Hay activistas que llevan años luchando contra el racismo, y, sin embargo, un futbolista al que insultan en todos los campos, no por ser negro, sino por prepotente, provocador, inmaduro, un show andante (no sólo por lo extraordinario jugador que es, sino por los follones que monta constantemente), pretende ser el más perjudicado y valiente en la lucha contra el racismo. Como si lo que le ha pasado a él, no le hubiera pasado antes a muchos otros jugadores.

Saco de nuevo este tema, porque leí recientemente una noticia que me dejó estupefacto. Tras los insultos en Mestalla, se abrieron diligencias en el Juzgado de Instrucción número 10 de Valencia. Declararon una serie de personas, y, cuando llamaron al paladín de la lucha contra el racismo, nuestro amigo Vini pide posponer su declaración, ¡porque está de vacaciones en Miami! ¡Chupa del frasco, Carrasco! Como no le va bien, ya que es más interesante pasearse por los Everglades, pues pasa del tema, a pesar que, según él, la causa era súper importante, y provocó incluso que Lula hiciera unas manifestaciones de apoyo que casi generan un conflicto diplomático con España.

En definitiva, que las vacaciones de la estrella merengue son más importantes que la lucha contra el racismo. Imaginad que Lyndon Johnson hubiera pedid reunirse con Malcom X para tratar temas de los derechos civiles, y éste le hubiera contestado que se esperase a que volviera de sus vacaciones en Tabarca (hubiera sido una publicidad fantástica para nuestra isla alicantina). En definitiva, esta contienda la utilizo cuando me viene bien, pero si tengo cosas más interesantes que hacer, pues la aparco. Lo que es intolerable es frivolizar, montar esos pollos y hacerse el víctima a lo exagerado, cuando no es él quien tiene problemas de racismo. ¿Existen esos problemas? Indudablemente, pero no en su caso. Pensad que el racismo no es sólo de piel, sino es muchas veces económico. No se le abrirán las mismas puertas a un hombre negro millonario, que a otro que tiene que compartir casa-zulo con siete personas. De la misma manera que, si eres un hombre blanco sin dinero, tal vez se te descubra algún acceso más que al hombre de color pobre, pero apenas habrá diferencia.

Cuando le llamaron a declarar, el brasileño ni siquiera quiso comparecer por videoconferencia, sino que pidió aplazarlo hasta volver de sus vacaciones. No me dirás tú que no puede madrugar un poco, y dedicar veinte minutillos de su vida a conectarse, declarando desde Florida, en un procedimiento judicial que ha sido él precisamente quien, de un modo indirecto, ha puesto en marcha. La diferencia horaria no se lo impide. Pero, claro, la lucha contra el racismo puede esperar, un chaval de veintidós años no puede sacrificar sus vacaciones, porque son más importantes que esa causa que él quiso movilizar para eliminar el racismo en España.

Esta actitud de estrellita no ha cambiado mi opinión del tema, que ya conocéis. Aquí ha habido mucho circo. Ahora la moda es quedar bien y decir en voz alta que: "yo apoyo la lucha contra el racismo". Se busca un acto frívolo, estético y banal, para quedar como un campeón. A mí no me hacía falta que Vinicius pidiera una prórroga para declarar en el juzgado, para saber que todo ha sido un paripé por parte de este brillante futbolista. Lo que no quita que haya que luchar contra el racismo, pero, de verdad, y no con postureo. Amigo lector, ¿cuál es tu opinión? ¿El brasileño te parece un Martin Luther King del siglo XXI, o un fraude? Mi humilde criterio es que es un jeta, que se hace la víctima para tener patente de corso dentro del campo para insultar y pegar puñetazos, sin que le sancionen.

Acabaré contándoos que es llamativo que algunos madrilistas(en todas las aficiones hay indeseables, como los que llamaban "chimpancé" a Roberto Carlos en el Nou Camp, o los 300 aficionados del Espanyol que saltaron al campo para agredir a los jugadores del Barça) profiriesen insultos y emojis racistas a Alaba, por votar a Messi, y no a Benzema, en el trofeo "The best-2023". Lucho contra el racismo defendiendo a Vinicius, pero luego soy racista con alguien de mi propio equipo. O aplaudo a Valverde por dar un castañazo a un compañero de profesión.¿Qué hubieran dicho si Baena hubiese sido keniata? ¡Ataque racista! Nos ponemos la camiseta de nuestro equipo, y se nos nubla el juicio. Como diría Jesulín, en dos palabras, im presionante.