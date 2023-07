Ximo Puig señaló esta semana que el PSPV no tiene intención de demorar la investidura de Carlos Mazón como nuevo presidente de la Generalitat. A su vez, la consellera de Justicia en funciones, Gabriela Bravo, aclaró que dimitirá de este cargo en cuanto se convoque la primera reunión de la Mesa de Les Corts, de la que ha sido elegida vicepresidenta. Ambas son buenas noticias si significan que el primer partido de la oposición está poniendo por fin su agenda al día: no se puede estar en julio como si mayo no hubiera pasado.

La constitución de la Mesa, el órgano que rige el Parlamento, de especial relevancia en legislaturas en las que no hay mayorías absolutas como viene ocurriendo desde 2015, ha dejado importantes señales del estado de las distintas fuerzas políticas al inicio del mandato. La antaño coalición de Compromís parece cada vez más reducida a mera marca comercial del antiguo Bloc. Y el hombre fuerte de esta nueva situación no es Joan Baldoví, sino el exconseller Vicent Marzà, con el alicantino Gerard Fullana, que perdió las primarias frente a Aitana Mas pero las ganará ahora en el día a día del grupo parlamentario, como primer escudero. Marzà fue el que cerró con Mazón el pacto por el que el PP votó a Compromís para que tuviera un puesto en la Mesa a costa del PSOE. Y Fullana el que abrió ese camino con el popular Juan Francisco Pérez. Iniciativa, aquella Iniciativa de Mónica Oltra, Mireia Mollà, Manolo Alcaraz o la propia Aitana Mas, la que dio el marchamo de izquierdas que permitió a la coalición ocupar un lugar de verdad relevante en la política valenciana, hoy por hoy no existe. A la Mesa acabó yendo Maria Josep Amigó, también del Bloc, que paradójicamente, como saben, hoy se llama Més Compromís. Deben ser los únicos que aún se creen aquel eslogan publicitario del «menos es más».

La ultraderecha, por su parte, no sólo ha conseguido el mejor acuerdo de todos cuantos han firmado en España el PP y Vox, entre otras cosas porque era en la Comunitat donde más necesitados estaban los populares de sus votos y más prisas se dieron por amarrarlos, sino que por el momento, lejos de cualquier atisbo de institucionalidad, está tirando de sus perfiles más duros. Llanos Massó, homófoba y ultracatólica, partidaria de prohibir el aborto y la eutanasia, no viene a ejercer el papel de árbitro y moderador que se le supone a la presidencia de un parlamento autonómico, que si por su partido fuera se cerraría mañana mismo. Llega para utilizar el puesto de segunda autoridad de la Comunitat como plataforma ideológica, algo que jamás hicieron quienes le precedieron en el cargo, ni con el PSOE, ni con Unión Valenciana, ni con el PP ni con Compromís. Salvo que la propia fuerza de la institución domeñe las ansias de adoctrinamiento con las que Vox comparece y el espíritu guerrero de su nueva presidenta, el hemiciclo puede convertirse en muchas ocasiones en un campo de batalla donde el principal francotirador no esté en la tribuna desde la que hablan los portavoces, sino disparando desde arriba.

Al margen de Vox, el PP es en estos momentos el partido más organizado. Es lo lógico: ganar lo soluciona todo de la misma manera que perder lo desbarata. Y la jugarreta de entregarle a Compromís los votos necesarios para hacerse con el puesto en la Mesa que le correspondía por escaños al PSOE demuestra, no sólo el tantas veces aludido pragmatismo de Mazón, sino que los populares no van a tener líneas rojas invariables en este mandato. Ellos no pueden gobernar sin Vox, pero la ultraderecha tampoco puede renunciar al poder que ha conseguido, así que eso deja margen a Mazón para muchas componendas en Les Corts siempre que contribuyan a desgastar al único partido que a la postre siempre será alternativa, el PSOE. Lo único cierto es que el primer día el PP ha pactado con dos partidos antagónicos. Y el PSOE con ninguno.

Así que, aunque haya filtraciones para todos los gustos, no sabemos aún quiénes formarán el primer Consell del que ha sido los últimos cuatro años presidente de la Diputación de Alicante. Pero sí ha quedado claro ya que Mazón tiene un grupo parlamentario bien armado y con experiencia suficiente para plantar cara a lo que venga. Más, cuando enfrente no tiene una oposición compacta de 46 escaños (seis más que el PP), sino dos grupos que ya se han puesto a competir entre ellos.

El PSPV va a necesitar mucha inteligencia para zafarse de la pinza que entre el PP y Compromís pueden hacerle. No estoy hablando de la que Anguita y Aznar protagonizaron hace años contra el PSOE de Felipe González. No estoy de acuerdo en eso con el artículo publicado en este periódico hace unos días por Emilio Soler, entre otras cosas porque en Compromís militan todavía personas que abandonaron en su día Izquierda Unida precisamente por su oposición a aquello. Pero que no haya una estrategia común ni, por supuesto, coincidencias ideológicas, no significa que no haya confluencia de intereses, y a ambos les interesa un socialismo debilitado. ¿Es en eso en lo que están los socialistas? ¿En diseñar cuál debe ser su papel en la oposición? De momento, no. La votación para la Mesa de Les Corts, como rezaba un titular del día en que se eligió, les ha roto. Ximo Puig había pergeñado un esquema en el que todos los exconsellers, con la única excepción quizá del de Sanidad, Miguel Mínguez, iban a tener un papel relevante. Pero el pacto del PP y Compromís (que necesariamente Vox tuvo que bendecir) dejó a la hasta ahora titular de Innovación y Universidades, Josefina Bueno, en fuera de juego y, como efecto colateral, a Alicante una vez más como única provincia sin representación en el órgano de gobierno de la Cámara, porque el resto de partidos, para variar, no proponía a nadie de este territorio.

No sólo ha sido eso. Aunque poner en duda a estas alturas el «pedigrí» político de Gabriela Bravo resulta, contemplado desde fuera, una soberana estupidez, lo cierto es que Bravo, la única representante socialista en la Mesa de Les Corts, no es militante del PSOE. Y eso ha dado munición sobrada a la cada vez más organizada contestación que Puig vive en el seno de su partido. La propia actuación de Bravo, demorando su dimisión como consellera de Justicia y pidiendo informes sobre compatibilidad inútiles en tanto el sentido común y la práctica democrática eran suficientes para saber que la decisión acertada era la de dejar el Ejecutivo en cuanto accediera a un nombramiento en el Legislativo, ha caldeado más el enrarecido ambiente que, nada más empezar, se vive en el grupo parlamentario socialista. Los chats internos de mensajería arden sin cortafuegos y por primera vez en ellos se está utilizando como elemento de descalificación la relación sentimental que Bravo y Puig mantienen. Una relación de años y que jamás han ocultado, pero que es ahora cuando está siendo usada como arma arrojadiza. Si a todo lo antedicho le sumamos la pelea por los puestos de asesores (que no es una lucha, como demasiadas veces se quiere simplificar, únicamente por los sueldos, sino sobre todo un pulso de control y poder interno), el lío es, por decirlo de forma suave, importante. Por cierto, los dos asesores con mayor retribución son, justamente, los que Gabriela Bravo tiene que nombrar.

Como en el ADN del PSOE está el no hacer jamás prisioneros en las guerras internas, los disparos contra Puig no han cesado desde la misma noche del 28M, aunque la estrategia para desplazarlo y hacerse con las riendas del partido, capitaneada por los secretarios provinciales de Valencia y Alicante, Fernández Bielsa y Alejandro Soler, y alentada por Pedro Sánchez, ya se estaba fraguando desde antes, lo que confirma que Moncloa daba por perdida la Comunitat Valenciana desde hacía tiempo. Puig quiere que la exconsellera Rebeca Torró, con un discurso más duro y más compacto, sea la portavoz parlamentaria y el exconseller Arcadi España, un hombre más de construcción que de ataque, su adjunto. Y pretende, al menos por un tiempo, compatibilizar él el escaño en Les Corts, como presidente del grupo para intervenir sólo en los grandes debates, con el de senador por designación territorial. Pero está claro que la cosa no ha empezado bien («¿cómo es posible que nadie viera venir el pacto entre el PP y Compromís?», se preguntan, incrédulos, muchos) y en definitiva el futuro va a depender de lo que pase en las elecciones generales que se celebrarán el 23J. Si Pedro Sánchez, por algún tipo de milagro, consigue mantenerse en el Gobierno, Ximo Puig está políticamente muerto: podrá ser senador, nadie va a poner objeciones a eso, pero quedarse aquí sería un infierno. Entre otras cosas porque Sánchez jamás ha querido aliados, sino súbditos y Puig ni quiere ni debe serlo. Pero si, como todas las encuestas indican, el que forma gobierno es Feijóo, todo dependerá del número de escaños que retenga el PSOE. Es decir, de si es derrota o es catástrofe. En el caso de lo primero, habrá guerra en todos los escenarios, desde el federal hasta el nacional de la Comunitat Valenciana, con resultado incierto. Y si el descalabro es mayúsculo, entonces Sánchez no podrá aguantar y sus aliados (Bielsa, Soler…) se quedarán sin padrino y, por tanto, más expuestos. Y aunque de cualquier forma la batalla por el control del PSPV está asegurada, lo cierto es que en este último supuesto Puig tendrá a su favor el que, pese a perder la presidencia de la Generalitat, creció en votos y escaños, y Sánchez no.

En otra de sus declaraciones de esta semana, Puig se mostró sorprendido de que se hablara más de los problemas internos del PSOE que de la entrada de la ultraderecha en el Gobierno de la Comunitat Valenciana. No le falta razón. El periodista Miguel Ángel Aguilar ya nos advertía hace tiempo del peligro de que la actualidad no nos dejara ver la realidad. Pero la realidad tiene muchas caras y por mucho que Vox sea un peligro para derechos cívicos que se ha tardado décadas en conseguir, también lo es que el PSOE vuelva a entrar en una guerra intestina que lo inhabilite por años y en eso el todavía president de la Generalitat tiene una parte, y no pequeña, de responsabilidad. En la noche del 28M, cuando se conocieron los resultados, una de las primeras llamadas de consuelo que recibió Puig fue la de su amigo Joan Manuel Serrat. «Nunca es triste la verdad», reza uno de sus versos más conocidos. Y con esa parte jamás he estado de acuerdo. Pero la continuación –«lo que no tiene es remedio»­ es una afirmación inapelable. Cuanto antes asuma el PSOE que ha perdido el gobierno, cuanto antes pase página, cuanto antes abra un libro de ruta nuevo, cuanto antes sustituya la bronca por la reflexión, los personalismos por las ideas, la proclama por el discurso y la táctica por la estrategia, mejor para todos. En plena crisis de la socialdemocracia, John Berger aconsejaba a la izquierda «dejar el pesimismo para tiempos mejores». Lo malo es que no creo que muchos de los que ahora quieren ser cabeza de ratón en el PSPV sepan siquiera quién fue Berger.