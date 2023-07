La recientemente aprobada Ley de vivienda 12/2023 de 24 de mayo, que ya está en vigor, ha introducido una serie de reformas en los procedimientos de desahucio que van a retrasar de forma considerable la devolución de la posesión de los inmuebles a los propietarios cuando se haya ejercitado una acción de desahucio por incumplimiento contractual, pero, sobre todo, por impago de rentas, que es la causa más común de las utilizadas en casos de desahucio.

De esta manera el problema surge porque para poder presentar una demanda por desahucio a partir de ahora habrá que acudir, primero, al registrador de la propiedad para que certifique que no es gran tenedor, es decir no titular de más de diez viviendas. Pero una vez presentada la demanda se han introducido una serie de exigencias relativas a averiguar si el demandado es vulnerable y si la Administración pública puede realojar al mismo, pero afectando todo ello al procedimiento judicial que estará pendiente de la resolución de estas circunstancias y con suspensión del trámite mientras tanto.

Las consecuencias más inmediatas serán que la tramitación va a ser más lenta y, con ello, los propietarios que reclaman la devolución de su vivienda para volver a alquilarla, o directamente para venderla por la mala experiencia, quedarán afectados en unos plazos importantes en tanto estas cuestiones introducidas en la Ley de vivienda no se hayan resuelto.

Cierto es que hay que ayudar y apoyar a quien no tiene vivienda, y sobre todo ante casos dramáticos con familias con hijos pequeños y los padres sin trabajo, pero se trata de una responsabilidad de la Administración, no de los propietarios de viviendas que las habían alquilado para tener unos ingresos y ahora se ven obligados a esperar la devolución por bastante tiempo.

En esta situación es preciso adoptar, por ello, una serie de medidas para introducir cláusulas auto proteccionistas en los contratos de arrendamiento para acreditar solvencia y contrato de trabajo auténtico que evite situaciones donde de forma inmediata se dejen de pagar las rentas, porque la reforma introduce una serie de trámites que ralentizarán la recuperación de la posesión.

Ante ello, cobra gran fuerza la suscripción de pólizas de seguro adscritas a los contratos de arrendamiento para asegurar que si esta circunstancia se diera, al menos, el arrendador cobraría las rentas de la aseguradora y ésta podría luego repetir contra quien incumplió el contrato. La cuestión que aquí surge es quién pagaría esa póliza de seguro, que de correr de cuenta del arrendatario incrementaría los alquileres, o bien al 50% cada parte.

Esto es una cláusula en la que deben estar de acuerdo las partes, pero, indudablemente, si el propietario no quiere correr riesgos ante este nuevo escenario puede exigir esta condición, o en caso contrario no aceptar firmar el contrato si no hay póliza de seguro que garantice el pago si hay incumplimiento por el arrendatario, lo cual es lógico que lo vaya a exigir el propietario.

Nótese que hoy en día hay muchas personas que han invertido sus ahorros en un inmueble para sacar más rendimiento al punto que, incluso, pueden haber pedido una hipoteca en parte que piensan pagarla con lo que obtengan del alquiler. Por ello, si resulta que tienen que quedarse un largo tiempo con el procedimiento judicial y sin cobrar las rentas, y con casi nulas posibilidades de cobrarlas después, resultará que la cobertura de pólizas de seguro en los contratos de arrendamiento se convierte ahora mismo en una cuestión de primera necesidad para auto protegerse los propietarios de vivienda ante esta nueva situación.

Con respecto a quien deberá pagar la prima de la póliza de seguro es cuestión que dependerá ya del pacto al que lleguen las partes a la firma del contrato. Y puede que el arrendador ahora quiera incluirlo como cláusula obligatoria y en caso contrario no alquilar el inmueble, opción de todo punto lógica ante el escenario nuevo comentado.

Quizás la solución a todo esto sería más fácil cambiando el texto de la ley y agilizando la devolución posesorio de los inmuebles ante supuestos de incumplimiento contractual, en lugar de retrasarlo, y al mismo tiempo que la administración, tenga la disposición suficiente de casas para realojar a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad grave. Porque de esta manera se recuperará la confianza en el sistema por parte de los propietarios de viviendas y habrá más oferta en el mercado de alquiler que la posible restricción que puede provocar el retraso que conllevará la devolución posesoria por la introducción de trámites suspensivos de los que no tiene responsabilidad alguna el propietario de la vivienda, y que, por ello, se va a ver obligado a acudir al procedimiento de la suscripción de pólizas de seguro para evitar los riesgos derivados del incumplimiento contractual.