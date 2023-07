Los 40 años

Ha querido la casualidad que esta apretada etapa post y preelectoral me haya sorprendido en la lectura, ya veraniega, de ‘Anatomía de un instante’, de Javier Cercas, ese riguroso reportaje, crónica, análisis, ensayo, póngale el nombre que gusten —es todo lo antedicho— en que se desbrozan con minuciosidad los antecedentes, prolegómenos, preparativos y desenlace de la asonada del 23 de febrero de 1981, aquel fracasado asalto al Congreso que se tomó al grito de «¡Quieto todo el mundo!».

El título resume esa pequeñísima fracción de tiempo en que Adolfo Suárez asiste a la balacera contra el artesonado del hemiciclo, en apariencia tranquilo, con la espalda firmemente apoyada contra el respaldo de su escaño, mientras el resto de congresistas se agazapan bajo sus asientos, salvo Santiago Carrillo y el general Gutiérrez Mellado, que se mantienen, el primero, sentado a la manera ortodoxa y a la vista de los guardias civiles, y el segundo, tratando de poner en valor su condición de militar ante los asaltantes. Sobre ese efímero instante que es historia de España gira la obra de Cercas. Han pasado más de 42 años de aquello, tres más de los que se atribuyen a la etapa franquista si contamos a partir del inicio de la Guerra Civil.

Haciendo un ejercicio de distopía y ciencia ficción, imaginé la relación de acontecimientos que habrían dejado de ocurrir en España a lo largo de 40 años en el caso de haber triunfado aquella confabulación en que se trataba de devolver al país a las esencias del franquismo. Les parecerá baladí, pero la famosa Movida se habría detenido en seco, con lo que, olvídense de Almodóvar y sus ‘oscars’ y, en consecuencia, de Antonio Banderas o Penélope Cruz, de los Bardem, de Hortelano y de Ceesepe; olvídense de la entrada de España en lo que entonces se llamaba Mercado Común europeo, de la ley del divorcio y la del aborto, de los derechos de los homosexuales y de la eutanasia, del Mundial de Naranjito y de los Juegos de Barcelona y de la Expo de Sevilla, del tren de alta velocidad y de la red de autopistas y autovías financiadas en buena parte tras la entrada en la UE. Porque qué país de Occidente iba a ser capaz de dar cobertura y reconocimiento a un Estado regentado en inicio por militares que habían hecho la guerra en el bando ganador. Seguiríamos escribiendo en un suelto de página sobre ‘crímenes pasionales’, acaso de violencia intrafamiliar, pero no de violencia de género, y es altamente probable que se continuara hablando de ‘maricones de mierda’ en lugar de homosexuales y lesbianas o del conjunto del colectivo LGTBIQ+. En suma, estaríamos en 2023 en los difíciles y convulsos momentos de la Transición, terrorismo de ETA incluido.

La distopía daría para una novela de Philip K. Dick. Por fortuna, aquello no triunfó, y ni los partidos políticos ni las organizaciones empresariales ni los sindicatos ni las instituciones ni el Ejército ni la sociedad española son los mismos de entonces. Y, sin embargo, hay una parte nada desdeñable de la ciudadanía que no vivió nada de lo que aquí se ha dicho, o sí lo vivió y se mantiene sumida en la nostalgia de lo que España fue o le han dicho que fue o podría haber sido. Y hay un partido, que sutilmente definimos como ultraderecha, que siente una anacrónica añoranza de todo aquello, que rechaza que exista una violencia estructural contra las mujeres y lo considera hechos que se producen en el ámbito de la familia, que prohíbe la exhibición en edificios públicos de símbolos de un colectivo social del que no hay día que no sufra una agresión, que rechaza representar obras sobre el papel de la mujer en ayuntamientos donde ya están gobernando, que niegan el cambio climático o la utilidad de las vacunas o que aspira a gobernar en autonomías a pesar de amenazar con la derogación de sistema autonómico.

Desde la muerte de Franco hasta el día de hoy, España no ha dejado de correr una carrera de fondo por equipararse al resto de Europa, tanto con gobiernos del PSOE como del Partido Popular, y si a algo obedece ese atraso es a que los demás nos llevan 40 años de diferencia, el tiempo en que este país retrocedió en derechos sociales y encalló su economía mientras Europa se recuperaba al término de una guerra mundial. En política no cabe la nostalgia, salvo para tener en cuenta que en tiempos no tan lejanos, ninguno de los dos grandes partidos se veía obligado a meter en su gobierno a extraños compañeros de cama.