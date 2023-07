La noche electoral del 28M la candidata a la Junta de Extremadura por el Partido Popular, María Guardiola, compareció ante los medios de comunicación con efusivos gestos de victoria y con una sonrisa que le surcaba la cara, algo extraño si tenemos en cuenta que no había ganado las elecciones autonómicas. El PSOE, con Guillermo Fernández Vara a la cabeza, había ganado las elecciones con el 39,89% de los votos. Sin embargo, Guardiola, con el segundo puesto, y gracias a un posible pacto con el partido de ultraderecha VOX, podía conseguir la presidencia de la Junta.

Por todo ello resultó extraño que un par de días después María Guardiola afirmase a los cuatro vientos que no iba a permitir la entrada de consejeros de VOX en su Gobierno. Es más, ni siquiera tenía en cuenta una posible negociación con los dirigentes extremeños de VOX. Había pasado de la euforia de la noche electoral a la dignidad. No podía consentir que un partido machista y xenófobo,a imitación de la ultraderecha europea, gobernara a los extremeños ni siquiera en una responsabilidad menor. No podía admitir que un partido que negaba la violencia de género y la igualdad de derechos del colectivo LGTBi formara parte de su Gobierno. Así lo dijo al menos en las numerosas declaraciones que hizo en los medios de comunicación durante esos días.

Pero al mismo tiempo que Guardiola se afirmaba en sus principios y en su palabra cuando aseguraba que prefería no ser presidenta a hacerlo compartiendo gobierno con VOX, desde Madrid, epicentro del poder político y mediático de la derecha española, comenzaron a alzarse voces escandalizadas con las palabras de Guardiola. ¡Una política cumpliendo su palabra! ¡Una dirigente del Partido Popular anteponiendo sus principios al hecho de conseguir el poder pactando con la ultraderecha! Hasta ahí podíamos llegar. Se invitó a Guardiola a la coronación de Isabel Díaz Ayuso como emperatriz de la Comunidad de Madrid con poder para hacer y deshacer en toda España. Y lejos de su casa y de sus amigos, Guardiola comprendió lo sola que estaba y lo que la esperaba como continuase con su empecinamiento de anteponer sus valores y principios democráticos y de defensa del feminismo a un pacto con VOX. Ayuso ni la miró, Esperanza Aguirre le echó una bronca como las que recibía en el colegio de monjas al que iba cuando era pequeña y el público que aguardaba en frente de la sede de la comunidad para poder ver, aunque fuese de lejos, a la reina Nefertiti-Ayuso, la silbó e increpó como si fuese una vulgar roja feminista. A eso hay que sumar una llamada telefónica de Feijóo. Guardiola supo lo que tenía hacer. Juanma Moreno, presidente de Andalucía, lo dijo antes que yo: María Guardiola tenía que tragarse sus palabras.

A mí Guardiola me da lástima. Creo que es una política de derechas pero con los pies en el siglo XXI. No como muchos de sus compañeros y compañeras de partido que viven en la España de los años 50 o como sus socios de gobierno, me refiero a la ultraderecha VOX, que viven en la España de Fernando VII, con su Inquisición, su persecución de los masones y homosexuales y sus curitas tomando el té en las casas de la gente de bien.

Mientras tanto Feijóo continua con su campaña del miedo. Me refiero al pánico que siente cada vez que le mencionan un debate con el presidente Sánchez. Como no puede hablar de economía, de creación de empleo ni del IPC por los excepcionales datos que la economía española sigue aportando mes a mes, se pasa horas hablando de sanchismo, un término desfasado y que recuerda a la famosa banda de Sánchez de Albert Rivera que le llevó al fracaso absoluto. De momento Feijóo ya ha declarado que no piensa tocar la reforma laboral. Bueno, tampoco hace falta ser muy listo para decir algo así si tenemos en cuenta que gracias a ella España está creando empleo todos los meses sin excepción, y que los cotizantes a la Seguridad Social llegarán a los 21 millones a finales de año. Lo que tiene muy claro es que sólo tiene una oportunidad. Ayuso ya está preparada para sustituirle en el caso de que no logre hacerse con la Moncloa aunque sea vendiendo su alma al diablo de VOX. En el antiguo Egipto, cuando un faraón quería vengarse de su predecesor ordenaba borrar cualquier alusión a su nombre en los jeroglíficos que adornaban las paredes y las columnas de los templos. Con ello pretendían que al borrar su nombre también lo hiciese su legado. Ayuso consiguió borrar de la historia del Partido Popular al hoy innombrable Pablo Casado. El próximo día 23 Alberto Núñez Feijóo se presenta contra dos oponentes. En el PSOE a un Pedro Sánchez que remonta en las encuestas día tras día con la perspectiva de un posible pacto con Sumar, nueva organización política que ha irrumpido con fuerza. En el Partido Popular a una Isabel Díaz Ayuso que ya tiene preparado el mazo para borrar su nombre de la historia de la derecha española.