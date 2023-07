Con un permiso “post morten” que he solicitado a la Inteligencia Artificial del Metaverso, me permito tomar prestado el título de este artículo, una novela del escritor Raymond Chandler, The big sleep, de la que Howard Hawks realizó una de las mejores películas de la historia del cine negro (en el guion colaboró el genial dipsómano William Faulkner, Nobel de Literatura), con Humphrey Bogart y Laurel Bacall en estado de gracia. Y tomo prestado el título porque, aun sin pretenderlo su autor, conviene al doloroso e inquietante discurso epistolar que voy a relatarles a continuación. Ya sé que es verano y que el cambio climático hace que tengamos calor (aunque menos que en Montoro, 47´3 grados en 2017), al igual que tendremos frío en invierno (Calamocha, 30 grados bajo cero en 1963). Pero muy lejos del récord de 56´7 grados registrados sin cambio climático en California en 1913, o los 78 grados bajo cero de Oymyakon en 1933. Imagínense lo que se diría hoy con esas temperaturas de hace un siglo. Cómo pasa el tiempo. Y es precisamente el paso del tiempo el que nos lleva a reflexionar con el tiempo que no pasa, valgan el singular palíndromo y el obvio pleonasmo.

Con esta ola de millones de españoles que por culpa del cambio climático se han empecinado en ser de extrema derecha -según los analistas de la gauche divinne y algunos mass media de la divinne gauche-, los guardianes entre el centeno canónico de la democracia han saltado de sus púlpitos para echarse al monte de las esencias de la libertad y prevenirles a esos doce millones de españoles que ellos y ellas están en guardia permanente, sobre los luceros, para que la voluntad popular expresada en las urnas no vaya más allá de la urnas. Si mañana, el 23J, ganaran los millones de votos de la derecha, ellos y ellas ya están advirtiendo de que no solo rodearán el Parlamento para evitar que la voluntad popular entre en él, sino que volverán de donde vienen para recordarnos lo que se nos viene encima. Tomen nota.

Para ir abriendo boca, el cinematográfico y multitelevisivo don Pedro, otrora monástico eremita penitenciando en la gruta de La Moncloa para evitar así el pecado de vanidad de la imagen (con excepción del convento de clausura de RTVE y algún medio amigo con urgencia), dice a quien quiera escucharlo -sobre todo en el extranjero-, y refiriéndose a las derechas, que en las próximas elecciones convocadas precipitadamente por él en pleno cambio climático «hablarán de pucherazo, de que hay que detenerme. No es nuevo, sus maestros norteamericanos lanzaron a una turba enloquecida al asalto del Capitolio. Quieren derogar el sanchismo. Veremos en programas de máxima audiencia pontificar e insultar. Desde la posición de dominio de las grandes empresas, en los grandes medios de comunicación, se va a desatar una campaña feroz». Y después entrevista, como si tal cosa, a uno de sus ministros para que le alabe. ¿De verdad es esa la imagen que fuera de nuestras fronteras -si tales existen, visto lo del nuevo amigo del Reino de Marruecos y el móvil pirateado- debe dar un presidente del Gobierno de España sobre el derecho de millones de españoles a votar libremente? ¿Se está refiriendo a los mismos que acaban de formar un frente industrial europeo, Francia, Alemania e Italia (donde gobierna Giorgia Meloni), y no han invitado a la España que aún gobierna don Pedro?

Cualquier respuesta es fútil, por ociosa, sabiendo lo que le espera a España si gana el PP. De momento, los democráticos partidos separatistas amenazan a Feijóo con resucitar de entre los muertos (Hitchcock mediante) un nuevo frente popular, agenda 23/27, si se empeña en hacer cumplir la ley y las sentencias del Tribunal Supremo respecto al 25% de educación en español. No solo arderán las calles, sino las aulas. Y todavía hay quien defiende que en el País Vasco y Cataluña hay democracia y completa libertad. Tienen razón: hay libertad siempre que no se te ocurra hacer uso de ella en el sentido inverso a las agujas del reloj independentista.

Siendo todo esto muy preocupante por la infinita falta de respeto democrático que supone para con la voluntad de millones de españoles, y tratándose de Sánchez, que transforma las mentiras en cambios de criterio (de ahí el cambio climático), quizá puedan ustedes dos dormir todavía con relativa tranquilidad ahora que Podemos está desvelada por los mismos y las mismas que ayer la mimaban con canciones de cuna. Nimiedades pragmáticas del sueldo a final de mes. Pero lo que les dejará en vigilia aterradora -y no es un eufemismo-, son las palabras admonitorias que hace unos días pronunció otro de los hombres de paz de la marca Bildu, un tal Oscar Matute García (no, no se molesten, no sale en ocho apellidos vascos). Oscar, que se presenta al Congreso de los Diputados de España como número uno de Bildu por Vizcaya, seguramente emocionado -o quizás vampirizado- por el recuerdo de la sangre ideológica que a favor de la democracia y la libertad derramaron ellos y ellas, advierte que «EH Bildu ha cumplido con su compromiso de alejar a las derechas españolas de cualquier espacio en el que puedan repercutir en nuestras vidas. Desde EH Bildu, hemos sido y seremos freno ante cualquier avance de la reacción y del fascismo”. Por eso, para que no olvidemos, nos recuerda el recuerdo: “Si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir”. El sueño eterno.

A mí todo esto me ha cogido con insomnio crónico y algo entrado en edad sinfónica, por lo que no me asusta ni aflige la metafórica sentencia. Para dormir, de ordinario, leo algo de poesía en la añoranza de que siga siendo un arma cargada de futuro, pero sin tiros en la nuca. Ahora concilio el duermevela soñando con los versos que Alejandra Pizarnik, en “Sombras de los días a venir”, nos regaló a quienes ya no podemos dormir: “Mañana me vestirán con cenizas al alba, me llenarán la boca de flores. Aprenderé a dormir en la memoria de un muro, en la respiración de un animal que sueña”. Y todavía hay quien duda de si Tosca de Puccini es una ópera verista. “E lucevan le stelle”, cantaba Cavaradossi la noche antes de ser ejecutado. Pero no debió olvidar el malvado Scarpia que Floria Tosca seguía viva. “Vissi d´arte”. A más ver.