No es un placer. Se trata de una necesidad. Urge climatizar las aulas de primaria y secundaria en toda la Comunidad Valenciana. Es inaudito que esta medida no se haya implementado en las legislaturas anteriores. Pero no debe pasar ni un curso más sin ser una prioridad.

Debates climáticos aparte, la realidad es que habitamos la cuarta comunidad autónoma de España de las 17 que conforman la Nación, y una de las que cuentan con un verano más largo, que interfiere, y de qué manera, en la labor docente. La experiencia nos dice que los meses de mayo, junio y septiembre son difíciles de llevar en las aulas en según qué momentos. No sólo hay que tener en cuenta el desarrollo de las clases. En el periodo estival se desarrollan numerosas pruebas correspondientes a las oposiciones, en condiciones infrahumanas; así como reuniones docentes de todo tipo. Que la Universidad sea la hermana rica, climatizada; y la enseñanza primaria y secundaria la hermana pobre, la de los abanicos, es algo que no se entiende, lo miremos por donde lo miremos. Que hayamos llegado así a 2023 todavía se entiende menos. Recuerdo que pasadas las vacaciones de Semana Santa publiqué en este rincón una columna titulada ‘Gula vacacional’, en la que denunciaba cómo se alargaban en esta tierra los días festivos, dado que durante tres semanas se alteraban las clases, la primera tomando prestadas las vacaciones murcianas, la segunda la Pascua valenciana y la tercera la Santa Faz alicantina. Quiso el destino que nada más volver a las aulas, la primera semana de docencia completa nos atacó un mortífero golpe de calor. Las autoridades educativas comentaron la posibilidad de dar permiso a los estudiantes para protegerse en casa. Hay que prevenir: ¡climatizad las aulas públicas ya!