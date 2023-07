Encontré por fin el "Jakob von Gunten" en una edición de bolsillo de 2013. Había llegado hasta esta breve obra de Robert Walser gracias a la referencia en una investigación sobre el comportamiento de jóvenes mexicanos de barrios marginados en centros de acogida. La investigadora me llevó en volandas al Instituto Benjamenta de la novela y yo transfiguré tal institución en la ciudad en que habito, en el país al que pertenezco y, finalmente, en todo nuestro continente, ese olimpo añorado por un tercer mundo que ya no es tal, sino un inmenso conurbano que nos rodea y no ve que nos hundimos como Venecia, sin demasiados aspavientos, agotando el expresso con calma en un soportal, aceptando que Occidente se asienta sobre una laguna.

Me pregunto por qué no vemos la responsabilidad que tenemos en la creación de esa nueva ultraderecha. Por qué no vemos la relación entre la aniquilación de las deontologías y el nacimiento de esos extremismos. Hemos dado por normalizados comportamientos sujetos a un código de conducta inadmisible, haciéndolos pasar por irremediables: "la política es como es, la economía es como es, la monarquía es como es...", terminamos admitiendo. Son cantinelas que enmascaran el adjetivo impronunciable que nos culpabiliza. Hemos sido permisivos dejando caer principios con conductas cotidianas reprensibles, cultivando una amoralidad de primor sin objeciones, como si fuéramos juguetes de un destino que nos fuera imposible domar, nosotros, pobres mortales de clase media.

Nos hemos convertido todos en Jakob von Gunten, el protagonista de la novela escrita por Walser cinco años antes de la I Guerra Mundial. Un relato que asume que no llegaremos a ser nada, por lo que hay que impedir como sea que el resto tampoco llegue a ninguna parte. El Instituto Benjamenta es un centro educativo metáfora de una sociedad que “no se complica la vida”, que se somete por propia voluntad al poder de proximidad a cambio de un trabajo del que olvidarse al final del día y un fin de semana de turismo al año. De manos de Herr Benjamenta, los jóvenes estudian en procesos simplificados cómo ser servil sin parecerlo, cómo ser complaciente con el poder bajo la promesa de obtener las mismas prebendas -si no mejores- que aquellos a los que la fortuna los ha obsequiado con talento e inteligencia. Von Gunten dice cosas como "Esto es la libertad, algo invernal, que no se puede soportar mucho tiempo. No te enamores de ella, no haría más que entristecerte", "Los alumnos no carecemos de dignidad, por lo demás, nos la ponemos y quitamos según el caso", “Vivir bajo tutela y ser maltratados es el máximo honor al que podemos aspirar".

Si, por el contrario, eres un estudiante capaz de observar sin callar la falla del sistema, si posees sentido crítico, entonces serás para el poder un berreón quejumbroso. En el Benjamenta enseñan que la razón nunca se obtiene desde el análisis y el conocimiento, desde el consenso, sino sumando el asenso de otros von Gunten. Uno tiene razón si dice lo que los von Gunten dicen. Uno tiene razón al peso. Sucede en su partido político, sucede en su administración más cercana, sucede en la empresa donde trabaja, en cualquier entidad social donde participe: perseveras si te comportas, si valoras en ti “la forma en que abres una puerta” para que pase el poder; si sabes que has de marchar a tu cubículo cuando anuncian que el poder tiene reunión, aunque tal reunión nunca se produzca. Progresas si has llegado por fin a la conclusión de que es mejor ser mediocre que parecerlo. No solo funciona en la política, pero de la política salen los que nos gobiernan, y ya son demasiados los titulados por Herr Benjamenta. Puede ser frustrante ver a algunos von Gunten llorando en una esquina porque no le han dado su bodrio a pesar de su demostradísimo servilismo, pero es que el poder no es infalible, es así de abrahánicamente patriarcal.

Y después no entendemos por qué día a día se suman más adeptos de extrema derecha para convertir esta democracia en una mera atracción de feria, en el caniche con tutú dando giros sin entender por qué. Usted, director de su diario, usted, secretario general de su partido, usted, presidente de su colegio profesional, usted, presidente de su comunidad de vecinos, y yo, todos somos Jakob von Gunten. Nos hemos convertido en el huésped ideal para la propagación del virus que recorre el mundo occidental. Y ese virus nos necesita vivos con el fin de que, como Jakob, adquiramos los escasos y necesarios conocimientos para entrar cuanto antes al servicio de alguien.