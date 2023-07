«Apresúrate despacio

(Festina lente)»

-Lema atribuido al emperador romano Augusto (63 a. C.–14 d. C.)

A estas alturas, minuto arriba, minuto abajo, el flamante alcalde ilicitano Pablo Ruz Villanueva (hay que reivindicar el apellido materno, y más en el caso que nos ocupa) tendrá ya en marcha un 43%, más o menos, de su programa electoral. Si no más, porque este apunte se escribe unas cuantas horas antes de su publicación y ese lapso de horario solar terrestre son una eternidad en las magnitudes espacio-temporales del universo ruziano, que no se rige por la relatividad einsteiniana, sino que se aproxima más al modelo tetradimensional de Minkowski. Algo inabarcable para la mayoría de humanos de cualquier sexo, género o condición intrafamiliar. Ruz se adentró el 28M en otra dimensión, dominada no por las leyes de la física newtoniana, sino por la veleidosa mecánica cuántica (cuanto antes, mejor), en la que los días y las horas se estiran, retuercen, curvan y enroscan como si fueran blandiblub.

Los periodistas de los medios locales andan como locos con tantas reuniones, visitas, promesas, anuncios, cambios, recambios, proyectos, propósitos y planes en tan solo quince días de mandato. A las pocas horas de su proclamación, el alcalde ya estaba personalmente al frente de encarnizada batalla contra la plaga de mosquitos en El Altet y Arenales, a los que hizo huir en desbandada (quedan algunos rezagados, doy fe) hasta los confines de El Hondo, con el mismo ahínco y determinación con que el caudillo íbero Orisón ahuyentó a las huestes de Amílcar Barca que sitiaban Heliké (después Illici y más tarde esto de ahora).

Y a partir de ahí, un no parar, con cambios en el organigrama municipal, en la distribución del mobiliario del despacho del alcalde (ahora presidido por un lienzo de la Mare de Déu, como está mandado) y una revolución en las concejalías, algunas de las cuales tendrán sus concejales titulares y sus concejales ejecutivos (léase asesores). Esa fórmula polinómica permitirá, por ejemplo, que el vicealcalde (nueva figura) Francisco Soler pueda seguir desempeñando su actividad profesional como abogado y consultor (al menos eso pretende, desconocedor de lo que se viene encima) pese a su status de superconcejal de nada menos que Urbanismo y Hacienda (Estrategia Municipal en el nuevo nomenclátor). Los ex ediles del anterior gobierno popular (2011-15) Vicente Granero y Manolo Latour le echarán unas cuantas manos (y los pies si hace falta, que será lo más probable) en sus respectivas parcelas de desempeño pasado. De ahí hasta un máximo de 27 asesores o funcionarios eventuales. Son esos puestos de libre designación que cuando un partido está en la oposición reclama su eliminación pero que cuando gobierna mantiene e incluso aumenta. Cosa de los polinomios. Vox calla y otorga (no vislumbra chiringuitos, de momento).

Hay en estos cargos a dedo algunos casos curiosos. Por ejemplo, llama la atención que la ex edil Manoli Mora, la cara más conocida (y reconocida) del PP en el Camp d’Elx, será quien coordine el departamento de Pedanías, concejalía en manos del novel Raúl Sempere, de Vox, formación que ha experimentado un notable incremento de votos en un feudo hasta ahora intrínsecamente popular. ¿Una subrepticia estrategia de Ruz para recuperar el voto rural desafecto por su derecha? Siempre hay malpensados (socialistas casi todos), pero seguro que no es eso: hay buen rollo entre los dos socios del nuevo gobierno…

Otra cosa chocante en este Nuevo Orden Municipal (NOM, no confundir con el ROM, el reglamento orgánico olvidado en algún cajón perdido de la casa consistorial) que Ruz está implantando, es que el alcalde haya decidido no presidir los plenos, acogiéndose a una potestad que le da la ley de grandes ciudades. Ruz quiere seguir en la arena y en el cuerpo a cuerpo del combate, perdón, del debate con la oposición. Quiere defender personalmente la acción de gobierno del nuevo bipartito de las derechas y no verse limitado, como sus antecesores, a intervenir solo de vez en cuando con un «le llamo al orden por primera vez, señor Fulano» o «vaya acabando, señora Mengana» o «no tiene usted el uso de la palabra, señor Zutano». Lo dejó bien claro con su habitual locuacidad en la primera sesión plenaria, de organización, celebrada esta semana.

El alcalde sigue en la bancada (ahora a la izquierda, pero solo en sentido posicional en la sala) y le cede el sillón presidencial a la periodista Irene Ruiz, concejal a su vez de Turismo y Cultura, en aras de la neutralidad, según arguyó Ruz. Una tarea que la edil ejerció con solvencia y profesionalidad, pese a los inevitables nervios del debut en tan alta nueva responsabilidad institucional. Temple que le resultará imprescindible en las intensas batallas dialécticas que se avecinan, como ya se esbozó en la sesión extraordinaria, en la que pese a las buenas maneras iniciales de todos los grupos y la proliferación de manos tendidas, ya volaron algunos puñales de un lado a otro del estrado. Ánimo, presidenta y dele sin miedo al mazo.

Así, tendremos en la corporación a un alcalde que no ejercerá como tal en el pleno, sino de portavoz de facto de su grupo (le auguro mucho banquillo al titular oficial, José Navarro, a tenor de lo visto), y a un ex alcalde, Carlos González, que pese a ser el número uno de la lista del PSOE y vencedor del 28M, no será el vocero socialista, papel que seguirá desempeñando Héctor Díez. Aunque sí asumirá González (por el momento: hay expectación sobre su futuro) una de las seis dedicaciones exclusivas (más dos medias) que graciosamente les ha concedido Ruz (por equidad, no por generosidad; de haber sido dadivoso se las habría dado completas a los 12 ediles del grupo, como su homólogo Barcala en Alicante). Un detalle.

Todos estos mimos y caramelos (¿envenenados?) son para que los socialistas puedan ejercer una oposición fiscalizadora y trabajadora fija discontinua pero leal y, a ser posible, sin pasarse ni crispar ni oponerse mucho, en aras al evangelio de la nueva transversalidad universal que Ruz predica. La edil de Compromís, Esther Díez, no acaba de verlo claro, por lo del gobierno con la extrema derecha y tal, pero sobre todo porque no ve al nuevo alcalde con criterio transversal sino con intenciones más bien oblicuas y atravesadas e incluso perpendicularmente secantes respecto a sus carriles bici. Ahí le duele. A Díez y a muchos usuarios más, que ya le dedicaron al alcalde la primera marcha de protesta de su mandato, para que se aclare con la geometría, la movilidad sostenible y el PMUS.

Y ya que viene al caso el asunto de la igualdad (no viene, pero lo introduzco igualmente) ha habido celebración del día del Orgullo LGTBIQ+etc., como una muestra más de la trans-versalidad. Con parlamentos, globos de colorines y banderas incluidos. Todos los grupos menos Vox, por las razones ya conocidas a causa del sarpullido (incluso rinitis alérgica) que estas cuestiones «ideologizadas» causan en sus integrantes. No iba a permitir Ruz que le cogieran en otro renuncio, tras haber tenido que rectificar e incorporar el término Igualdad en la concejalía de Acción Social y Mujer. Con permiso de Vox, claro, a cuya portavoz, Aurora Rodil, no cesa de dedicarle declaraciones de amor (político, por supuesto) a la mínima ocasión, incluso hasta el empalago.

Así que se presentaron en la Plaça de Baix los representantes municipales (menos los susodichos y… caramba, tampoco el alcalde, que al parecer tenía tres o cuatro cosas a esa misma hora en su apretadísima agenda) y se fotografiaron sonrientes junto a la bandera arcoíris en el balcón municipal. Pero no en el principal, sino escorada hacia un lado de la fachada. Y solo por un día. Algo es algo. Para compensar, se colocó otra más grande (con mástil y todo) en la rotonda de la Ciudad Deportiva. Que no se diga.

Desconozco si este ímpetu arrebatado del nuevo alcalde tendrá relación con que los científicos hayan detectado que la expansión del Universo se esté acelerando. Sea por el influyo cósmico o no, sin duda estamos ante un estío muy intenso en transversalidad bien entendida.

Seguiré atento a estos fenómenos galácticos desde la orilla del mar, por si sale alguna tortuga más a desovar en la arena. Feliz verano.