escritores ligados a esa tierra relevantes para la dirección del programa.

Cada entrega está dedicada a un capital de provincia, sin distingos de comunidades autónomas, acentos ni lenguas propias: el propio Mario Obrero las domina todas sin problema alguno. Así llegamos hasta el episodio número 34 en el que, sorpresa, Un país para leerlo se detuvo en Elche. La librería elegida fue Ali i Truc, fundada en 1977, y los escritores invitados, Vicente Molina Foix y Alicia García Núñez.

Lo más curioso del caso es que a estas alturas de la emisión, Alicante no ha aparecido por ningún lado. Algo que llevando 34 emisiones de un ciclo que puede durar 52 etapas tiene su aquel.

Para completar la información hay que añadir que esta visita a Elche se completó con una visita a Monóvar, para conocer la Casa Museo donde nació José Martín Ruiz Azorín, comentada por José Ferrándiz Lozano.

No pude dejar de recordar la anécdota de aquel día, no muy alejado en el tiempo, en que Página 2 pasó por Murcia y aprovechando la estancia invitó a nuestro Mariano Sánchez Soler para grabar allí su entrevista con Óscar López y presentar su nuevo libro. Puede que haya quienes no den demasiada importancia a estos hechos. Para mí la tienen. Y claro que merecen una reflexión.