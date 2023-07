He de reconocer que de la política lo que menos me gustan son los políticos. Debería decir algunos políticos, pero no me sale. A estas alturas de la película tampoco tengo la intención de censurarme por mor de la corrección y huyendo de las generalizaciones, porque es verdad que he conocido gentes estupendas ocupantes de escaños, pero se pueden contar con los dedos de una mano y alguno de los pies.

Curiosamente, en la lista de buenas gentes al servicio de los ciudadanos y no por el interés propio, me salen más mujeres que hombres y más idealistas que pragmáticos, lo que suele querer decir, en ambos casos, que llegaron a poco. ¿Por qué los utópicos y las mujeres no florecen en política? ¿Es el “trepismo” clave para acceder a las más altas cumbres? Yo diría que sí, lo que pasa es que esta conducta no se circunscribe a la política, aunque en ella tengan esas esporas el caldo de cultivo adecuado para multiplicarse. Me explico: hay jovenzuelos/as que nacen, se desarrollan, prosperan y mueren en un partido, sin que se les conozca vida remunerada fuera de él, ni unas tristes suplencias en el “burrikín”. Con tanta endogamia son los trepas los que se llevan el gato al agua, los capaces de agarrarse a los faldones del que más conviene para ascender, y soltarlos y buscar otros cuando parecen llegar a vía muerta. Hay que tener estómago, pero falta de escrúpulos les sobra. La ambición es fundamental en la vida humana, sin ella no hubiéramos salido de la cueva, pero los trepas son de otra especie, más proclive a chupeteos y agasajos que a ascender por la vía áspera (“Ad Astra, per Aspera”, dicen en el Camino de Santiago). Es un hecho: los trepas prosperan. De Sánchez para abajo tenemos en todos los partidos ejemplos de inútiles totales en cargos altísimos, sin más mérito que lametones adecuados a las personas idóneas en el momento oportuno. Son los que fueron de Casado, ahora lo son de Feijóo y mañana de quien se tercie. Los acérrimos de Susana que la cambiaron por Sánchez y luego por Fulanito. Arrimarse al fuego que más calienta, en suma (incluidos Sánchez y Feijóo, por cierto). Entre paréntesis, los que han traicionado a Iglesias y a Montero no entran en la categoría de felones, sino de conversos, en mi humilde opinión que no es para nada objetiva. Ya veremos si Sumar suma, pero de momento han arrinconado a unos elementos perniciosos. La importancia de ser tercero: Sumar se lanza a por Vox en busca del último escaño en una docena de provincias Estos arrepentidos de Podemos me recuerdan a los que acuchillaron a César, héroes de la república y en liza contra la monarquía dictatorial a la que les conducía Julio. Si bien la historia la escriben los vencedores y el magnicidio, las famosas veintitrés puñaladas, no sirvió para nada, gloria eterna a Bruto y sus compañeros. Decía que los trepas no están únicamente en política, conozco alguno en organizaciones empresariales que antes fueron de campanillas y ahora arrastran su decadencia. Hay trepas en muchas empresas, en el apartado trabajador, porque si tienen despacho en la zona empresarial a su prurito se lo denomina ambición, vaya usted a saber porqué. Aun así, me parece medianamente razonable que quien se juega su dinero tenga un afán de conquista y una ambición de muerte para despedazar un pan reñido (gracias Miguel). Los arribistas son de lo peor de la fauna en asociaciones y cofradías varias y producen tanta risa entre los que les conocen como pavor en los que no. Afortunadamente el “trepismo” tiene una vertiente de incontinencia verbal, gestual y de acciones que les retrata a la mínima. La estulticia nunca permanece oculta ni se sufre durante mucho tiempo en silencio, como las hemorroides, siempre llevan por delante un emisario con la bandera y un portavoz con el megáfono. No es obligatorio ser idiota y tener falta de escrúpulos para ser trepa, pero ayuda mucho. En resumidas cuentas es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que alguien medre en un partido por sus puros méritos. La verdad es que me daría igual si no fuera porque de esos cuadros salen los que hacen nuestras leyes o se gastan nuestros impuestos, y eso ya son palabras mayores. Ya me gustaría poder decir que, con mi dinero, no, pero lamentablemente no hay opción. Me queda el pataleo y el papel de periódico, aunque me temo que nuestra capacidad de influenciar sea aproximadamente la misma que la de la mosca de la fruta. Si un virus acabase con todos los trepas no creo que ni la Naturaleza ni la Humanidad les echara de menos. Sería como arreglar un desorden o curar una enfermedad. Podríamos llevarnos la sorpresa, en ese “mundo- tras-trepas”, con que habrían desaparecido el presidente del gobierno, el de la comunidad autónoma, el alcalde del pueblo, la mitad de nuestros “compañeros” de trabajo y hasta el presidente de algunas organizaciones o instituciones, abatidos todos por el bicho. ¿Pena?, poca. No sé yo porque en los laboratorios experimentan con armas biológicas de destrucción generalizada y no atacan directamente el “trepismo”. Para mí que están tardando.