En pleno informativo de À Punt, comentando una portada de una barraca fogueril, el redactor aludió a Jordi Juan (pronunciado Yordi Yuan), refiriéndose al marino Jorge Juan, del que se celebra el 250 aniversario de su fallecimiento. Nacido en 1713 en la Finca del Fondonet, y bautizado en la parroquia de Monforte del Cid, a muchos alicantinos su nombre les sonará mucho más como el de un instituto de mucha solera o como el de la calle que une la plaza del Ayuntamiento con la de las escaleras de la plaza de Santa María.

Estoy seguro que de los miles de alumnos y cientos de profesores que pasaron por el Instituto Jorge Juan, en lo alto del paseo Marvá, a ninguno se le ocurrió citarlo como Jordi. Pero ríete de las palabras que están en el imaginario colectivo: Luceros, por obra y gracia de Canal Nou desde junio de 1990 pasó a ser Estels (y eso que eran los Luceros del Cara al Sol; podían haber disimulado llamándole plaça dels Cavalls).

En fin, que yo me quedé turulato, y tuve claro que no he de extrañarme por nada. Nadie está a salvo. Los siguientes pueden ser Carles Arniches, Eusebi Sempere, Joan Gil-Albert, Enric Cerdán Tato… un día que alguien se venga arriba podremos escuchar un Miquel Hernández.

Precisamente el Instituto Juan Gil-Albert celebra el jueves en la Finca el Fondonet de Novelda un acto sobre la figura de Jorge Juan. El logo conmemorativo del 250 aniversario reza Jorge Juan. También el de la Casa Natal. Presentarán la colección bibliográfica sobre Jorge Juan en el Museo Comercial.

A todo esto, los datos de audiencia de junio vuelven a ser contundentes. À Punt ha marcado un 3,1%.